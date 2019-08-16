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В Ашхабаде состоялись туркмено-узбекские политические консультации

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          16 августа 2019 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись туркмено-узбекские политические консультации.  Делегации возглавили Министр иностранных делТуркменистанаР.Мередови Министр иностранных дел Республики УзбекистанА.Камилов.

          В ходе переговоров, стороны отметили позитивную динамику развития всесторонних связей между двумя братскими странами.  Дипломаты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.  Была отмечена значимость организации взаимных визитов на высоком и высшем уровнях, которые вносят важный вклад в процесс развития туркмено-узбекского диалога.    

Стороны рассмотрели возможности дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ.  Было отмечено, что страны активно работают над реализацией Повестки дня до 2030, а это позитивно влияет на экономическую и социальную стабильность двух стран.

          Говоря об общих исторических корнях двух народов, министр иностранных дел УзбекистанаА.Камиловособо подчеркнулзначимость политики «открытых дверей» Туркменистана, которая основана на принципах добрососедства и взаимоуважения и способствует поддержанию безопасности и благосостояния во всем среднеазиатском регионе. 

          В ходе переговоров стороны отметили необходимость расширения сотрудничества в сфере управления водными и земельными ресурсами.  Также были рассмотрены возможности обмена визитами на различных уровнях для ознакомления с потенциалом двух стран в области машиностроения, образования и туризма. 

По итогам политических консультаций, стороны подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Туркменистана на 2020-2021 годы.

nCa, 16 August 2019

 

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