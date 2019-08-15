Первый Каспийский Экономический Форум – Часть 3

На первом заседании первого Каспийского экономического форума в Авазе 12 августа 2019 года президент Туркменистана, премьер-министры России, Казахстана и Азербайджана, а также первый вице-президент Ирана ответили на некоторые вопросы модератора.

Туркменистан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ответил на вопрос, касающийся отличий претворяемой в жизнь нашей страной политики возрождения Великого Шёлкового пути и реализуемого Правительством Китая проекта «Один пояс – один путь», базирующихся, определённо, на общей исторической основе.

Как отметил глава государства, во все времена, во все века Великий Шёлковый путь исторически был трансконтинентальной трассой, причём сухопутной, с двусторонним движением, о чём многократно упоминалось. Он всегда соединял многие страны и народы. И существует много исторических, архивных данных, подтверждающих, что Туркменистан был сердцевиной Великого Шёлкового пути. Свидетельством тому являются такие города, как Амуль, древний Мерв, Куняургенч, Хазар, а также Каспийское море.

Исходя из этого, мы начали возрождать Великий Шёлковый путь, сказал туркменский лидер, отметив, что в своём выступлении он подчеркнул, что в контексте современных реалий необходимо модернизировать соответствующую инфраструктуру. Это строительство морских портов, аэропортов, автомобильных магистралей, автобанов. Как было сказано сегодня, надо уделять внимание мультимодальным шоссе и модернизации железных дорог. Таким образом, ныне мы поэтапно, на современном уровне, продолжаем идеи Великого Шёлкового пути, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Участвуя в этих процессах, Туркменистан, как страна, чей нейтральный статус был дважды признан на мировом уровне, исходит из своей национальной, миротворческой дипломатии, осуществляя деятельность на данном направлении под эгидой Организации Объединённых Наций и специализированных транспортных структур, подчеркнул глава государства. Отраден тот факт, на сегодняшний день Генассамблеей ООН приняты три Резолюции по вопросам транспорта, инициированные нашей страной.

Наши народы, живущие в регионе Каспийского моря, объединяли мосты. И в сегодняшних выступлениях также отмечалось, что надо и впредь строить мосты. Как говорили наши предки, каждый человек за свою жизнь должен построить мост, и это хорошо, а если построит несколько мостов, то это уже благо. То есть, они также будут объединять народы, страны. Что касается проекта китайских партнёров «Один пояс – один путь» и политики Туркменистана по возрождению Великого Шелкового пути, то две эти экономические стратегии востребованы, так как призваны служить благополучию и процветанию народов всех наших стран, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Россия

Вопрос модератора: Хотелось бы услышать Вашу оценку перспектив развития российского Прикаспия, как с точки зрения собственно развития этих регионов, так и в контексте активизации международного сотрудничества на Каспии.

Д.Медведев: Оценка у меня может быть только превосходная. Очевидно, что мы здесь не просто так собрались, чтобы выразить друг другу свои тёплые эмоции, хотя это иногда тоже надо. Мы собрались для того, чтобы развивать наш Прикаспийский регион. И Россия здесь не исключение. В этой связи неслучайно упоминают Волгу. В бассейне Волги в нашей стране живёт 60 миллионов человек. Поэтому Волга и, соответственно, Каспий для нас важнейшие части и важнейшие артерии жизни нашего большого государства. Именно поэтому мы уделяем этому очень значительное внимание.

Надо признаться, что в последние годы – так получилось – Волгой занимались меньше, чем было бы нужно, да и денег, наверное, на это не выделялось в достаточной степени. Сейчас принято решение о том, чтобы заниматься возрождением, восстановлением русла Волги и, соответственно, развивать регионы, которые прилегают к Волге, а таких регионов много. У нас в программе «Оздоровление Волги» принимают участие 15 регионов страны, не считая Москву. Такие программы, как «Оздоровление Волги», должны быть направлены на то, чтобы Волга сохраняла своё значение как место, где живёт больше трети населения нашей страны, и как транспортная артерия и уникальный экологический бассейн.

Мы выделили деньги – на ближайшие годы порядка 200 млрд рублей, для того чтобы всеми этими проектами заниматься. И конечно, мы рассчитываем, что эти наши усилия также будут вкладом в нашу общую копилку по развитию Каспийского бассейна, поскольку здесь мы все связаны едиными экологическими требованиями. Здесь и мои коллеги отвечали на этот вопрос. И конечно, мы тоже будем вносить в реализацию этих задач свой посильный вклад.

Казахстан

На вопрос, касающийся проведённой работы по практической имплементации принятой в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, согласованию планов и сроков выполнения её положений, ответил Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Как известно, казахстанский город Актау вошел в историю как место подписания этого важнейшего документа, открывающего огромные возможности и перспективы для сотрудничества Прикаспийских стран.

Как отметил руководитель Правительства Казахстана, действительно, ровно год назад в Актау состоялось подписание вышеназванной Конвенции, над которым велась работа практически 25 лет. Это стало историческим событием для прикаспийских стран. Но, кроме того, также было подписано несколько Соглашений, в том числе о сотрудничестве в торгово-экономической сфере и в секторе транспорта, другие документы. Все они создают основу для развития партнёрства стран Каспийского бассейна. Уже проводится практическая работа по реализации этих Соглашений.

В настоящее время, продолжил Премьер-министр Аскар Мамин, ожидается завершение ратификации всеми государствами базового документа. Три страны – Казахстан, Туркменистан, Азербайджан – его уже ратифицировали. По заявлению главы Правительства РФ, Россия намерена ратифицировать Конвенцию в текущем году. Мы также ждём от наших иранских друзей соответствующих решений данных вопросов, сказал высокий гость, выразив уверенность, что все надлежащие правовые основы будут созданы в ближайшее время.

При этом подчёркивалось, что Первый Каспийский экономический форум и проводимые в его рамках мероприятия – это уже практическая реализация тех договорённостей. Вновь выразив признательность Президенту Гурбангулы Бердымухамедову за замечательную организацию форума, Премьер-министр Казахстана отметил, что и открывшаяся вчера выставка, и панельные сессии, и обсуждение многочисленных проектов развития сотрудничества – это как раз действенные шаги по претворению в жизнь договорённостей, достигнутых в Актау. Таким образом, впереди предстоит большая работа, сказал высокий гость, подчеркнув, что все страны подтверждают нацеленность на достижение конкретных результатов.

Иран

Как известно, каждый год 12 августа отмечается День Каспия. Именно в этот день в 2006 году вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, подписанная в Тегеране 4 ноября 2003 года. В данной связи следующий вопрос, касающийся главных задач прикаспийских стран в сфере экологии, был адресован Первому Вице-президенту Исламской Республики Иран Эсхаку Джахангери.

Отвечая на него, глава делегации ИРИ подчеркнул, что экология Каспийского моря, защита его флоры и фауны является очень важным вопросом, которому прикаспийские страны должны уделить огромное внимание. В этих целях подписана вышеназванная Конвенция, и в ближайшем будущем должен быть создан Секретариат для её реализации. Таким образом, учитывая, что Каспий является богатым источником сырьевых и других ресурсов, при использовании всех его богатств необходимо сделать особый акцент на экологическом аспекте.

Азербайджан

Один из этих вопросов, адресованный Премьер-министру Азербайджанской Республики Новрузу Мамедову, касался сотрудничества по линии «Каспийское море – Чёрное море» и дальнейших шагов по выводу партнёрства на данном направлении в практическую плоскость. Очевидно, что необходимость налаживания системного взаимодействия по этой линии назрела. Азербайджан наряду с Туркменистаном и другими странами выступает инициатором и активным участником данного процесса.

Отвечая на вопрос, руководитель Правительства соседнего государства подчеркнул его актуальность и важность, выразив мнение, что всё, что сегодня было сказано, имеет целью развивать такое сотрудничество. В этом плане первым шагом является именно проведение Первого Каспийского экономического форума. Как отметил высокий гость, на одной из его встреч с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым прозвучала мысль о том, что нужно создать мост по Каспию, соединяющий одну сторону с другой, и дальше всё пойдет очень хорошо./// nCa, 15 августа 2019