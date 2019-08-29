Телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана с министром иностранных дел России

29 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередова с министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым, в ходе которого были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

Стороны дали высокую оценку итогам Первого Каспийского экономического форума, который состоялся 11-12 августа текущего года в г.Туркменбаши.

Также главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями о ходе подготовки к заседанию Совета Глав государств Содружества Независимых Государств 11 октября в Ашхабаде.

/// MFA Turkmenistan, 29 August 2019