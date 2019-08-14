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Заявление председательства по итогам Первого Каспийского экономического форума

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        11-12 августа 2019 года в г.Туркменбаши, Туркменистан, состоялся Первый Каспийский экономический форум.

        В рамках Форума был организован ряд международных мероприятий, по итогам которых было отмечено нижеследующее:

Подчеркнута роль подписанной Главами государств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Российской Федерации и Туркменистана по итогам Пятого Каспийского саммита
12 августа 2018 года в городе Актау, Казахстан, Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая создает условия для вывода сотрудничества между странами Каспийского региона на качественно новый партнерский уровень;

Признано, что Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, способствуют дальнейшему укреплению и развитию взаимодействия прибрежных государств в экономической сфере;

Отмечено, что платформа Каспийского экономического форума может стать важной формой сотрудничества, направленного на обеспечение экономического роста в регионе и за его пределами;

Подчеркнута необходимость наращивания потенциала в
области торговой и инвестиционной политики и упрощения процедур торговли и потенциала для экспортных поставок в интересах торговли и инвестиций в Каспийском регионе;

Признано, что страны Каспийского региона и все заинтересованные стороны, включая частный сектор, ассоциации и научные круги, могут поддерживать активный диалог по вопросам передовой практики и мерам, относящимся к реализации целей для обеспечения развития экономических контактов;

Отмечена важность активного участия и содействия со стороны международных организаций и финансовых институтов в развитии международного экономического сотрудничества на Каспии;

Признана необходимость объединения усилий для реализации значительного потенциала отраслей экономики Прикаспийских стран.

На основании вышеизложенного рекомендовано осуществить следующие действия:

  1. Предпринять необходимые шаги для повышения привлекательности экономик Прикаспийских стран с целью дальнейшего активного интегрирования Каспийского региона в международное экономическое пространство.
  1. Поощрять привлечение инвестиций и стимулировать инновации в энергетической, промышленной, транспортной, торговой и других отраслях экономик Прикаспийских государств.
  1. Обеспечить дальнейшее укрепление регионального сотрудничества в таких областях, как социально-экономическое развитие, охрана окружающей среды, наука и инновации, обмен экономической информацией.
  1. Укреплять сотрудничество и координацию между странами Каспийского региона и системой Организации Объединенных Наций, в том числе и региональными комиссиями ООН.
  1. Проводить Каспийские экономические форумы на регулярной основе в прибрежных городах Прикаспийских государств.

Участники Форума выразили признательность Правительству Туркменистана за высокий уровень организации Первого Каспийского экономического форума и оказанное гостеприимство.

г. Туркменбаши, Туркменистан

12 августа 2019 года

 

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