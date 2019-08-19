Военная мощь Туркменистана

Российское медиа-агентство Sputnik провело интервью с военным обозревателем Александром Хроленко по теме военной мощи Туркменистана.

Большая часть информации, озвученная Хроленко во время интервью, совпадает с данными, которые были опубликованы на веб-сайте GFP (Global Fire Power – https://www.globalfirepower.com/)

Ниже представлен обзор интервью Хроленко агентству Sputnik, с дополнительной информацией с веб-сайта GFP:

Вооруженные силы Туркменистана занимают 75-е место в мире и третье место в регионе Центральной Азии после Узбекистана и Казахстана. За прошедший год Вооруженные силы Туркменистана поднялись в индексе GFP на 5 позиций.

Численность Вооруженных Сил Туркменистана составляет 36000 человек. Для сравнения, в рядах вооружённых сил Узбекистана служит 50000 человек (48-е место в рейтинге) и Казахстана – 40000 (54-е место в рейтинге).

Вооруженные силы Туркменистана компактны и эффективны, достаточны для защиты государственной целостности и суверенитета от любой возможной агрессии. Согласно военной доктрине Туркменистана, принятой в 2016 году, страна строго придерживается своей политики постоянного нейтралитета, а вооруженные силы поддерживаются для самообороны. Военная доктрина подчеркивает важность укрепления мира, развития дружественных, братских и добрососедских отношений со всеми странами.

Эксперт отмечает, что военные учения Узбекистана и Казахстана также основаны на самообороне.

Модернизация оснащения армии – это непрерывный процесс.

Вооруженные силы Туркменистана располагают следующей техникой:

Самолеты – 72, в том числе – истребители 24, штурмовики 44, транспортные самолеты 3

Вертолеты – 25, в том числе 10 ударных вертолетов

Танки – 712

Боевые машины пехоты БМП и БТР – 1940

Артиллерийские установки – 338

Ракетные установки – 110

Подготовка офицеров осуществляется Ашхабадском Военным институтом. Офицеры также проходят обучение в некоторых зарубежных странах, в основном в России, Пакистане, Турции и Украине.

Туркменистан приобретает военную технику и оборудование из ряда стран, включая Россию, Беларусь, Болгарию, Чехию, Словакию, Румынию, Турцию, Китай.

В минувшем десятилетии по линии “Рособоронэкспорта” Туркменистан получил 10 танков Т-90С, два вертолета Ми-17-1В, шесть РСЗО “Смерч”, восемь БМП и более 1000 грузовых автомобилей КамАЗ. Кроме того, Средне-Невский судостроительный завод в 2011 году построил для Туркменистана два ракетных катера проекта 12418 “Молния”.

В Туркменистане налажена сборка Белорусского беспилотника “Бусел-М”, разработанного специалистами Научно-производственного центра “БАК и технологии”. разработанных специалистами НПЦ “БАК и технологии”. Российско-белорусская компания “Оборонительные системы” выполнила работы по модернизации зенитно-ракетного комплекса С-125М до уровня “Печора-2М”.

По данным SIPRI (Стокгольмский международный институт исследования проблем мира), Ашхабад в последние годы стал одним из крупнейших импортеров турецкого оружия: 36% импортируемого Туркменистаном оружия приходятся на Турцию, 27% туркменского военного импорта – поставки из Китая. Так, на военных учениях в Туркменистане демонстрировали китайскую зенитную ракетную систему FD-2000. Получены также обзорные радиолокационные станции большой дальности. Несколько десятков туркменских военнослужащих прошли подготовку и обучение в Китае. /// nCa, 19 августа 2019 г.