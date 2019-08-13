Первый Каспийский Экономический Форум – Часть 2

Доклад nCa

Первый Каспийский экономический форум, организованный Туркменистаном 12 августа 2019 года в Авазе, стал грандиозным событием по всем параметрам. Форум может превратиться в постоянно функционирующий институт, имеющий долгосрочную ценность не только для Каспийского региона, но и для всего евразийского пространства.

Свои делегации возглавили премьер-министры Азербайджана, Казахстана и России, а также первый вице-президент Ирана. Президент Туркменистана в качестве принимающей стороны выступил со вступительной речью.

Что делает первый Каспийский экономический форум мегасобытием, так это не только уровень представительства или размер делегаций (например, казахстанская делегация насчитывала 120 членов, российская делегация – около 200 и иранская делегация – около 300 человек). Значителен оказался и круг тем, обсуждаемых в ходе пленарных и тематических сессий.

Масштабность мероприятия продемонстрирована еще и интересом, проявленным к нему со стороны многих стран и международных и региональных организаций и учреждений. На форуме присутствовали премьер-министры Узбекистана и Болгарии, а также высшие должностные лица из многих органов ООН, международных финансовых институтов и других специализированных структур, которые имеют разнообразное значение для региона.

Чтобы понять степень успеха этого форума, достаточно заметить, что на форуме присутствовала вся цепочка лиц, принимающих решения, начиная с уровня экспертов и заканчивая главами правительств. Одним словом, это именно те, кто отвечает за реализацию договоренностей на двустороннем и многостороннем уровнях.

Кроме того, форум выделил центральное место Каспия в транспортных инициативах и перспективах экономической интеграции в межрегиональном контексте – ведь в зале присутствовали делегации из Европы, Южной Азии, Ближнего Востока и Китая.

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На полях форума президент Бердымухамедов провел двусторонние встречи с главами делегаций прикаспийских стран.

Главы делегаций посетили выставку инновационных технологий и автосалон.

Завершилось мероприятие гала-концертом и фейерверком.

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В этой части доклада мы ставим речь президента Бердымухамедова во главу угла из-за видения и перспективных идей, которые были изложены в выступлении.

Это не заключительная часть нашего доклада о первом Каспийском экономическом форуме. Позже на этой неделе или на следующей неделе мы представим больше материала о событии.

Главы каспийских делегаций ответили на вопросы модератора. Соответствующие материалы будут включены в одну из будущих частей настоящего доклада.

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Главы делегаций

Президент Гурбангулы Бердымухамедов – принимающая страна

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов

Первый вице-президент Ирана Исхак Джахангири

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев

Также присутствовали:

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов

Второй Каспийский экономический форум пройдет в Астрахани, Россия.

Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на Первом Каспийском экономическом форуме

Уважаемые главы и члены делегаций!

Дорогие гости!

Дамы и господа!

Сердечно приветствую вас в Туркменистане. Благодарю за то, что откликнулись на наше приглашение принять участие в работе Первого Каспийского экономического форума.

В этом зале собрались руководители правительств прикаспийских и других государств, посланцы из десятков стран, представляющие самые разные сферы деятельности – политики, дипломаты, бизнесмены, экологи, учёные, журналисты.

Все мы являемся единомышленниками, объединёнными пониманием значимости многопланового и системного диалога по вопросам развития Каспийского региона, определения перспектив международного сотрудничества на Каспии. Новый смысл такого партнёрства, основанный на современных взглядах и критериях, призван заложить прочный фундамент для будущей, рассчитанной на десятилетия вперёд, совместной созидательной работы.

Сегодня я хочу выразить глубокую признательность всем прикаспийским странам за поддержку нашей инициативы о созыве Первого Каспийского экономического форума, а также за активное участие в его подготовке.

Это предложение стало результатом глубокого анализа современных процессов глобального и регионального развития, места и роли в них Каспия как важнейшего геополитического и геоэкономического пространства. Сегодня здесь сосредоточены объективные интересы не только прибрежных, но и других государств, обусловленные тем, что Каспийский регион является крупным природным источником углеводородных ресурсов, транспортно-транзитным узлом континентального масштаба, перспективной территорией для расширения международной торговли.

Наряду с этим, Каспийское море – это уникальный природный комплекс со своей неповторимой экосистемой, требующей проведения научных исследований в природоохранной сфере.

Выдвигая идею Каспийского экономического форума, мы исходили из возможностей учёта всех этих факторов в комплексе, создания условий для совместной работы посредством учреждения широкой, постоянно действующей платформы сотрудничества с участием государств, международных организаций, бизнес-структур, научных центров.

Сегодня эта идея – на пути к своему воплощению. Рождается новый, многообещающий формат международного партнёрского взаимодействия, основанный на общих ценностях и объединённый общими целями и задачами.

Поздравляю всех вас с этим первым, но очень важным и знаковым событием!

Уважаемые участники!

В ходе предстоящей работы мы обсудим самые разные аспекты каспийской повестки. Само название Форума – «экономический», конечно, подразумевает особый упор именно на вопросы экономики, торговли, инвестиций, инноваций и технологий. Уверен, нам будет что сказать друг другу, обменяться мнениями и оценками. Но всё же, прежде чем перейти к ним, я бы хотел отметить главное, без чего не сможет состояться ни один проект, ни одно самое хорошее и благое начинание.

Это – мир, безопасность, дружба и взаимопонимание между прибрежными странами и населяющими их народами. В этом контексте хочу напомнить, что в целях обеспечения мирного и стабильного развития нашего региона, создания на Каспии новых политико-правовых основ многостороннего взаимодействия в апреле 2002 года по инициативе Туркменистана в Ашхабаде состоялся первый Саммит глав прикаспийских государств. Именно тогда был заложен прочный фундамент для системного, многоуровневого и регулярного переговорного процесса на Каспии.

В дальнейшем наши государства, их руководство, проявляя исключительную дальновидность и политическую волю, стремление к пониманию и учёту интересов друг друга, добились заметных результатов. Нами пройден действительно большой путь, достигнуты важнейшие договорённости в политико-дипломатической сфере, сформирована широкая, содержательная правовая база сотрудничества.

Итогом этой работы стало подписание в прошлом году в Актау Президентами пяти государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря – документа, открывающего огромные перспективы для партнёрства.

За эти годы подписан также солидный пакет пятисторонних соглашений по конкретным направлениям деятельности на Каспии. Поэтому сегодня мы должны сосредоточиться на решении актуальных практических задач общекаспийского развития.

Среди них важнейшей, на наш взгляд, является придание мощных созидательных импульсов сотрудничеству в энергетической сфере. Лежащие в недрах Каспийского моря и прилегающих к нему территориях крупные запасы углеводородного сырья, при их эффективном использовании, в состоянии дать сильный энергетический импульс динамичному и качественному росту национальных экономик как самих прибрежных стран, так и соседних с ними государств, обеспечить условия для создания новых производств, строительства промышленных объектов. Энергия Каспия должна стать основой динамичного развития экономики региона.

В свою очередь, с этим связано и наступление благоприятных социальных последствий: создание новых рабочих мест, повышение качества и уровня жизни людей, строительство социальной инфраструктуры – школ, детских садов, больниц.

Индустриальный рост, во многом связанный с увеличением добычи углеводородов, способен принципиально поменять весь экономический ландшафт в этой точке земного шара, интегрировать Прикаспий в глобальное экономическое пространство как равноправного и эффективного партнёра.

Каспий расположен на перекрёстке континентальных путей. Территории прикаспийских стран, находящиеся не так далеко друг от друга, имеют прямой выход в Южную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион – на востоке; Чёрное и Средиземное моря – на западе; через Иран на Ближний и Средний Восток – на юге; через Россию и далее в северном направлении – к побережью Балтийского моря.

Такая конфигурация открывает перспективы для создания устойчивых маршрутов по всем основным четырём географическим азимутам. Но для их нормального функционирования каспийские государства должны, прежде всего, наладить хорошую систему транспортного сообщения между собой, построить современную портовую инфраструктуру, обеспечить эффективную логистику. Следует активнее работать над планами взаимодействия в транспортной сфере, с чётко прописанными алгоритмами действий и реалистичными сроками. И здесь я хотел бы вернуться к идее создания Каспийского регионального логистического центра, призванного стать структурой, координирующей нашу совместную деятельность в области формирования и эффективного использования новых транзитно- транспортных коридоров, соединяющих Азию с Европой.

Уважаемые участники Форума!

Каспийская экономическая стратегия Туркменистана основана на реализации крупномасштабных и долгосрочных проектов в таких направлениях, как энергетика, индустрия, транспорт, торговля.

Сегодня мы активно разрабатываем залежи углеводородных ресурсов как на шельфе Каспийского моря, так и в прикаспийской зоне Туркменистана. Одновременно в тесном партнёрстве с иностранными компаниями на туркменском берегу Каспия строятся заводы по переработке углеводородного сырья и производству из него такой продукции, как минеральные удобрения, полимеры, сжиженный газ, различные виды нефтепродуктов.

На основе национальных программ социально-экономического развития Туркменистана мы ведём эту работу на территории всей страны, создавая прочные основы индустриального общества. Вместе с тем, Туркменистан идёт по пути формирования современной и разветвлённой транспортно-коммуникационной сети. В этой связи только за последние годы в стране построены тысячи километров автомобильных и железных дорог, являющихся важными звеньями региональных и международных транспортных коридоров.

В прошлом году введён в эксплуатацию новый Международный морской порт Туркменбаши пропускной способностью 25-27 миллионов тонн грузов в год. При этом за короткое время создан национальный морской торговый флот, в составе которого – современные танкеры, сухогрузы, паромы.

Я привожу эти примеры, чтобы подчеркнуть реалистичность планов по выходу прикаспийских государств на обширные международные рынки и магистральные транспортные пути. Повторю: у наших стран есть для этого все возможности, очевидные конкурентные преимущества.

В данном контексте особую значимость приобретает налаживание эффективных торговых связей Каспийского региона с внешними рынками. Уверен: нам есть что предложить миру. Эти связи должны быть устойчивыми, свободными от политизации и недобросовестной конкуренции, работать на понятных и прозрачных принципах.

Здесь, полагаю, нам нужно активнее взаимодействовать с Европейской экономической комиссией ООН, Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана, Всемирной Торговой Организацией, другими специализированными международными структурами, выступать на их площадках с общих, согласованных позиций. Также вижу смысл в изучении позитивного опыта работы целого ряда региональных международных объединений: Организации Экономического Сотрудничества, Шанхайской Организации Сотрудничества, Содружества Независимых Государств.

Каспий с древних времён находился в центре торговых маршрутов, был важнейшим звеном Великого Шёлкового пути. Убеждён, что возрождая в настоящее время этот путь, мы должны с уважением относиться к истории его формирования и развития как важного фактора расширения торгово-эконмических и культурно- цивилизационных связей между народами Азии и Европы. С другой стороны, делать это надо на новых, современных началах, учитывая интересы всех участников данного процесса и основываясь на принципах взаимного уважения и равноправного партнёрства.

Уважаемые участники!

Решающим условием успешности экономического развития Каспийского региона, его интеграции в мирохозяйственные связи как конкурентоспособного и перспективного участника является опора на науку, интеллект.

Стремительный технологический рывок, наблюдаемый сегодня, по сути, меняет весь привычный облик геоэкономики, качество и уровень управленческих решений, само содержание глобальных экономических процессов.

Встроиться в эти тенденции, более того, влиять на них здесь, в нашем регионе, – эта задача, полагаю, должна рассматриваться как один из приоритетов развития Прикаспия.

Необходимо уделить самое пристальное внимание созданию здесь системной технологической составляющей, выделив для этого необходимые средства, мобилизовав интеллектуальный, организационный потенциал. Мы должны последовательно наполнять наше сотрудничество инновационными смыслами с тем, чтобы именно они стали определять векторы будущего развития региона, его экономики и социальной сферы.

В качестве первого шага считаем целесообразным сформировать реальную базовую площадку для технологического и инновационного старта. В этих целях предлагаем создать международный инновационно-технологический центр. Его можно назвать «Инновационный город Каспия». Здесь, в этой своеобразной лаборатории идей, учёные, специалисты, представители фундаментальной и прикладной науки из прикаспийских и других государств могут вместе работать над созданием нового технологического уклада для Каспия, вырабатывать модели инновационного сотрудничества, передовые решения по широкому спектру каспийской проблематики – энергетической, индустриальной, логистической, инфраструктурной, экологической. Вся наша деятельность на Каспии должна быть строго обоснована научными исследованиями, сопровождаться технологическими разработками.

Полагаем также необходимым создание при «Инновационном городе Каспия» кластера «Цифровая экономика». Это важно, как задел на будущее, обеспечивающий цифровизацию деятельности основных сфер экономики прикаспийских государств.

Особая роль отводится науке и в деле сохранения экологического баланса Каспия, уникального биоразнообразия моря. С прикладной точки зрения это означает, что все экономические проекты в Каспийском бассейне должны осуществляться на основе высоких международных экологических стандартов.

В этой связи мы выступаем за создание новой Каспийской экологической программы как комплекса природоохранных мер, нацеленных на сохранение и рациональное использование богатых природных ресурсов Каспийского моря. Одновременно эта Программа могла бы осуществлять функцию мониторинга экологической обстановки на Каспии и формировать соответствующие рекомендации правительствам прибрежных стран. Туркменистан готов к предметному рассмотрению этого вопроса со всеми заинтересованными партнёрами.

При этом надеемся на всестороннюю поддержку Организации Объединённых Наций и, в первую очередь, её специализированных учреждений экологической направленности.

Мы твёрдо убеждены, что экология не может быть заложницей экономических и коммерческих выгод. Это – принципиальная и ответственная позиция, которую наша страна последовательно отстаивает с трибун авторитетных международных организаций и которой неукоснительно следует при формировании собственных национальных планов развития.

В данной связи считаю уместным налаживание эффективных каналов «зелёной дипломатии» для Каспия, привлечение к этой деятельности государств, международных агентств, экологических центров и средств массовой информации. Нашей общей целью вижу создание в обозримой перспективе хорошо структурированного и гибкого механизма глобального экологического партнёрства ради сохранения этого уникального водоёма для всего человечества. Предлагаю подумать над этой идеей.

Уважаемые участники Форума!

Говоря о будущем Каспийского моря, Туркменистан рассматривает его в контексте будущего всей планеты и соотносит свою работу с деятельностью Организации Объединённых Наций по выполнению Целей устойчивого развития. Мы видим Каспий – и в географическом, и в социально-экономическом смысле – как одно из направлений Стратегии ООН до 2030 года.

Устойчивость экономики, энергетическая безопасность, экологический баланс являются несущими опорами общего каспийского дома.

Я уверен, что наши государства как ответственные и уважаемые члены ООН должны подходить к реализации планов собственного развития в соответствии с магистральными направлениями деятельности Организации Объединённых Наций, быть её надёжными партнёрами. Поэтому предлагаю инициировать в ООН широкий многосторонний диалог по комплексному развитию Каспийского региона, в том числе, основываясь на мнениях и оценках, которые прозвучат в ходе работы нынешнего Форума.

Уважаемые участники!

Дорогие друзья!

Первый Каспийский экономический форум – лишь начало большого пути. Мы рассчитываем, что такой формат станет действенным механизмом налаживания стратегического диалога и партнёрского взаимодействия на Каспии. Искренне верим в это.

Каспийское море – уникальное место на земле. Здесь, на его берегах, веками складывался особый, самобытный тип отношений между народами, строились мосты цивилизационного общения между Востоком и Западом.

Конечно, в истории были разные, порой сложные периоды, из которых необходимо извлекать правильные уроки. Но сегодня Каспий открывает перед нами свои новые горизонты.

Мы часто говорим, что Каспий должен быть морем мира, дружбы и согласия. Поверьте, смысл этих слов не утрачивается со временем. Они будут актуальны всегда.

Мы хотим видеть Каспийское море пространством сотрудничества, развития и процветания, свободным от конфликтов и конфронтаций, местом объединения энергии государств, международных организаций, бизнеса, научного и технологического потенциалов. Именно так мы определяем стратегическую перспективу, называя это «моделью будущего» для Каспия.

Сегодня эта модель обретает отчётливые формы. Надо сделать всё, чтобы она стала жизнеспособной, приносила пользу людям, служила на благо нынешних и грядущих поколений, вносила свой вклад в достижение всеобщего мира и прогресса.

Уважаемые участники форума!

Ещё раз поздравляю всех вас с открытием Первого Каспийского экономического форума, желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в предстоящей работе.

Президент Туркменистана и Премьер-министр РФ подтвердили готовность к наращиванию партнерства

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, прибывшим в нашу страну во главе представительной делегации для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.

Отметив значимые успехи в реализации имеющихся договоренностей, туркменский лидер и глава Правительства РФ подтвердили готовность к наращиванию плодотворного партнёрства с точки зрения определения его новых направлений и возможностей, в том числе с учётом соглашений, достигнутых в рамках Первого Каспийского экономического форума.

В этой связи была отмечена продуктивность состоявшихся накануне встреч представителей компетентных органов по экономике и транспорту прикаспийских государств, в том числе Туркменистана и России, а также первого заседания туркмено-астраханского Совета по вопросам предпринимательства.

Приоритетными векторами взаимодействия были названы ТЭК, судостроение, автомобилестроение, морские грузоперевозки по Каспию, сельское хозяйство, в том числе, поставки продовольственных товаров на российский рынок.

Туркменский лидер и высокий гость уделили внимание аспектам сотрудничества в сфере обеспечения глобальной безопасности энергопоставок, оптимизации транспортных потоков на Евразийском пространстве и решении экологических задач.

Глава Туркменского государства и Председатель Правительства России выразили убеждённость в поступательном развитии межгосударственного диалога и подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании многоаспектного партнёрства. [BT, 12 августа]

Выступление Дмитрия Медведева на международной конференции «Каспийское море: выгоды развития международного экономического сотрудничества»

Добрый день, коллеги, уважаемые дамы и господа!

Прежде всего хотел бы выразить свою признательность, поблагодарить Президента страны Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова, всех туркменских коллег за приглашение выступить на первом Каспийском экономическом форуме, за теплоту и радушие, с которыми нас встретили на туркменской земле.

Мы неслучайно собрались сегодня в туристической зоне «Аваза» – именно сегодня, когда отмечается Международный день Каспия, чтобы обсудить всё, что волнует все прикаспийские государства и наших соседей по региону. Этих проблем достаточно. Мои коллеги об этом только что говорили. Это и новые возможности для инвестиций в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, туристической, агропромышленной сферах, энергетические и транспортные проекты и, конечно, экологические проблемы.

У нашего форума – особая задача: дополнить многоуровневую систему сотрудничества в рамках «каспийской пятёрки» эффективным и современным механизмом делового и торгово-экономического взаимодействия. Подкрепить важные политические решения конкретными взаимовыгодными проектами. В том числе – проектами с участием третьих стран. Именно поэтому здесь присутствуют гости, руководители правительств, представляющие другие государства. Ведь Каспийский регион должен быть максимально открыт для экономического сотрудничества.

Сбалансированная и международно признанная правовая база для развития такого сотрудничества уже сформирована. Об этом только что говорилось с этой трибуны. Ровно год назад – 12 августа 2018 года – подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Это фундаментальный документ. Россия намерена ратифицировать его в самое ближайшее время. Подписание Конвенции, без преувеличения, событие историческое. К нему долго шли, много работали. Я вспоминаю, как эта работа проходила. И это наш общий успех, подтверждение того, что мы можем находить взаимовыгодные решения. Делать это спокойно, без навязанных со стороны рецептов, уважая интересы друг друга, а главное – в равной мере разделяя как права на использование природных богатств Каспия, так и общую ответственность за его судьбу.

Мы сегодня обсуждаем экономические и экологические темы. Но их невозможно отделить от тех угроз, с которыми так или иначе сталкиваются все страны. Терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, неконтролируемая миграция – это далеко не полный список. В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности, поэтому мы должны осознавать, какая ответственность лежит на всех прикаспийских государствах.

Каспийский регион всегда был точкой пересечения геополитических и экономических интересов многих ведущих государств, политических и деловых кругов, различных этносов и конфессий. А в последнее время стал одним из узловых регионов глобальной политики. Понятно почему. Прежде всего – из-за своих природных ресурсов. Вместе со странами Персидского залива он образует так называемый энергетический эллипс, в котором сосредоточено около 70% мировых запасов нефти и 40% – природного газа. Для прикаспийских стран это, конечно, геостратегическое преимущество. И одно из важнейших направлений сотрудничества.

Но современная экономика – это не только добыча нефти и газа. Цифровые технологии, чистая энергетика, рациональное природопользование, свободное перемещение товаров и услуг – вот что сегодня делает страну сильной и конкурентоспособной.

И нам, прикаспийским государствам, нельзя оставаться в стороне от этих тенденций. Не только и не столько сырьевая составляющая должна определять экономический профиль наших государств. Оптимальная транспортная инфраструктура, высокотехнологичные и безопасные производства, стимулирующие меры для инвесторов, уникальные туристические продукты – именно таким должен быть Каспийский регион в XXI веке. Именно на этих направлениях нам нужно сосредоточиться в ближайшие годы. Сразу могу сказать, что Россия к такой работе готова.

Немного подробнее по каждому направлению.

Первое касается транспортной инфраструктуры. Каспийский регион действительно является перекрёстком мировых коммуникаций. С давних пор через эти земли проходили важные торговые пути, которые соединяют Север и Юг, Восток и Запад. Надёжные и выгодные трансконтинентальные маршруты и сейчас имеют исключительное значение для международной торговли, для формирования крупных региональных рынков.

За последние несколько лет немало сделано для развития транспортно-логистического потенциала региона. Начинают поэтапно работать участки международных транспортных коридоров. Развиваются портовые мощности. Идёт работа над проектом пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере морского транспорта. Его цель – создать унифицированные и конкурентоспособные условия транзита по Каспийскому морю.

Мы в России уделяем этой теме особое внимание. У нас реализуется стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне на период до 2030 года. Речь идёт о том, чтобы серьёзно модернизировать портовую инфраструктуру, а именно пункты пропуска, железные и автодороги, паромы, логистические комплексы, а там, где нужно, – построить новые.

Наши партнёры по «каспийской пятёрке» также занимаются развитием своих портов, о чём коллеги здесь говорили. В результате, во-первых, растут объёмы взаимной торговли. Что касается нашей страны, то наш товарооборот с прикаспийскими государствами за прошлый год вырос на 3,5%. Это неплохо, что рост есть, хотя, очевидно, этот рост может быть и больше. Уже здесь, на форуме в Туркменбаши, министры экономики наших стран договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества в Каспийском регионе.

Поставлена амбициозная цель – товарооборот увеличить, по сути, кратно.

За последние полтора года в несколько раз увеличились поставки мясной и зерновой продукции с Северного Кавказа в Иран. Так что все эти тенденции в настоящий момент налицо.

Во-вторых, развитие портовой инфраструктуры, а также совместные транспортные проекты могут заметно укрепить наши позиции в глобальной экономике.

Транзитные перевозки сегодня – это большие деньги, за которые идёт жёсткая конкуренция. Чтобы привлечь на транскаспийские маршруты максимальный объём транзитных грузов, нужно сообща вписывать национальные портовые мощности в евразийские транспортно-логистические цепочки. Более плотно координировать тарифную политику. Развивать интегрированные логистические центры, быстрее подтягиваться к международным стандартам пассажирских и грузовых перевозок.

Одно из таких перспективных направлений – это международный транспортный коридор «Север – Юг». По оценкам экспертов, при его использовании на полную мощность, включая железнодорожное, паромное, автомобильное и авиасообщение, товары из Европы через Каспий на Ближний и Средний Восток и дальше в Южную Азию и обратно будут доставляться в 2,5 раза быстрее, чем сейчас.

На состоявшейся в рамках форума конференции министров транспорта рассматривались предложения (и наше, российское предложение) о применении инновационных и информационно-навигационных технологий для расширения транспортных потоков. Это позволит без значительных инвестиций в саму «твёрдую» инфраструктуру, то есть в прокладку дорог, увеличить объёмы грузоперевозок в масштабах региона.

Второе направление работы – это развитие несырьевых секторов, которые должны стать новыми точками роста в Каспийском регионе.

То, что такие возможности у наших стран есть, хорошо видно на выставке инновационных технологий прикаспийских государств. Российские компании, как и участники из других стран, привезли свои интересные и перспективные разработки – это беспилотники, современные строительные материалы, электротехническое, испытательное и бурильное оборудование и многое другое. Я считаю, этим мы тоже обязательно должны обмениваться.

Для того чтобы эти технологии и опытные образцы стали частью повседневной жизни, нам, правительствам прикаспийских государств, нужно активнее работать с инвесторами. У нас есть успешный опыт создания особых экономических зон с использованием льгот. И у бизнеса есть возможность их оптимальной комбинации. Многие компании уже используют эти преимущества. У нас есть особая экономическая зона в Астрахани – она называется «Лотос», которая налаживает связи с партнёрами из прикаспийских государств.

Уважаемые коллеги, говоря о торговле и инвестициях, нельзя забывать, что Каспийское море – это в первую очередь уникальный водоём с хрупкой экосистемой. От состояния этой экосистемы зависит качество жизни миллионов граждан. Это третье важное направление нашего взаимодействия.

Я абсолютно убеждён: все крупные проекты на Каспийском море должны проходить тщательную и беспристрастную экологическую экспертизу с участием специалистов всех прикаспийских стран. Теперь такую экспертизу проводить будет проще. В прошлом году был подписан пятисторонний Протокол об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, где регламентированы оценки соответствия планируемой деятельности экологическим требованиям.

Со своей стороны хочу проинформировать, что Россия предпринимает активные шаги по сохранению биологических ресурсов Каспия. В Дагестане начал работу комплекс по выращиванию осетровых пород рыб. В этом смысле мы должны сделать всё, чтобы оставить будущим поколениям живой Каспий.

И конечно, здесь, на побережье Каспийского моря, я не могу не сказать о туризме, который становится одной из важнейших отраслей глобальной экономики.

Прекрасная природа, богатейшая история и культура – всё это позволяет Каспийскому региону занять достойное место среди самых популярных туристических направлений. Особенно если речь идёт об экологическом, этнографическом, экстремальном туризме.

По экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона туристов ежегодно. То есть значительно больше, чем сейчас. Но для этого нужно ещё многое сделать: построить недостающую инфраструктуру, создать конкурентоспособные туристические продукты, включая круизные маршруты по морю с посещением портовых городов.

Недавно астраханские судостроители спустили на воду и сейчас дооборудуют круизное судно нового поколения «Пётр Великий», которое выйдет в первое плавание в следующем году. На нём можно будет пройти по круговому маршруту с заходом в порты всех пяти прикаспийских стран. Или совершить круиз по Каспийскому, Чёрному и Азовскому морям.

В прибрежных зонах создаётся целый ряд новых курортов, зон отдыха, лечения, которые становятся центрами туристических кластеров. Многое в этом направлении делается здесь, в Туркменистане, в вашей туристической зоне «Аваза». Я был здесь 10 лет назад и хочу поздравить туркменских друзей с прекрасными успехами в развитии туристического кластера в Туркменистане. Это действительно впечатляет.

Уважаемые коллеги, уважаемые друзья!

Ещё древние говорили, что горы защищают и разъединяют, а моря – соединяют. Это особенно верно для нашего Каспийского моря. Оно действительно объединяет Европу и Азию, пять прикаспийских государств, их партнёров. И конечно, объединяет людей, которые живут на его берегах.

Ещё раз хочу поблагодарить наших туркменских друзей за гостеприимство, поздравить с праздником Курбан-байрам. И пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий, второй Каспийский экономический форум.

Спасибо за внимание! Саг болун! [Government.ru, 12 августа]

Президент Туркменистана встретился с первым вице-президентом Исламской Республики Иран

В НТЗ «Аваза» Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири.

В ходе состоявшегося обмена мнениями о перспективах туркмено-иранского сотрудничества в торгово-экономической сфере было подтверждено намерение обеих стран содействовать активизации взаимовыгодных деловых контактов, увеличению объёмов двустороннего товарооборота, стимулированию инвестиционной деятельности.

Глава государства и его гость рассмотрели перспективы взаимодействия в области ТЭК, где имеются широкие возможности в контексте выгодного географического расположения наших стран и огромных природных ресурсов.

Особое внимание было уделено вопросам активизации взаимодействия в транспортной сфере, где Туркменистан выступил с рядом важных инициатив по формированию региональной и международной транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

В завершение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и первый вице-президент Исламской Республики Иран Эсхак Джахангири выразили уверенность в успешном развитии межгосударственного партнёрства, отвечающего интересам двух дружественных стран и народов.[BT, 12 августа]

Конструктивизм внешнеполитической стратегии Туркменистана будет способствовать активизации сотрудничества на Каспии – премьер-министр Казахстана

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, прибывшим в нашу страну во главе представительной делегации для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.

Приветствуя гостя, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Казахстан был и остаётся важным партнёром нашей страны.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин отметил, что выдвигаемые Президентом Туркменистана инициативы, нацеленные на упрочение мира, стабильности и благополучия в региональном и глобальном масштабе, находят полную поддержку в Казахстане.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру туркмено-казахстанского взаимодействия, обсуждалась реализация ряда межгосударственных экономических проектов, а также перспективы для наращивания партнёрства на таких стратегических направлениях, как торгово-экономическая и транспортно-логистическая сферы, энергетика.

При обсуждении вопросов приграничного сотрудничества затрагивалась тема развития транзитного потенциала государств-соседей, реализация активно продвигаемых Туркменистаном энергетических проектов.

Была выражена взаимная заинтересованность в реализации новых совместных проектов, в том числе в области газохимии, а также готовность к наращиванию конструктивного партнёрства как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Аскар Мамин выразил убеждённость, что конструктивизм внешнеполитической стратегии Туркменистана будет способствовать активизации сотрудничества на Каспии.

Президент Туркменистана и Премьер-министр Республики Казахстан в завершение встречи подтвердили нацеленность двух стран на всемерное развитие межгосударственных отношений. [BT, 12 августа]

Выступление Премьер-министра Казахстана Аскара Мамина

[пресс-релиз, размещенный на официальном веб-сайте правительства Казахстана]

В своем выступлении Премьер-Министр РК Аскар Мамин подчеркнул, что проведение экономического форума является реализацией договоренностей глав прикаспийских государств, достигнутых на Саммите в Актау 12 августа 2018 года. В ходе актауского саммита под председательством Первого Президента РК – Елбасы Н.А. Назарбаева была подписана историческая Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Повышение эффективности взаимодействия на Каспии окажет позитивное влияние на развитие прибрежных регионов Казахстана, транспортной и энергетической инфраструктуры, сохранение экологического баланса и биоразнообразия, что полностью соответствует установкам Президента РК К.К. Токаева о развитии сотрудничества прикаспийских государств.

Аскар Мамин предложил ряд инициатив, необходимых для активизации взаимовыгодного сотрудничества прикаспийских государств в торгово-инвестиционной, транспортной, энергетической, туристической и экологической сферах.

Глава казахстанского Правительства отметил необходимость создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в страны региона, в т.ч. используя возможности Международного финансового центра «Астана» и действующих соглашений о Зонах свободной торговли.

Аскар Мамин высказал предложения по улучшению функциональной дополняемости транспортных систем и повышению эффективности мультимодальных перевозок. Также были обозначены перспективы развития туризма на Каспии. Курорты Каспийского моря потенциально могут принимать несколько миллионов туристов ежегодно.

Казахстанской стороной было акцентировано внимание на необходимости усиления работы по сохранению экосистемы Каспийского моря. Успешной платформой для внедрения чистых технологий может стать созданный в Казахстане Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов. [Веб-сайте премьер-министра Казахстана, 12 августа]

Азербайджан заинтересован в укреплении отношений с Туркменистаном

В Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Азербайджанской Республики Новрузом Исмаил оглы Мамедовым, прибывшим в нашу страну во главе представительной делегации для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.

Премьер-министр Азербайджана передал туркменскому лидеру приветствия от Президента Ильхама Алиева, адресовавшего пожелания успешного проведения Первого Каспийского экономического форума и процветания туркменскому народу.

Гость подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в укреплении отношений с Туркменистаном. В этой связи Новруз Исмаил оглы Мамедов отметил исключительное значение КЭФ, проводимого в Авазе по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Премьер-министр Азербайджанской Республики выразил уверенность, что нынешний Форум обогатит сотрудничество между странами Каспийской «пятерки» новыми идеями.

Поблагодарив за поздравления, Президент Гурбангулы Бердымухамедов передал ответные приветствия высшему руководству Азербайджана, подчеркнув, что Туркменистан дорожит добрыми отношениями со своими ближайшими соседями и намерен укреплять плодотворный диалог.

Подчеркнув продуктивность обмена мнениями в рамках нынешнего Форума, туркменский лидер и глава правительства Азербайджана высказались за необходимость продолжения конструктивного взаимодействия в вопросах активизации торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран Каспийского региона.

В контексте обсуждения перспективных направлений туркмено-азербайджанского партнерства, отмечалось наличие солидного потенциала для активизации плодотворного взаимодействия в различных сферах, в том числе в энергетических и транспортно-логистических проектах. В частности, были обсуждены вопросы создания международного транзитно-транспортного коридора Lapis Lazuli, который позволит странам-участницам проекта диверсифицировать свои выходы на региональные и континентальные торговые рынки.

В завершение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов и глава правительства Азербайджана выразили уверенность в успешном развитии двусторонних отношений. [BT, 12 августа]

Выступление премьер-министра Азербайджана Новруза Маммадова

[сообщение агентства AzerTac]

Выступивший на форуме премьер-министр Новруз Мамедов отметил, что Азербайджан приветствует инициативу проведения Первого Каспийского экономического форума. Выразив благодарность Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за высокий уровень организации мероприятия, премьер-министр сказал, что этот форум станет новым форматом активизации сотрудничества между прикаспийскими странами. Новруз Мамедов довел до внимания участников форума, что после подписания в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря вопрос экономического развития Каспийского региона приобрел особую актуальность. Азербайджанская сторона рассчитывает, что Каспийский экономический форум придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству в торговле, транспорте, инвестиционной и туристической сферах.

Коснувшись проведения в рамках форума Каспийской выставки инновационных технологий, премьер-министр выразил надежду на то, что проведение таких выставок будет способствовать расширению экономических взаимоотношений между бизнес-кругами наших стран и улучшению информационного контента в регионе, а организация встреч между предпринимателями в целом сыграет значительную роль в процветании региона, Азербайджанская сторона всецело поддерживает проведение таких встреч деловых кругов на фоне других официальных мероприятий высокого уровня, уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с прикаспийскими государствами, основанных на взаимном уважении и доверии.

Подчеркнув, что торговые связи Азербайджана с прикаспийскими странами находятся на самом высоком уровне, премьер-министр сказал: «За первое полугодие 2019 года товарооборот Азербайджана с прикаспийскими государствами по сравнению с соответствующими показателями прошлого года увеличился на более чем 28 процентов. За этот же период доля прикаспийских государств во внешнеторговом обороте страны составила более 11 процентов. Надеюсь, что организованные в рамках этого форума встречи бизнес-кругов приведут к еще большему увеличению объемов взаимной торговли».

Отметив, что обеспечение развития международных и региональных транспортных коридоров играет важную роль в повышении эффективности экономики региона, премьер-министр Новуз Мамедов добавил, что совместные проекты в области транспорта, инфраструктуры и логистики расширяют экономические возможности и значимость наших государств. Напомнив, что исторический Шелковый путь во все времена был известен как стратегический торгово-экономический коридор, соединяющий Европу и Азию, премьер-министр сказал, что благоприятное географическое положение наших стран, реализуемые здесь широкомасштабные проекты, эффективное использование потенциала транзита и грузоперевозок предоставляют хорошие возможности для неуклонного увеличения объема доходов от этой сферы: «Азербайджан очень активно сотрудничает в рамках реализации таких международных проектов, как «Восток-Запад» и «Север-Юг». Например, в 2018 году через территорию нашей страны было перевезено транзитных грузов общим весом более 9 млн. тонн. Особенно сильный рост наблюдался в транзите ненефтяной продукции, который составил 49 процентов. Наблюдался скачок в объемах транзита грузов по маршруту «Север-Юг» в 8 раз. Эти цифры еще раз доказывают, что транзитные пути продолжают расширяться, торговый оборот увеличивается, что в конечном счете ведет к процветанию всего региона в целом.

Подчеркнув в своем выступлении, что новый Бакинский международный морской торговый порт занимает важное место в транспортной системе Азербайджана, премьер-министр отметил, что после ввода его в эксплуатацию этот логистический центр стал местом пересечения автомобильных, железнодорожных и морских путей в регионе: «Пропускная способность этого порта на данный момент составляет 15 млн. тонн грузов и 100.000 контейнеров в год. Планируется увеличить эти показатели до 25 млн. тонн грузов и 1 млн. контейнеров. Хочу отметить тот факт, что Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспийском море, состоящим из 260 судов. Создание свободной эклномической зоны вокруг порта создаст условия для развития сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах.

В заключении своего выступления премьер-министр Азербайджанской Республики поздравил участников форума со священным праздником Гурбан байрамы, являющимся символом духовного единства, солидарности и братства, еще раз выразил признательность руководству Туркменистана за искренний прием и гостеприимство. [AzerTac, 12 августа]

Министр иностранных дел Туркменистана встретился с генсеком ОЭС

11 августа 2019 года в г.Туркменбаши состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Генеральным секретарём Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпуром, прибывшим в Туркменистан для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.

В ходе встречи, стороны отметили эффективность долгосрочного сотрудничества между Туркменистаном и ОЭС, которое берет свое начало в 1992 году.

Было отмечено, что в настоящее время экономический рост, безопасность и стабильность взаимосвязаны как никогда раньше. Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества на площадке ОЭС с учетом стратегически важных направлений страны, включая водную, транспортную и энергетическую дипломатию. [МИД Туркменистана, 11 августа]

Министр иностранных дел Туркменистана встретился с исполнительным секретарем ЮНЕСКО

11 августа 2019 года на полях Первого Каспийского экономического форума состоялась встреча Руководителя внешнеполитического ведомства Туркменистана Р.Мередова с Заместителем генерального директора ЮНЕСКО и исполнительным секретарем Межправительственной океанографической комиссии В.Рябининым, прибывшим в Туркменистан с рабочим визитом.

В ходе переговоров, стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях сотрудничества Туркменистана с ЮНЕСКО. Стороны с удовлетворением отметили эффективность партнёрства в научно-образовательной и культурной сферах, в частности были обсуждены проекты по сохранению и популяризации материального и нематериального наследия.

Также представитель ЮНЕСКО особо отметил высокий организационный уровень Первого Каспийского экономического форума, и подчеркнул важную роль общественной дипломатии в деле укрепления взаимопонимания и доверия между народами, и расширения культурно-гуманитарного сотрудничества. [МИД, 11 августа]

Министр иностранных дел Туркменистана провел встречу с Президентом Международной федерации экспедиторских ассоциаций

11 августа 2019 года на полях Первого Каспийского экономического форума состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Президентом Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA) Бабаром Бадатом.

В ходе переговоров гость отметил значимость сотрудничества Туркменистана с FIATA, а также подчеркнул своевременность проведения Первого Каспийского экономического форума в контексте активизации и расширения взаимодействия между странами всего региона.

Стороны рассмотрели возможности укрепления взаимодействия в области совершенствования международного транспортного сообщения, что напрямую влияет на экономический рост и стабильность, открывая доступ к новым регионам и рынкам. [МИД, 11 августа]

Министр иностранных дел Туркменистана встретился с вице-президентом ЕБРР

11 августа 2019 года в г.Туркменбаши состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) г-жой Бетси Нельсон.

Обменявшись приветствиями, стороны отметили эффективность долгосрочного партнёрства Туркменистана с ЕБРР, основанного на взаимном доверии и открытости. Гостья отметила, что совместные проекты позитивно влияют не только на устойчивое экономическое и социальное развитие Туркменистана, но и позитивно отражаются на других странах региона.

За годы сотрудничества, много сделано в области развития частного сектора, укрепления финансовой базы государственных и частных учреждений, совершенствования транспортного сообщения в регионе. ЕБРР готов и далее содействовать привлечению прямых иностранных инвестиций для поддержки диверсификации экономики Туркменистана. [МИД, 11 августа]

Рустам Минниханов посетил газохимический комплекс в Киянлы

Сегодня в рамках пребывания в Туркменистане Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы, сообщает ИА «Татар-информ».

Рустам Минниханов находится в Туркменистане с рабочим визитом – в составе российской делегации он принимает участие в первом Каспийском экономическом форуме в национальной туристической зоне «Аваза». В рамках рабочего визита в Туркменистан для представителей Татарстана была организована презентация газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы.

Этот суперсовременный газохимический комплекс построен по заказу Государственного концерна «Türkmengaz» компаниями «LG International Corp.» и «Hyundai Engineering» (Республика Корея) при участии «TOYO Engineering Corporation» (Япония) в 2018 году. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать 5 миллиардов кубометров природного газа в год и за счёт этого производить 386 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности, 81 тысячу тонн полипропилена.

Рустам Минниханов и сопровождающие его лица посетили пункт управления газохимического комплекса, другие подразделения. [Turkmen Portal, 12 августа]

Правительство Туркменистана и WWF подписали Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды

Правительство Туркменистана и Всемирный фонд природы подписали Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, сообщает официальный сайт WWF.

Согласно информации, документ подписан в рамках первого Каспийского экономического форума в Туркменистане, а затем экспертам предстоит разработать и согласовать план дальнейших действий. Благодаря подписанию Соглашения о сотрудничестве работа Всемирного фонда дикой природы в Туркменистане получит новый импульс.

Всемирный фонд природы — международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды. Главная цель — сохранение биологического разнообразия Земли. [Turkmen Portal, 12 августа]

Между Ашхабадом и Астраханью могут открыть регулярное авиасообщение

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области РФ Игорь Бабушкин предложил открыть регулярные авиарейсы из аэропорта Астрахани в Ашхабад, Атырау и Тегеран, сообщает ТАСС.

«Весьма существенным вопросом является налаживание авиасообщения на Каспии. Мы наладили работу по прямым авиаперелетам в казахстанский город Актау и столицу Азербайджана Баку, что привело к росту деловых контактов. Предлагаю открыть регулярные рейсы по направлению Астрахань – Ашхабад и между Астраханью и Тегераном, Астраханью и Атырау», – сказал Игорь Бабушкин на первом Каспийском экономическом форуме в Авазе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что рассчитывает на поддержку в этом вопросе со стороны Туркменистана, Казахстана и Ирана.

Напомним, два прямых рейса из Астрахани в Туркменистан уже организованы, в рамках первого Каспийского экономического форума.

В 2016 году в Ашхабаде завершено строительство потрясающего по красоте, современности, комфорту и эргономичности аэропорта. Его создание обусловлено активным развитием страны и увеличением грузо- и пассажиропотока. Аэропорт удостоился нескольких международных сертификатов и наград. Благодаря двум взлетно-посадочных полосам длиной 3800 метров каждая, Международный аэропорт туркменской столицы может принимать самолеты любого типа и грузоподъемности. [Turkmen Portal, 12 августа]

Бердымухамедов пожелал закупить всю линейку автомобилей Aurus

Туркменистан приобретёт всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus. Демонстрация одной из таких моделей состоялась 12 августа на I Каспийском экономическом форуме (КЭФ ― 2019). Об этом сообщает tass.ru.

― До начала форума президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретил российского премьера Дмитрия Медведева. Вместе они осмотрели автомобиль Aurus Senat, произведённый в июле специально для демонстрации на КЭФ ― 2019 в Туркменистане, ― отмечает источник.

Бердымухамедов и Медведев обсудили достоинства машины.

Подходя к автомобилю, Медведев пояснил, что представленный автомобиль является «простым вариантом», в то время как для лидеров государств существует «специальный вариант.

После глава Туркмении сел за руль и осмотрел салон изнутри, отдельно отметив большое количество цифровых технологий. Бердымухамедов обратил внимание на цвет и большой размер радиатора.

― Вопросы по поводу приобретения машин позднее урегулируют представители профильных министерств, сказали собеседники.

Напомним, 12 августа в Конгресс-центре Аваза состоялась международная конференция «Каспийское море: выгоды развития международного экономического сотрудничества». Во второй половине дня пройдут пленарные заседания и тематические сессии. Форум завершится вечером гала-концертом и ужином от принимающей стороны.

Для справки: Салон автомобиля выполнен из российских материалов в светлых тонах. Автомобиль оснащен девятиступенчатой коробкой передач и гибридной силовой установкой с двигателем V8 и электромотором. Суммарная мощность установки ― 660 л/с, что позволяет трехтонному автомобилю ускоряться до 100 км/ч за 6 секунд. Автомобиль оборудован комплексной системой помощи водителю за рулём, которая включает адаптивный круиз контроль, электронный контроль устойчивости, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, системы распознавания дорожных знаков и отслеживания слепых зон, и так далее. В автомобиле есть девять подушек безопасности. [CentralAsia.News, 12 августа]

Финансирование в целях содействия реализации повестки 2030

Аваза – В рамках первого Каспийского экономического форума представительство ООН в Туркменистане совместно с Правительством Туркменистана инициировало обсуждение вопросов финансирования реализации Повестки дня до 2030 года. К диалогу присоединились высокопоставленные представители международных финансовых учреждений.

Мероприятие началось с презентации г-на Атаджана Атаева, руководителя департамента стратегического и устойчивого развития Министерства финансов и экономики Туркменистана. Он проинформировал участников о добровольном Национальном обзоре Туркменистана, представленном на политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке в июле 2019 года.

Вторая сессия мероприятия была посвящена обсуждению роли финансирования устойчивого развития в Каспийском регионе, Северной и Центральной Азии и за ее пределами. В работе пленарного заседания, проходившего под председательством г-на Рахимберди Джепбарова, председателя правления Внешэкономбанка Туркменистана, приняли участие заместитель генерального секретаря ООН Ольга Алгаерова, исполнительный секретарь Европейской Экономической Комиссии ООН, руководители Программы Развития ООН, Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского Банка Реконструкции и Развития. Участники обсудили вопрос о том, каким образом различные заинтересованные стороны могут способствовать созданию более прочной и диверсифицированной финансовой среды для развития в регионе.

«Чтобы устранить риски для реализации ЦУР, нам нужно срочно действовать и пересмотреть то, как мы организуем наши финансовые системы. Нам необходимо сотрудничество и партнерство на всех уровнях – глобальном, региональном и национальном – для увеличения как объема, так и отдачи от инвестиций посредством действий всех заинтересованных сторон: частного сектора, официальной помощи в целях развития, международных финансовых институтов и благотворительных организаций», – отметила г-жа Елена Панова, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане на открытии мероприятия.

В ходе параллельного мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между ООН в Туркменистане и Министерством финансов и экономики о сотрудничестве в достижении Целей устойчивого развития в Туркменистане, который наладит стратегическое партнерство для ускорения реализации Аддис-Абебской программы действий и повестки дня на период до 2030 года. [ООН Туркменистан, 11 августа]

/// nCa, 13 августа 2019