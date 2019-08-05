В Казани обсуждены пути сохранения исторического наследия Центральной Азии и России

Эльвира Кадырова

С 26 по 28 июля один из исследовательских центров Казанского Федерального Университета – Институт исследований Центральной Азии провел научной форум по проблемам сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России.

Как сообщает пресс-служба Института, в ходе форума «Гуманитарная безопасность в современном мире: вызовы и практики сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России» обсуждались основные тенденции в области сохранения памятников истории и культуры Центральной Азии и Евразийского континента в целом.

Почему тема гуманитарной безопасности сегодня актуальна?

Открывая форум, вице-президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест» России Рафаэль Валеев пояснил взаимосвязь между понятием гуманитарной безопасности и процессом сохранения историко-культурного наследия.

«То, что любой памятник может стать большой гуманитарной проблемой мы ощутили на этапе прекращения существования Советского Союза, когда в Нагорном Карабахе армяне и азербайджанцы делили, что древнее – церковь или мечеть? Мы знаем массу примеров, когда культурное наследие становится фактором, определяющим судьбы и народов, и людей», — подчеркнул Валеев.

Развивая тему, спикер сконцентрировался на многочисленных взаимосвязях в истории России и центральноазиатских стран, проследив всю историю их создания и становления, а также процессы периодического объединения в одни и те же государственные формирования. Разумеется, в течение всех этих веков и даже тысячелетий каждая народность в составе упомянутых стран создавала свои объекты, становящиеся впоследствии объектами историко-культурного наследия, которые зачастую имеют отношение не к одной нации, а сразу к нескольким. И сегодня эти объекты требуют совместных усилий по их сохранению.

Валеев в своем выступлении проследил основные этапы работы в области сохранения историко-культурного наследия на пространстве России и Центральной Азии, начиная с советского периода. Опыт деятельности СССР в этом направлении во многом положительный – он позволил включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО целый ряд объектов. Однако, вместе с тем, работа в те годы носила декларативный характер.

Проблемы сохранились и после ратификации Конвенции ООН об охране всемирного культурного и природного наследия.

«Взгляд на ситуацию с охраной наследия был примерно следующим – мы проведем работу по включению объекта в необходимые реестры, в том числе по возможности в список ЮНЕСКО, однако затем проводить какие-либо мероприятия по его сохранению не будем», — отметил Валеев.

Указал специалист и на необходимость введения в законодательство в отношении объектов культурного наследия таких понятий, как «буферная зона» и «план управления» для выделения соответствующих государственных средств.

Древние транспортные коммуникации на пространстве России и ЦА

Директор Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ, директор Института археологии им. А.Х.Халикова Айрат Ситдиков – подошел к рассмотрению взаимосвязи России и Центральной Азии в контексте сохранения историко-культурного наследия с другой стороны. Он сосредоточился на изучении трансконтинентальных торговых и технологических коммуникаций на этом пространстве. Эти связи были сформированы еще в период, предшествовавший Средневековью, и с течением времени не теряли своего значения. Во многом благодаря их развитию – в том числе Великого Шелкового пути, входящего в него Волго-Каспийского пути – впоследствии были сформированы такие государства, как Хазарский каганат, Волжская Булгария, Золотая Орда.

«Торговые магистрали Волго-Каспийского пути включали в себя Волго-Камский, Волго-Балтийский и Каспийско-Приуральский маршруты. При наложении на современную карту они охватывают девять государств: Россия, Казахстан, Азербайджан, Украину, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Латвию. А это тысячи объектов культурного наследия, которые были привязаны к этим водным артериям и сухопутным участкам», — обозначил эксперт.

Следи этих коммуникационных взаимосвязей прослеживаются и в Татарстане. Например, в городе Болгар отмечаются характерные архитектурные особенности зданий, как общественных, так и религиозных центров, бань, а также различные предметы обихода, завезенные или выполненные на месте в заимствованных техниках. Количество находок, полученных в ходе раскопок, явственно указывает на наличие устойчивых тесных взаимосвязей, на основании которых складывались общие традиции, схожим путем шло и технологическое развитие.

Сакральная география – опыт Казахстана

В ходе симпозиума был зачитан доклад генерального директора Института археологии им. А.Х. Маргулана Национальной академии наук Республики Казахстан Бауыржана Байтанаева

Начиная с 2017 года, специалисты Института археологии им. А. Х. Маргулана занимаются проектом реестра сакральных объектов Казахстана или так называемым проектов сакральной географии. Сюда относятся различные культовые архитектурные сооружения, города, поселения, курганы, некрополи, святилища, наскальные рисунки, исторические ландшафты.

«Религиозный туризм разрастается, вовлекая в свою орбиту всё новые регионы. Назрела необходимость провести границу между религиозным туризмом и действительно народным паломничеством, связанным с культом достойных предков. В связи с назревшим вопросом определения сакральных объектов Казахстана, составления их реестра, ученые призваны выработать собственное видение и сформулировать свое отношение к этой проблеме, представить его широкой общественности. Проведение работы, связанной с определением сакральных объектов наследия будет препятствовать распространению шарлатанства в области историко-культурного наследия, проявлению на этой почве религиозного экстремизма», — подчеркнул в своем докладе Байтанаев.

Конечной целью выполнения масштабной работы по систематизации и подготовке многотомного реестра сакральных памятников должна стать консолидация народа, формирование новой национальной идеи.

Серийные номинации обеспечат комплексный подход к наследию

Еще одной тенденцией в области сохранения историко-культурного наследия на пространстве России и Центральной Азии, прозвучавшей на форуме, стала значимость включения стран в работу над серийными номинациями ЮНЕСКО. В своем докладе научный сотрудник Международного института центральноазиатских исследований Маджер Масанов представил как прошлый опыт центральноазиатских государств в этой области, их текущую работу, так и наиболее перспективные проекты в контексте транснациональных номинаций.

МИЦАИ изначально ориентирован на работу в рамках транснациональной серийной номинации ЮНЕСКО «Великий Шелковый путь», и работа ведется преимущественно в рамках научных исследований различных коридоров пути. Так, в 2014 году в упомянутую номинацию был включен Чанъань – Тянь-Шаньский коридор, теперь же работа ведется в рамках Фергана-Сырдарьинского и Зарафшан-Каракумского коридоров.

А среди перспективных проектов МИЦАИ выделяет Волжско-Каспийский коридор. Кроме того, организация работает над заявлением на создание еще одной серийной номинации – «Наскальное искусство Центральной Азии». Также в качестве перспективного проекта определено плато Устюрт (территории Казахстана, Туркменистана, Узбекистана), которое могло бы стать первым объектом смешанного наследия – природного и культурного.

Отдельно эксперт остановился на факторах серийных номинаций, способствующих сохранению памятников.

«В рамках такого рода номинаций дополнительную защиту могут приобретать ее компоненты, имеющие низкий потенциал для внесения в качестве отдельного объекта в список всемирного наследия», – отметил Масанов.

Как заметил эксперт, в серийных номинациях также обеспечивается формирование комплексного подхода к общему наследию, в том числе есть возможность получить большее финансирование на различные инициативы, в частности на проведение научных исследований.///nCa, 4 августа