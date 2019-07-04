Нам необходимо более крепкое партнерство – ЕС о сотрудничестве со странами Центральной Азии

ФедерикаМогерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии, и Невен Мимика, Европейский Комиссар по международному сотрудничеству и развитию

В сегодняшнем крайне взаимосвязанном мире, где более тесное региональное и межрегиональное сотрудничество являются необходимой составляющей для мира и процветания, Европа и Центральная Азия никогда еще не были так близки друг к другу. А потенциальные преимущества еще более тесной работы не были так очевидны.

Мы являемся свидетелями периода важных перемен для Центральной Азии. Государства Центральной Азии открываются, реализуют реформы, и продвигают региональное сотрудничество друг с другом. Они стали сильнее, благодаря возросшей независимости и взаимозависимости. Вкратце, сейчас политический вес Центральной Азии отражает ее географическое положение в качестве ключевого партнера как для Востока и так и для Запада, хотя все еще остается ряд вызовов.

В этом новом, положительном политическом контексте, Европейский союз – и все государства-члены ЕС за ним – выработали новый подход к своим отношениям с Центральной Азией. Наша новая стратегия акцентирует внимание на поддержке устойчивости и процветания региона, опираясь на наше обширное и продолжительное сотрудничество, для создания современного партнерства ЕС – Центральная Азия во благо наших граждан.

Европейский союз является естественным партнером региона. У нас есть история, которая убедила нас в пользе сотрудничества и интеграции с нашими соседями, и мы можем поделиться этим опытом, не играя в политические игры.

Мы хотим поддерживать страны Центральной Азии в их стремлении стать более устойчивыми в социальной, экономической или экологической областях. Это означает укрепление независимых средств массовой информации, создание условий для гражданского общества, укрепление верховенства права и надлежащего управления, борьбу с коррупцией, а также расширение возможностей молодежи и женщин.

Мы также хотим внести свой вклад в процветание региона. ЕС, как крупнейший источник частных инвестиций по всему миру, имеет потенциал привнести значительные качественные инвестиции в устойчивые проекты по развитию связей в Центральной Азии, при условии наличия здорового делового климата. С этой целью ЕС продолжит оказывать содействие реформам и модернизации экономик региона, в том числе, развитию сильного частного сектора. ЕС также остается ключевым сторонником вступления всех стран Центральной Азии во Всемирную торговую организацию.

Помимо этих двух ключевых аспектов, Европейский союз и Центральная Азия будут стремиться к более тесному сотрудничеству для объединения наших двух регионов, а также к укреплению связей в самом центральноазиатском регионе, обеспечивая выполнение этих действий в устойчивом, открытом и основанном на правилах подходе, во избежание задолженности и низкого качества инфраструктуры.

Аналогично, Европейский союз объединит усилия с Центральной Азией для противостояния многим вызовам, которым ни одна из стран не может бороться в одиночку, начиная с экологии, включая вопросы управления водными ресурсами и границами, до борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Мир в Афганистане является еще одним вызовом, требующим активной поддержки международного сообщества, включая центральноазиатских партнеров. Интеграция Афганистана надлежащим образом в соответствующие региональные форматы и программы, а также поддержка большего числа региональных и трехсторонних проектов сотрудничества с участием афганских и центральноазиатских партнеров, будет тем самым оставаться приоритетным направлением в нашей совместной работе.

В эти выходные в Бишкеке, Европейский союз и страны Центральной Азии проведут свою ежегодную региональную встречу на уровне министров иностранных дел. Послание Европейского союза будет состоять в том, что наше сотрудничество может принести реальные, ощутимые выгоды гражданам как в этом регионе, так и в Европейском союзе, в том числе, более устойчивые и диверсифицированные экономики, больше возможностей для студентов получить опыт в Европе, больше возможностей трудоустройства, а также мирный и безопасный регион для всех. В современном мире нам необходимы прочные партнерские отношения между нашими двумя регионами. Будем работать вместе для достижения этой цели»./// Контактное бюро ЕС в Ашхабаде