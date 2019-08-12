Первый Каспийский Экономический Форум – Часть 1

Доклад nCa

В различных местах Национальной туристической зоны Туркменистана Аваза и порта Туркменбаши проходит комплекс мероприятий под эгидой первого Каспийского экономического форума.

Это мегасобытие привлекло к участию многочисленные делегации во главе с главами правительств прикаспийских государств.

Делегации начали прибывать 7 августа 2019 года, а самое мероприятие достигло своего пика 10-11 августа 2019 года.

11 августа 2019 года стартовала Международная Каспийская выставка инновационных технологий и экспозиция «Türkmen sährasy-2019».

В этот же день состоялись отдельные встречи министров экономики и министров транспорта прикаспийских государств.

Предприниматели из прикаспийских государств провели отдельную встречу.

Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана организовала аукционы и торги.

Состоялся рабочий визит премьер-министра Болгарии. Также был проведен туркмено-болгарский круглый стол по предпринимательскому сектору и заседание межправительственной туркмено-болгарской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Круглый стол руководителей и представителей государственных органов и частных компаний прикаспийских государств в сфере транспорта и логистики прошел 10 августа 2019 года.

Конференция «Перспективы членства во Всемирной торговой организации: региональный опыт» состоялась 11 августа 2019 года.

11 августа 2019 года состоялась Конференция «Финансирование в целях содействия реализации Повестки Дня до 2030 года в рамках устойчивого развития».

11 августа 2019 года была проведена также заседание Туркмено-Астраханского Совета по вопросам предпринимательства.

Президент провел отдельные встречи с рядом высокопоставленных лиц, посетивших Туркменистан в рамках первого Каспийского экономического форума.

Рабочий визит премьер-министра Болгарии

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов был принят президентом Бердымухамедовым 11 августа 2019 года. Встречи проходили в формате «один на один» и с участием делегаций двух стран.

В ходе беседы стороны признали потенциал партнерства в рамках двусторонних и многосторонних договоренностей, в частности в рамках каспийско-черноморских инициатив.

По общему мнению, Туркменистан и Болгария в силу своего географического положения могут служить связующими звеньями в транспортных соединениях между восточной и западной частями Евразийского континента.

Выступая перед СМИ после встречи, премьер-министр Болгарии сказал: «Мы ищем способ доставки природного газа из Туркменистана в Болгарию».

Заседание совместной туркмено-болгарской комиссии по экономическому сотрудничеству охватило широкий круг вопросов, в том числе сотрудничество в транспортной и энергетической сферах, в области информационно-коммуникационных технологий, фармацевтике и медицинской промышленности, сельском хозяйстве, инвестициях и др.

Болгарская сторона выразила желание расширить свое присутствие на туркменском рынке.

Перспективными направлениями были обозначены также наука и техника.

Была отмечена необходимость расширения правовой базы сотрудничества. В этой связи состоялся обмен мнениями по таким темам, как взаимная защита инвестиций, обмен информацией по техническому партнёрству и налогам, международные грузовые и пассажирские перевозки, информационные технологии и связь.

Стороны обсудили перспективы совместной реализации проектов в сфере энергетической инфраструктуры, морского транспорта, внедрения прогрессивных методов и технологий в сельском хозяйстве. Также были рассмотрены вопросы расширения поставок на внешний рынок текстильной и ковровой продукции туркменских производителей.

Обсуждалось сотрудничество в сфере туризма между туристическими зонами Туркменистана и Болгарии.

Помимо заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству был проведен круглый стол деловых кругов обеих стран. Министр экономики Болгарии Эмиль Караниколов, исполнительный директор Агентства по поддержке малого и среднего предпринимательства Бойко Таков и представитель инвестиционного агентства Джордан Памуков подчеркнули, что сотрудничество в двустороннем формате и в рамках туркмено-болгарских отношений имеет важное значение для Европейского Союза.

Отмечая перспективность туркменского рынка, гости выразили готовность развивать партнерские отношения в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Встреча министров транспорта прикаспийских стран

Министры транспорта и высокопоставленные должностные лица транспортного сектора прикаспийских государств провели встречу для обсуждения возможностей партнерства в свете принятия Каспийской конвенции и реализующихся в регионе транспортно-транзитных инициатив.

Они обменялись мнениями о текущем состоянии и будущих планах развития транспортной инфраструктуры в своих странах.

Было высказано единодушное мнение о том, что транспорт и транзит являются основой устойчивого развития.

Обсуждалось принятие совместных мер по развитию необходимой портовой инфраструктуры и расширению партнерства, способствующего перемещению грузов по Евразийскому континенту и соединяющим его регионам.

Был отмечен потенциал Туркменистана по обработке и хранению скоропортящихся грузов, а также возможность перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Была дана высокая оценка универсальности концепции модели мультимодальных перевозок и растущему потенциалу прикаспийских государств по работе с мультимодальными грузами.

Стороны отметили необходимость завершения всеми прибрежными странами внутригосударственных процедур для вступления в силу Соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в области транспорта.

Итогом деловой встречи стало подписание соответствующего документа, нацеленного на активизацию традиционных связей между странами региона, располагающими всеми возможностями для значительного наращивания партнёрства в транспортной сфере.

Встреча министров экономики

На полях форума состоялась встреча министров экономики и высших должностных лиц экономического сектора прикаспийских государств.

В центре внимания были вопросы взаимодействия каспийских экономик и мировой экономической системы, роста цифровой экономики, развития специальных экономических зон.

Был обсужден процесс и формы экономической интеграции с учетом интересов всех государств, в частности участники встречи подчеркнули необходимость подхода «стабильность через совместное развитие».

Стороны признали необходимость постоянного мониторинга появления новых технологий в сфере торговли и экономики.

Также была подчёркнута целесообразность обмена законодательными актами, стандартами, правилами и статистической информацией по торгово-экономическим вопросам. В этой связи было высказано предложение об укреплении договорной базы.

Одним из пунктов повестки дня стало упрощение визового режима, что в перспективе окажет позитивное влияние на экономический рост региона.

По итогам встречи главы делегаций подписали межправительственное соглашение между прикаспийскими государствами о сотрудничестве в торгово-экономической сфере.

Каспийская выставка инновационных технологий и международная выставка Türkmen sährasy-2019

В порту Туркменбаши 11 августа 2019 года стартовали мероприятия – “Каспийская выставка инновационных технологий” и “Международная выставка Türkmen sährasy-2019”.

Обе экспозиции, раскинувшиеся на территории площадью 13700 квадратных метров, привлекли внимание 57 иностранных и 62 местных компаний, организаций и предприятий.

Выставка инновационных технологий призвана дать старт созданию условий для демонстрации достижений в области информационных технологий, обмена опытом, налаживания эффективного сотрудничества между государствами региона и международным сообществом.

Кроме того, выставка нацелена не только на инновационные технологии, но и перестройку коллективного мышления в плане наилучшего применения таких технологий.

Туркменистан демонстрирует растущую роль инновационных технологий в ключевых отраслях экономики. Рост ВВП за последние семь месяцев достиг 6,3 процента. Инвестиции в экономику Туркменистана составил около 30% ВВП, при этом доля иностранных инвестиций составила 12 процентов. В 2018 году инвестиции оценивались в размере 11,5 млрд. долларов США. 65 % этих капиталовложений были направлены в производственный сектор, что привело к строительству крупных промышленных объектов, представленных на стендах инновационной выставки.

Среди зарубежных экспонентов – давние партнеры страны, лидеры рынка различных видов товаров, оборудования, услуг и технологий – Thales, Hyundai, CNPC, Petronas, LG, Schlumberger , Dragon Oil, Bouygues, John Deere, Itochu, Zeppelin, Vinci, Sumitomo, Huawei, General Electric и др.

Иностранные экспоненты заняли на выставке инноваций около пяти тысяч квадратных метров. Свои павильоны и стенды развернули страны прикаспийского региона – Казахстан, Иран, Азербайджан и Российская Федерация, включая Республику Татарстан и Астраханскую область, делегации от которых прибыли на I Каспийский экономический форум.

Свои студии здесь организовали туркменские телеканалы, которые прямо с места события готовят сюжеты, ведут передачи и прямые включения эфира. Для работы журналистов действует хорошо оснащенный пресс-центр, где также можно посмотреть трансляции онлайн с мероприятий и презентаций выставки, найти необходимую справочную информацию.

Международная выставка Türkmen sährasy-2019 представляет собой открытую и закрытую экспозицию различных марок и моделей автомобилей.

Среди участников – российские автопроизводители Lada, Aurus, Камаз, ГАЗ. Свою продукцию представили азербайджанский автомобильный завод «Азермаш», запустивший новый бренд легковых автомобилей «Khazar», иранский производитель «Iran Hodra», узбекский «UzAuto Motors», белорусский МАЗ, немецкие Mercedes, Volkswagen, BMW и Audi, японские Toyota, Lеxus, Mitsubishi, Mazda, корейский Hyundai, китайский Yutong и др.

Также на выставке представлены роскошные автомобили, такие как Bengley и Lamborghini, мотоциклы Chrysler 1966 и современные модели велосипедов.

Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана провела торги, в которых приняли участие бизнесмены из США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, Эстонии, Швейцарии, России, Турции, Китая, Сингапура, Люксембурга, Мальты, Афганистана, Узбекистана и других стран.

Сотрудничество с ВТО и Всемирным Банком

10 августа 2019 года министр финансов и экономики Туркменистана Батыр Базаров провел отдельные встречи с исполнительным директором Всемирного банка Вернером Грубером и директором Департамента по присоединению новых стран секретариата Всемирной торговой организации г-жой Майкой Ошикава.

На встрече с руководством Всемирного банка обсуждалось подписание меморандума о сотрудничестве между Туркменистаном и международной финансовой корпорацией, входящей в состав Всемирного банка, в области расширения экспортных возможностей страны.

На встрече с исполнительным органом ВТО были рассмотрены меры, принимаемые Туркменистаном, включая совершенствование законодательства и упрощение торговых процедур, по подготовке к вступлению в ВТО.

Сотрудничество с Россией и российскими регионами

11 августа 2019 года на полях Каспийской выставки инновационных технологий состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – руководителя Аппарата правительства Константина Чуйченко с руководителем внешнеполитического ведомства Туркменистана Р. Мередовым.

Стороны высоко оценили текущее состояние и перспективы развития взаимного партнерства.

10 августа 2019 года состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Б.С.Хасиковым, прибывшим в г.Туркменбаши для участия в Первом Каспийском Экономическом Форуме.

В этот же день состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана с временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области И.Ю.Бабушкиным.

11 августа 2019 года состоялось первое заседание туркмено-Астраханского делового совета по предпринимательству. Повестка дня включала ряд вопросов, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе, в области транспорта и связи, сельском хозяйстве, цифровизации экономики и внедрении инноваций. Астраханские компании нацелены на расширение своего присутствия в Туркменистане.

На полях КЭФ-2019 подписано 57 международных документов

[Данная часть доклада основана на материалах TDH от 11 августа]

Во второй половине дня в конференц-зале отеля «Беркарар» прошла встреча представителей деловых кругов прикаспийских стран. Её повестка включала актуальные вопросы налаживания международного взаимодействия, привлечения иностранных инвестиций и технологий в различные отрасли государств региона, обсуждение перспективных совместных проектов.

Так, одна из сессий была посвящена сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, его направлениям и перспективам. В её заседании приняли участие руководители Государственного концерна «Туркменгаз», малазийской компании «Petronas», китайской «CNPCI» и др. Был представлен обзор деятельности в Туркменистане крупных зарубежных партнёров и озвучены новые инвестиционные проекты в газохимии.

Темой другой сессии стали инвестиции. Здесь выступили высокопоставленные делегаты от Всемирного банка и Азиатского банка развития, одной из ведущих компаний Катара «Al Qamra Holding».

Название третье сессии – «Индустриализация: взгляд в будущее». Её провёл региональный глава ЕБРР по Центральной Азии, сделавший особый акцент на роли бизнеса в данной области. В этой секции были рассмотрены крупные промышленные проекты, инициированные лидером нации Гурбангулы Бердымухамедовым, которые реализуются Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана, азербайджанский опыт законодательной поддержки бизнеса и успешная модель свободной индустриальной зоны – на примере СИЗ в грузинском портовом городе Поти.

В завершение бизнес-форума, в котором приняли участие около 300 руководителей и представителей 90 крупных компаний, банков, ассоциаций и объединений, были объявлены итоги проведённых в рамках Каспийской выставки инновационных технологий биржевых торгов.

Всего зарегистрировано 72 сделок на общую сумму 335 миллионов 476 тысяч долларов США. За иностранную валюту предприниматели из России, Турции, Великобритании, Люксембурга, Объединённых Арабских Эмиратов, США, Сингапура, Гонконга и Афганистана приобрели гидрооичищенное дизельное топливо, автобензин марки А-80, дизельное топливо марок Л-0,2-62 и Л-0,5-62, авиационный керосин марки ТС-1, суммарный нефтяной кокс, гидроочищенное дизельное топливо марки ЭКО-5, произведённые ТКНПЗ, а также автобензин марки ЭКО-93, сжиженный газ, выработанные предприятиями Госконцерна «Туркменгаз». Предметами инвалютных сделок стали карбамид марки «Б» и технический йод производства Госконцерна «Туркменхимия».

Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы пряжа хлопчатобумажная, хлопок-волокно, портландцемент и стекло. Страны-покупатели: Российская Федерация, Турция, ОАЭ, Узбекистан.

На внутренний рынок отечественные предприниматели приобрели полипропилен и полиэтилен на общую сумму 43 миллиона манатов.

Во время заключительной речи на деловой встрече отмечалось, что Туркменистан ещё раз продемонстрировал готовность к реальному взаимодействию по конкретным и стратегическим направлениям как с прикаспийскими государствами, так и странами других регионов.

Затем состоялась церемония подписания документов, закрепивших договорённости, достигнутые в ходе проведённых на полях КЭФ-2019 встреч и заседаний. В целом, на различных уровнях было принято 57 международных документов, которые касаются взаимодействия в таких областях, как информационные технологии, инвестиционное сотрудничество, торгово-экономическая и финансовая сфера, дипломатия, транспорт, электроэнергетика, легкая промышленность, сельское и водное хозяйства, спорт и др.

Далее прошло вручение сертификатов. Одним из них была награждена Торгово-промышленная палата Туркменистана за проведение Каспийской выставки инновационных технологий и первой международной автовыставки Туркменистана на территории Туркменбашинского международного морского порта. Представил этот сертификат Сергей Горский, заместитель исполнительного директора компании «Мессе Франкфурт» – глобального лидера в проведении выставок автомобильной индустрии.

«Вручая этот сертификат, мы приветствуем инициативу Президента Гурбангулы Бердымухамедова по проведению выставки передовых технологий и первой автомобильной выставки, которая проходит в Туркменбаши и дополняет этот форум, способствуя продвижению новых технологий в промышленности, в том числе и в автомобилестроении», – сказал г-н Горский.

Вручили сертификат и руководитель Президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарчиклиоглу и Генеральный секретарь Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества Адем Кула.

Сертификат соответствия стандартам ISO был вручен Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана главный проектным менеджером компании SGS по Каспийскому региону Азером Маммадовым.

Как отмечалось, этот сертификат даётся после проверки аудиторами SGS по итогам большой работы, которая была проделана биржей и является высокой оценкой конечного результата.

По завершении церемонии был дан брифинг для представителей СМИ по итогам встречи деловых кругов. На нём обобщены основные темы обсуждений, выводы об имеющихся возможностях активизации сотрудничества, а также дана взвешенная и всесторонняя оценка многоплановому инвестиционному потенциалу Туркменистана.

На брифинге были также подведены итоги первого дня работы Каспийского экономического форума. В его рамках вновь было подчёркнуто значение инициативы Президента Гурбангулы Бердымухамедова об учреждении КЭФ, ознаменовавшей собой запуск новой площадки диалога стран региона и их международных партнёров, на которой можно получить полную и объективную информацию о динамике и перспективных планах социально-экономического развития «каспийской пятёрки», обменяться мнениями относительно последних мировых трэндов в различных секторах экономики, получить непосредственные комментарии по интересующим вопросам от представителей правительств, профильных министерств и ведомств, успешных бизнесменов, ведущих международных экспертов.

Международные эксперты обсудили ключевые тенденции в финансировании ЦУР

[Данная часть доклада основана на материалах TDH от 11 августа]

В отеле «Хазар» НТЗ «Аваза» состоялась конференция «Финансирование в целях содействия реализации Повестки Дня до 2030 года в рамках устойчивого развития».

Этот форум организован Постоянным Представительством Организации Объединённых Наций (ООН) в нашей стране, совместно с Министерством иностранных дел и Министерством финансов и экономики Туркменистана. В числе зарубежных гостей в нём участвовали заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова, Постоянный координатор ООН в Туркменистане Елена Панова, а также специалисты многих международных организаций и финансовых институтов. Это Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития.

В конференции приняли участие представители министерств и ведомств Туркменистана, связанные с финансированием ЦУР, а также более 150 делегатов зарубежных компаний и бизнес-сообществ.

Они были ознакомлены с Добровольным национальным обзором Туркменистана, который 18 июля 2019 года был представлен мировому сообществу на Политическом форуме высокого уровня под эгидой ЭКОСОС ООН в Нью-Йорке. Как отмечалось, согласно Постановлению Президента Гурбангулы Бердымухамедова от 17 ноября 2017 года, была утверждена институциональная структура системы мониторинга ЦУР в Туркменистане, в том числе создана Рабочая группа по ЦУР, в состав которой входят представители более 50 национальных министерств и ведомств, хякимликов велаятов и города Ашхабада, общественных организаций, научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений.

Во время обмена мнениями сообщалось о том, какую поддержку Всемирный банк предлагает странам Центральной Азии для продвижения Программы финансирования развития. Представителем ПРООН были сформулированы ключевые тенденции финансирования ЦУР в Центральноазиатском регионе, даны конкретные рекомендации для прикаспийских государств в этом направлении.

Делегат от ЕБРР поделился своим видением о том, что возможно сделать частному сектору и частному капиталу для содействия устойчивому развитию и какая, в первую очередь, нужна поддержка предпринимателям от инвесторов и правительств. А представитель АБР рассказал о наиболее перспективных финансовых инструментах для устранения дефицита финансирования ЦУР.

Было отмечено, что благодаря дальновидной политике главы государства Гурбангулы Бердымухамедова осуществление Туркменистаном Повестки-2030 обеспечено посредством выработки комплексных механизмов финансирования и их реализации на всех уровнях.

Так, в соответствии с Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития на 2019-2025 годы доля бюджетных расходов в социальную сферу, включая образование, здравоохранение, социальное обеспечение составляет более 70 процентов. Помимо этого, бюджетные средства направляются в создание качественной, доступной, недорогой, надёжной и устойчивой инфраструктуры, включая транспорт, энергетику, водоснабжение и санитарию для всех. Данные меры предусматриваются в рамках осуществления программ по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов этрапов и этрапских центров, на реализацию которых в период 2019-2025 годы планируется выделение порядка 10 миллиарда манатов.

Отмечалось так же, что одновременно для достижения амбициозных и комплексных задач Целей устойчивого развития необходимо привлечение международных финансов, а также ресурсов частного сектора. В связи с этим все большую актуальность приобретает развитие инструментов и механизмов смешанного финансирования посредством государственно-частного партнёрства. Для создания благоприятных условий для его развития правительство Туркменистана предприняло ряд мер по совершенствованию законодательной базы и выработало программы поддержки частного сектора. Эти шаги позволили расширить сферу и долю участия частного сектора в отраслях экономики, а также создать условия для углубления предпринимаемых мер по развитию государственно-частного партнёрства.

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН принят Президентом и министром иностранных дел

[Данная часть доклада основана на материалах МИД Туркменистана от 11 августа]

10 августа 2019 года в г.Туркменбаши состоялась встреча Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Заместителем Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций, Исполнительным секретарем Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) О.Алгаеровой, которая прибыла в Туркменистан для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.

В ходе двусторонней встречи Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Ольга Алгаерова особо отметила активную и конструктивную взаимокооперацию Туркменистана и ООН по важным вопросам глобальной повестки дня. По ее словам, нынешний Первый Каспийский экономический форум призван стать площадкой для обсуждения актуальных вопросов обеспечения безопасности, стабильности и всестороннего развития в Прикаспийском и соседних регионах.

10 августа во второй половине дня также состоялась встреча Исполнительного секретаря ЕЭК ООН О.Алгаеровой и Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение реализуемыми в Туркменистане реформами в области энергетики, транспорта и окружающей среды. Также Исполнительный секретарь ЕЭК ООН отметила, что Туркменистан в качестве полноправного члена Бюро Комитета по Внутреннему Транспорту ЕЭК ООН на период 2019-2020 годы, активно развивает сферу транспорта и логистики не только на национальном уровне, но и на региональном и международном уровнях.

В ходе беседы О.Алгаерова также отметила, что Первый Каспийский экономический форум, который инициирован Президентом Туркменистана станет многопрофильной платформой для активизации конструктивного сотрудничества государственного и частного сектора заинтересованных сторон.

12 августа в рамках своего визита в Туркменистан Исполнительный секретарь ЕЭК ООН примет участие в Международной конференции «Каспийское море: выгоды укрепления международного экономического сотрудничества».

Президент Бердымухамедов принял председателя Союза палат и бирж Турции

[Данная часть доклада основана на материалах TDH от 10 августа]

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в НТЗ «Аваза», принял председателя Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифата Хисарджыклыоглу, прибывшего в нашу страну для участия в мероприятиях Первого Каспийского экономического форума.

В продолжение встречи туркменский лидер и его гость обменялись мнениями о перспективах сотрудничества. Как отметил Президент Туркменистана, наше государство, взяв курс на индустриализацию, делает ставку на формирование современной промышленной инфраструктуры, эффективное задействование на практике новаций, прогрессивных технологий и разработок. Здесь особое значение придаётся реализации госпрограмм по импортозамещению и наращиванию экспортного потенциала национальной экономики с ориентиром на диверсификацию её отраслей и выпуск разнообразной конкурентоспособной продукции на основе местного сырья.

В данном контексте были обсуждены возможности для поступательного увеличения двустороннего торгового оборота, расширения связей между предпринимательскими структурами двух стран. При этом отмечалась необходимость активизации Туркмено-турецкого делового совета, а также проведения отраслевых выставок и совместных бизнес-форумов.

Президент Бердымухамедов принял вице-президента компании VINCI

[Данная часть доклада основана на материалах TDH от 10 августа]

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя председателя Совета директоров группы VINCI Ива Тибо де Сильги, прибывшего в нашу страну для участия в мероприятиях Первого Каспийского экономического форума.

Как отметил бизнесмен, многоплановый потенциал Туркменистана, демонстрирующего стремительные темпы социально-экономического развития, делает его особо привлекательным для деловых кругов Европы и мира. При этом Ив Тибо де Сильги выразил восхищение грандиозными преобразованиями, произошедшими за 10 лет со времени его предыдущего визита в нашу страну.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества с учётом накопленного опыта совместной работы. Отмечая эффективность установившегося партнёрства и его потенциал, представитель VINCI подчеркнул, что это стало возможным благодаря проводимому главой Туркменистана внешнеполитическому курсу, одним из ключевых векторов которого является расширение взаимодействия со странами Евросоюза.

Гость также отметил заинтересованность представляемой им компании в продолжении продуктивного партнёрства, выстраиваемого на принципах доверия и взаимной выгоды. В данном контексте г-н де Сильги высказал конкретные предложения, представив на рассмотрение главы Туркменистана новый проект.

В данном аспекте Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что широкие перспективы для активизации сотрудничества открываются в рамках концепции развития и благоустройства Ашхабада, пригласив компанию VINCI принять участие в ее реализации.

Генеральный секретарь IRU встретился с министром иностранных дел

[Данная часть доклада основана на материалах МИД Туркменистана от 11 августа]

11 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Генеральным секретарём Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Убмерто де Претто, прибывшим в Туркменистан для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.

В ходе встречи, стороны обсудили результативность сотрудничества Туркменистана с IRU, в области развития транспортной и транзитной инфраструктуры. Гость отметил весомый вклад Туркменистана в процесс совершенствования транспортных путей на евразийском пространстве с целью достижения экономического и социального роста. Также были обсуждены совместные предложения в рамках транзитно-транспортного «Лазуритового коридора» (Lapis-Lazuli).

Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества с учетом международных норм и требований.

Предприятие Минобороны Туркменистана представляет свою продукцию на Каспийской выставке инновационных технологий

[Данная часть доклада основана на материалах TurkmenPortal от 11 августа]

Предприятие Министерства обороны Туркменистана «Akkumulýator önümçilik kärhanasy» представляет свою продукцию на Каспийской выставке инновационных технологий прикаспийских государств, сообщает издание «Милли гошун».

Согласно информации, специалисты данного предприятия запустили современное производство двух новых марок аккумуляторов – «Кувватлы» и «Йылдыз». Изготавливаемые из отечественного сырья, они призваны полностью обеспечивать потребности военных и правоохранительных органов страны. Подходящие для всех видов автотранспорта аккумуляторы предприятия на договорной основе реализуются различным министерствам и государственным ведомствам, а также частным предпринимателям.

Кроме того, на предприятии производятся резиновые кольца и менжеты для транспортной техники, различные пластмассовые емкости для хозяйственных нужд, элементы формы военнослужащих и другие изделия.

Премьер-министр России прибыл на Каспийский форум, разместив в социальных сетях короткий клип о щенке туркменского алабая, который он получил некоторое время назад

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на первый Каспийский экономический форум. Перед своим отъездом из России он опубликовал короткое видео о щенке туркменского алабая, который он получил от президента Туркменистана в подарок.

«Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках», – написал Медведев в соцсети.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил щенка Медведеву во время его визита в Ашхабад 31 мая 2019 года.

Российские компании заинтересованы в туркменских нефтегазовых месторождениях

[Данная часть доклада основана на сообщении ТАСС – данный материал мы включили в доклад о Каспийском экономическом форуме, поскольку сообщение имеет прямое отношение к сотрудничеству в Каспийском регионе]

Российские “Роснефть”, “Лукойл”, “Газпром” проявили интерес к освоению нефтегазовых месторождений в Туркменистане, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он отметил, что энергетика и, в частности, газовая отрасль, созданные еще во времена СССР, является одной из важных сфер российско-туркменского сотрудничества, потенциал которого необходимо развивать. В частности, в протоколе заседания российско-туркменской межправкомиссии от 7 мая 2019 года зафиксирована обоюдная заинтересованность в тесном сотрудничестве в газовой сфере, подчеркнуто намерение приложить совместные усилия по его развитию.

Приходько напомнил, что в нефтяной сфере “Транснефть” оказывает услуги туркменистанским компаниям по транспортировке нефти. В 2011 году был подписан договор о транзите туркменской нефти по маршруту “Махачкала – Новороссийск”, с 2011 по 2018 годы транспортировано 1,91 млн тонн. В 2019 году запланировано к транспортировке 2,26 млн тонн нефти из Туркменистана.

Кроме того, “Татнефть” активно работает на туркменистанском рынке, оказывая широкий спектр сервисных услуг по повышению нефтеотдачи пластов существующего фонда скважин и дальнейшему использованию потенциала по добыче нефти. Филиал компании в Туркменистане получил лицензию на проведение работ по капитальному ремонту скважин, построил и запустил в эксплуатацию производственно-бытовую базу, внедрил средства контроля, автоматизации процессов добычи и передачи информации с объектов. Результатом этой работы стало увеличение объемов добычи нефти.

В июне 2019 года “Татнефть” подписала меморандум о взаимопонимании с госконцерном “Туркменнефть” по развитию сотрудничества в сфере бурения нефтяных и газовых скважин на туркменистанских месторождениях и внедрению на них современных технологий. /// nCa, 12 августа 2019