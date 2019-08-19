Казахстан реконструирует автотрассу до границы с Туркменистаном

Эльвира Кадырова

До конца 2019 года Казахстан сдаст в эксплуатацию автомобильную дорогу, ведущую до границы с Туркменистаном.

Как сообщается в пресс-релизе КазАвтоЖол, главного национального оператора по управлению автомобильными дорогами Республики Казахстан, автотрасса проляжет по маршруту Жетыбай–Жанаозен–Кендерли – граница с Республикой Туркменистан (на Туркменбаши).

Автодорога «Жетыбай–Жанаозен–Кендерли – граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши)» протяженностью 73 км будет реконструирована до 4-х полосной.

На сегодняшний день дорожниками выполнены земляные работы, устройство нижнего и верхнего слоев покрытия, а также устройство 25 железобетонных труб.

Сейчас на объекте трудятся порядка 800 человек, задействовано 565 единиц техники.

Автомобильная дорога будет обустроена в соответствии с требованиями безопасности движения: по оси трассы установят барьерное ограждение, участок будет снабжен новыми дорожными знаками и разметкой.

Напомним, что в Туркменистане также разрабатывается проект трассы от города Туркменбаши до границы с Казахстаном протяжённостью 225 километров. По маршруту будет проложена дорога с двусторонним движением шириной 22,5 метров, а также построены сопутствующие инфраструктурные объекты. Планируется возведение моста через залив Гарабогазгол длиной 354 метра, шириной проезжей части – 21 метр.

Фактически, автомобильная дорога «Жетыбай–Жанаозен–Кендерли – граница Республики Туркменистан» с продолжением трассы до Туркменбаши соединит две прикаспийские туристические точки – это курортный комплекс Кендерли в Казахстане и национальная турзона Аваза в Туркменистане. ///nCa, 19 августа 2019