Церемония поднятия флага по случаю Дня независимости Пакистана

Посольство Пакистана в Ашхабаде провело 14 августа 2019 года церемонию поднятия флага в ознаменование 73-й годовщины независимости Пакистана. Затем состоялся праздничный обед для пакистанской общины.

Временный поверенный в делах г-н Халил Баджва зачитал Послания Президента Пакистана Арифа Альви и премьер-министра Имрана Хана. Он также говорил о значении этого события.

В посланиях президента и премьер-министров подчеркивалась важность свободы и высоко оценивались объединенные усилия нации, в том числе пакистанцев, проживающих за рубежом, по укреплению мира и процветания страны.

Недавнее спорное и широко критикуемое решение правительства Индии о присоединении территории Кашмира к союзу заняло видное место в посланиях президента и премьер-министра Пакистана.

В послании премьер-министра Пакистана отмечается о тех жертвах, которые понес Пакистан, защищая свои идеологические и географические границы и искореняя терроризм и экстремизм.

В послании премьер-министра говорится, что Пакистан будет и впредь оказывать дипломатическую и моральную поддержку народу Кашмира в его борьбе за самоопределение.

Президент также подтвердил принципиальную позицию Пакистана в отношении кашмирского вопроса, выразив полную политическую, моральную и дипломатическую поддержку и заверив в солидарности кашмирцев, мирно борющихся за свободу.

Свои выступления по случаю праздника подготовили и дети из пакистанской. Гостям был подан традиционный пакистанский обед. /// nCa, 15 августа 2019

Несколько снимков с места события: