В Северном Кипре открылись персональные выставки туркменских художников

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Эксклюзивные выставки туркменских художников Аннадурды Мурадалиева и Айнагозель Нурыевой открылись во вторник, 20 августа, в Никосии, Северный Кипр.

32 картины, прославляющие важность и роль женщин в семье и социальной среде, представлены в кипрском Музее Современного Искусства Ближневосточного Университета.

В церемонии открытия выставки приняли участие министр энергетики и экономики Северного Кипра Хасан Тачой, администрация университета и многочисленные ценители изобразительного искусства.

«После каждого момента, когда перерезается ленточка, открывается дверь в новый мир, полный красоты и эстетики, и вот-вот откроется новая выставка, отражающая и выражающая женские образы, символику в стиле женской философии и духовного мира. Основная тема выставки – о женщинах и цвета красного, желтого и фиолетового наиболее часто используются в Туркменистане», – сказал проректор проф. д-р Тамер Шанлыдаг, приветствуя гостей.

Художник Аннадурды Мурадалиев поблагодарил ректора-основателя Ближневосточного Университета доктора Суат Ирфана Гюнселя за совместные усилия в открытии выставки.

«Это символ глубокой дружбы между тюркскими народами. От имени художников Туркменистана мы гордимся тем, что являемся частью такого проекта», – подчеркнул он.

Министр Хасан Тачой отметил в своем выступлении, что испытал волнение и сильные эмоции при входе в зал, когда увидел огромную картину с изображением мужчины и женщины.

«Вы испытываете удовольствие от того, что не можете противостоять энергии, которую дают человеческой жизни красный и желтый, используемые в работах, в то время как привлекательность и яркость цветов движут энергией дня в совершенно разнообразных направлениях», – добавил он.

После вступительной части состоялась церемония награждения. Аннадурды Мурадалиеву и Айнагозель Нурыевой были вручены почетные награды «Серебряный ключ».

Выставка продолжит работу до 30 августа 2019 года.

Работы художников Аннадурды Мурадалиев и Айнагозель Нурыева известны далеко за пределами Туркменистана. Полотна этих двух представителей туркменской школы живописи, ярко по-импрессионистски в своей собственной уникальной манере, отточенной многими годами творческого пути, повествуют о менталитете родного народа, его истории, традициях и быте.

/// nCa, 22 August 2019 г.