Балансирование на грани войны на Ближнем Востоке может иметь последствия для Центральной Азии

Тарик Саиди

В настоящее время эскалация конфликта на Ближнем Востоке потенциально более разрушительна, чем что-либо происходившее в эпоху Холодной войны. Колеблющееся число игроков, их различные пороги сдержанности и их противоречивое восприятие национальных интересов способствовали созданию не поддающихся количественной оценке опасных провоцирующих моментов. Это безответственное балансирование на грани войны. —– Какая-либо вышедшая из-под контроля часть этой картины будет иметь последствия для Центральной Азии, и не только из-за географической близости.

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Во-первых, давайте посмотрим на происхождение термина “балансирование на грани войны”.

Хотя идея балансирования на грани войны, возможно, существовала с самых ранних дней человеческой истории, происхождение этого термина можно проследить в интервью с бывшим госсекретарем США Джоном Фостером Даллесом журналуLife в 1956 году. Он сказал, что в дипломатии, ” если вы боитесь идти на край [войны], вы потеряны.”

С тех пор “балансирование на грани войны” стало термином, которым обозначалось каждое ухудшение отношений между США и СССР. Например, размещение СССР ядерных ракет на Кубе было названо актом балансирования на грани войны.

В статье для журнала Life, Даллес определил свою политику балансирования на грани войны как «способность дойти до грани без вовлечения в войну, что является необходимым искусством».

Согласно Доктрине Эйзенхауэра, ближневосточная страна может запросить американскую экономическую помощь или помощь от Вооруженных сил США, если ей угрожает вооруженная агрессия. Это добавило размаху концепции балансирования на грани войны.

Идея «массированного возмездия»явилась естественным результатом концепции конфронтации. Это была стратегия по принципу “все или ничего”. Это была угроза превратить Советский Союз в дымящиеся, излучающие радиацию руины в течение двух часов. … Более того, более конкретно массированное возмездие означало возможное устрашение тотальным нападением.

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Если необходимо назначить отправную точку для нынешнего раунда балансирования на грани войны на Ближнем Востоке, это будет май 2018 года, когда президент Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном. Одновременно он забросал Иран разного рода санкциями с очевидной и заявленной целью сломить экономику страны и загнать в угол ее правительство.

В дополнение к санкциям США разместили бомбардировщики B-52 в некоторых странах Персидского залива, и авианосец USS Abraham Lincoln был перемещенв регион.

Разочарованный неспособностью всех поддерживать ядерную сделку в рабочем состоянии, Иран превысил лимит в размере 3,67%, установленный на обогащение урана в 2015 году, доведя его до 4,5%. Он также нарушил 300-килограммовый лимит на объем обогащенного урана. — Это довольно незначительные детали, поскольку дажеэти показатели не приближают Иран к производству ядерного оружия в обозримом будущем: чтобы произвести хотя бы одно ядерное устройство, должно быть не менее 1200 килограмм низкообогащенного урана и возможность обогащения его до 90%. Однако это мощный сигнал политического неповиновения.

Трамп и Помпео агрессивно продвигали идею уничтожения экономики Ирана всеми возможными способами.

Иран сбил в прошлом месяце шпионский беспилотник ВМС США, обострив и без того напряженную ситуацию.

Британские морские пехотинцы в помощь Гибралтарским властям захватили танкер по “подозрению” в том, что он перевозил нефть для сирийского режима в нарушение санкций ЕС. Иран возмущен сложившейся ситуацией, но намеренно туманно говорит о принадлежности танкера или груза.

10 июля 2019 года было заявлено, что пять катеров, принадлежащих КСИР (иранский Корпус Стражей Исламской революции), пытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе, но отступили, когда столкнулись с британским военным кораблем. Иран отрицает эту информацию.

В недавних атаках на коммерческие танкеры вблизи Ормузского пролива обвиняют Иран, но до сих пор никто не представил каких-либо достоверных доказательств в пользу этого утверждения.

Так называемые союзники США, изначально приветствовавшие каждый шаг Трампа, теперь действуют довольно осторожно. — Они хотели бы, чтобы Трамп строго наказал Иран, но без риска какого-либо перелива на их собственную физическую или экономическую территорию.

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Учитывая комбинированный эффект балансирования на грани войны, достаточно лишь одной спички, чтобы возник бушующий ад.

Необходимо трезво признать, что многие игроки способны привести в движение активный конфликт, но ни один из них не способен остановить его после разгона. И естественно здесь может пострадать Центральная Азия.

Вот некоторые из вероятных последствий для Центральной Азии, если Иран будет бездумно подстрекать и провоцировать ситуацию непрерывно до триггерной точки:

Мировой рынок нефти сильно пострадает. Первоначально рост цен окажет благоприятное воздействие на некоторые страны Центральной Азии, которые являются крупными производителями нефти, но вскоре ситуация обернется проклятием, когда новая волна экономической катастрофы наберет силу и ускорится.

Иран является основной территорией для торговли между Центральной Азией и многими частями мира, включая Ближний Восток. Потеря доступа на эту территорию из-за конфликта создаст экономические ограничения для Центральной Азии.

Державы, пытающиеся надавить на Иран, будут оказывать давление на Центральную Азию, чтобы способствовать экономической изоляции Ирана. Такой расклад нанесет ущерб позиции нейтралитета, которую регион в целом сохраняет, и поставит под угрозу баланс, который регион осуществляет во взаимодействии с Китаем, Россией, США и Европой.

Эскалация в Иране негативно скажется на ситуации в Афганистане. Центральная Азия не сможет избежать последствий.

Распространение конфликта в боковом направленииможет создать нехватку продуктов питания в Иране. Это откроет путь для контрабанды продовольственных товаров из Центральной Азии в Иран.

Если конфликт перерастет в полноценную войну, то разрушительных факторов для Центральной Азии будет множество. Трудно их даже оценить.

Поэтому крайне важно, чтобы Центральная Азия использовала все имеющиеся в ее распоряжении политические и дипломатические средства для содействия нормализации ситуации. /// nCa, 12 июля 2019