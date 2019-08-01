ОАЭ объявили 2019 год Годом Толерантности

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян объявил 2019 год Годом толерантности, и продлением года Заида.

Глава государства отметил, что в 2019 году ОАЭ станут глобальной столицей толерантности, прививая ценности сосуществования и мира в местных, региональных и международных сообществах, сообщает государственное информационное агентство WAM.

«Привитие ценностей толерантности продолжает наследие и учения шейха Заида», – сказал шейх Халифа, добавив, что год толерантности будет сосредоточен на пяти основных столпах.

Данное заявление было сделано через несколько дней после того, как было объявлено, что Папа Франциск совершит свой первый визит в ОАЭ в феврале следующего года, во время которого он выступит с мессой на стадионе в Абу-Даби.

Согласно программе поездки, которая намечена на 3-5 февраля, Папа Римский отслужит мессу в городке Заиед Спортс в последний день визита.

Первый столп инициативы заключается в углублении ценностей толерантности и сосуществования между культурами и народами через фокус на обучении молодежи ценностям терпимости, в то время как второй столп направлен на укрепление ОАЭ как глобальной столицы толерантности.

Суть третьего столпа состоит в том, что ОАЭ будут осуществлять многочисленные культурные программы и вносить вклад в создание толерантных общин. И четвертый компонент будет сосредоточен на правовых и ориентированных на политику целях, которые могут способствовать установлению культурной и религиозной терпимости.

Пятый столп будет нацелен на поощрение терпимости и сосуществования посредством целевых инициатив и проектов в области средств массовой информации.

Шейх Халифа добавил: «Мы надеемся на дальнейший вклад в создание обществ, которые верят в ценности терпимости, сплоченности и диалога, и создание конкретных моделей, укрепляющих терпимость и мирное сосуществование как на региональном, так и на международном уровнях».

«Здесь, в ОАЭ, – сказал он, – год толерантности будет отмечен национальными усилиями по дальнейшему продвижению десятилетней мечты о создании толерантного и сплоченного общества, открытого для народов различных культур и религий со всего мира. ОАЭ и толерантность идут рука об руку».

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр и правитель Дубая, сказал: «Мы хотим, чтобы политика правительства еще больше укрепляла терпимость и глубокое чувство общности, а также распространяла эти ценности среди нашей молодежи и будущих поколений.

«ОАЭ должны стать лидерами интеллектуальных, культурных и медийных инициатив, которые еще больше укрепили бы ценности терпимости и мирного сосуществования, открытости для культур региона и мира в целом»,-добавил он.

В июле 2015 года шейх Халифа издал федеральный указ-закон № 02 «О борьбе с дискриминацией и ненавистью», который направлен на защиту всех жителей ОАЭ и борьбу с дискриминацией.

В 2016 году Кабинет министров ОАЭ ввел первую должность государственного министра по вопросам толерантности и запустил национальную программу толерантности. /// Посольство ОАЭ, Ашхабад, 1 августа