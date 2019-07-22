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Туркменистан опровергает слухи о смерти Бердымухамедова – источник слухов опроверг свое заявление

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Новости nCa

Правительство Туркменистана через свое посольство в Москве опровергло слухи о смерти президента Бердымухамедова.

«Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения», – сообщил представитель посольства, передает ТАСС.

Между тем, Аслан Рубаев, инициатор слуха, отказался от своего заявления. В своем посте в facebook Рубаев пишет, что информация о смерти [туркменского президента] не подтвердилась.

По его словам, источник, который предоставил ему эту информацию, уже опроверг  известие.

«Приношу свои извинения родным и близким президента , а так же всем гражданам Туркменистана», – написал он в фейсбуке.

Аслан Рубаев – директор Центра мониторинга евразийских проблем, организации, у которой, судя по всему, нет своего сайта. /// nCa, 22 июля 2019 г

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