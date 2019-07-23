Информационная кампания после газового взрыва в Ашхабаде

16 июля 2019 года в одном из жилых домов в Ашхабаде произошел взрыв газа, в результате которого причинен ущерб нескольким квартирам. 7 человек получили травмы различной степени тяжести. После этого инцидента правительство Туркменистана развернуло общенациональную информационную кампанию.

Команды из управления коммунального хозяйства и Министерства внутренних дел посещают жилые районы и разъясняют населению основные меры безопасности при использовании природного газа. Также проводятся проверки газовых соединений и газовых приборов на соответствие требованиям безопасности.

Всем, у кого есть подключение к газу, выдается памятка на туркменском и русском языках с описанием мер безопасности и контактными данными в случае аварии или чрезвычайной ситуации:

При появлении запаха газа в квартире или в других помещениях, вызывайте газовую аварийную службу по телефону 04 или с мобильного телефона 004 До прибытия аварийной службы в помещении нельзя зажигать спички, курить, включать или выключать электроприборы. Перед включением освещения в помещении, убедитесь в отсутствии запаха газа. Вовремя пользования газовыми приборами открывать форточку. Неисправности газовых приборов устранять только работниками газовых хозяйств; Тел: 92-05-02. По окончании пользования газовым прибором необходимо закрыть краник на приборе и перед ним.

Электронные и печатные СМИ – телевидение, радио, газеты, периодические издания – также проводят аналогичные кампании по повышению осведомленности об опасностях, связанных с использованием природного газа, и о том, как их избежать.

Параллельно, проводится кампания с целью информирования населения о распространенных ошибках, допускаемых при использовании электроэнергии. /// nCa, 23 июля 2019 г