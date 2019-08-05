Туркменское телевидение показало репортаж об отпуске Президента Бердымухамедова

В воскресенье вечером (4 августа 2019 года) в эфире главной новостной передачи туркменского телевидения “Ватан” был показан репортаж об отпускной деятельности Президента Бердымухамедова.

В одном из эпизодов Президент совершает поездку на велосипеде и дает какие-то указания хякиму Ашхабада Дурдылыеву, который также сопровождал его на велосипеде.

Другой сюжет рассказал о том, как туркменский лидер прибыл в спортзал, где он встретился с членами Государственного совета безопасности. Он провел тренировку на некоторых тренажерах, а затем объяснил тренирующимся как нужно правильно использовать различные типы спортивно-тренировочного оборудования.

В следующем сюжете Президента показали за рулем внедорожника в пустыне Каракумы, где он совершил несколько смелых виражей вокруг кратера в Дарвазе.

В Ахалтекинском конно-спортивном комплексе глава государства совершил верховую прогулку на одном из своих любимых жеребцов – Шаполате.

В музыкальной студии Президент прослушал написанного его внуком Керимом Бердымухамедовым произведение. Недавно он закончил музыкальную школу. Президент предложил музыкальным экспертам прокомментировать его и использовать во время празднования Дня Независимости.

Затем, Президента показали за стрельбой и игрой в боулинг, где он совершив несколько точных бросков, сбил все десять кеглей.

Далее, видеосюжет был посвящён работе Президента над своей книгой об алабае, туркменской овчарке.

На каждом мероприятии президент был одет по-разному, что говорит о том, что съемки были выполнены в течение нескольких дней.

Завершив работу над книгой об алабае, Бердымухамедов написал на титульном листе: Туркменский алабай – Ашхабад – 4.08.19 и подписал ее.

Данные видеоотчет развеял любые сомнение о здоровье туркменского лидера. /// nCa, 5 августа 2019 года

Ниже опубликованы несколько снимков – первые шесть фотографий были взяты из сообщения агентства TDH, а остальные – скриншоты телевизионных кадров: