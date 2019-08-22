В Казахстане состоялась встреча министров иностранных дел стран ЦА + США

Эльвира Кадырова

В Нур-Султане 21 августа 2019 года состоялась встреча высокого уровня «С5+1» в формате Казахстан-Кыргызстан-Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-США.

Во встрече приняли участие:

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов

Заместитель Председателя Кабинета Министров – Министра иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Заместителя Госсекретаря США Дэвид Хейл.

Встречу открыл глава казахстанского внешнеполитического ведомства.

Первая сессия заседания была посвящена теме поддержки экономической безопасности и партнерства. В ходе второй сессии были затронуты вопросы мира в Афганистане. Третья сессия уделила внимания вопросам обеспечения безопасности в Центральной Азии.

В повестку совещания вошли вопросы дальнейшего расширения торговых связей, привлечения инвестиций и реализации многосторонних экономических проектов в регионе.

Стороны выразили большую заинтересованность в совместном развитии инфраструктуры и транзитно-транспортного потенциала Центральной Азии, отмечается в пресс-релизе МИД Казахстана.

В сфере безопасности участники встречи предметно рассмотрели широкий комплекс вызовов и угроз, решение которых требует регионального подхода. В том числе это вопросы оказания содействия восстановлению Афганистану, а также обмен опытом по репатриации и реабилитации граждан, вернувшихся из зоны боевых действий в Сирии и Ираке.

Формат «С5+1» представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США, созданный в 2015 году.

Центральная Азия – регион уникальных возможностей

Открывая встречу С5+1, министр иностранных дел Казахстана отметил, что Центральная Азия – регион уникальных возможностей и громадного нереализованного потенциала. Обеспечение устойчивого развития и процветания этого пространства является общей и вполне достижимой задачей.

«Именно поэтому Казахстан всегда стремился к налаживанию эффективного взаимодействия в условиях глобализации и стоящих перед нами вызовов и угроз. Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев заложил фундаментальный приоритет центрально-азиатского вектора внешней политики Казахстана», – сказал министр.

«Незыблемость и преемственность курса Елбасы лежит в основе региональной стратегии нашего Президента Касым-Жомарта Токаева. Нас вдохновляет поступательное развитие политического, экономического и гуманитарного сотрудничества с нашими соседями. Поистине, Центральная Азия переживает период возрождения», – продолжил Атамкулов.

Далее глава казахстанской дипломатии отметил достигнуты в последние годы значительный прогресс достигнут в сотрудничестве со всеми центральноазиатскими странами.

«Планомерно осуществляется взаимодействие с Туркменистаном. Премьер-Министр Республики Казахстан дважды посетил с визитами Туркменистан для участия в Совете глав правительств СНГ в мае этого года и в Каспийском экономическом форуме в этом месяце», – подчеркнул руководитель МИД Казахстана.

Говоря о региональной безопасности, Атамкулов подчеркнул, что формат «С5+1» выступает важным инструментом, способствующим диалогу по обеспечению безопасности и устойчивого развития региона.

«Американская стратегия по сотрудничеству с Центральной Азии, нацеленная на поддержку внутрирегиональных связей, транспортных коридоров, реализации инфраструктурных проектов и обеспечению региональной безопасности, сегодня полностью соответствует интересам стран региона», – отметил министр.

МИД Туркменистана: Министр иностранных дел Туркменистана принял участие на встрече высокого уровня «C5+1» по вопросам безопасности

Сегодня, 21 августа в городе Нур-Султан проведена встреча высокого уровня в формате «C5+1», который является многосторонним механизмом взаимодействия между пятью центральноазиатскими странами и США в сферах экономики, экологии и безопасности. На нынешней встрече принимают участие главы МИД Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Девид Хейл.

На повестке дня встречи – обсуждение и рассмотрение таких насущных для центральноазиатского региона вопросов, как поддержка экономической безопасности и партнерства в регионе, мир в Афганистане, обеспечение безопасности в Центральной Азии. Участники встречи также особо отметили целесообразность политико-дипломатического взаимодействия в формате «C5+1» и также рассмотрели возможные механизмы для обеспечения и достижения устойчивого развития, стабильности и процветания всего центральноазиатского региона.

Делегация во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым была принята Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворенность нынешним состоянием туркмено-казахстанских отношений и отметили важность развития двусторонних связей по самому широкому спектру направлений. Президент Казахстана отметил высокий уровень Первого Каспийского экономического форума, проведенного на туркменском побережье Каспия по инициативе Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. При этом было подчеркнуто, что Форум дал мощный импульс развитию международного экономического сотрудничества в каспийском регионе.

Министр иностранных дел Туркменистана также провел встречи с Министром иностранных дел Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым и с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Девидом Хейлом. [МИД Туркменистана, 21 августа]

Президент Казахстана принял министров иностранных дел государств Центральной Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев встретился с министрами иностранных дел Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщается официальный веб-сайт президента РК.

В ходе встречи Токаев акцентировал внимание на важности дальнейшего развития интеграционных процессов в Центральной Азии.

– Общая многовековая история, добрососедство, культурная и религиозная близость были и остаются фундаментальными основами сближения наших государств. Благодаря усилиям Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева сотрудничество в Центральной Азии всегда являлось приоритетом нашей внешней политики, – подчеркнул казахстанский лидер.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах расширения торговых, инвестиционных, транспортных, культурно-гуманитарных связей в регионе.

Глава государства отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе первой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшейся в марте 2018 года в столице Казахстана./// nCa, 22 августа 2019 г.