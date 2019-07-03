24-я Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана» (OGT 2019)

24-я Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана» пройдет 22-23 октября 2019 года в Ашгабаде, в Торгово-промышленной Палате Туркменистана. Организатором выступит Государственный концерн «Туркменнебит» в партнерстве с компанией «Turkmen Forum».

Ежегодная Международная конференция Туркменистана является престижным бизнес-форумом, помогающим развивать и укреплять партнерство с Туркменистаном в нефтегазовой отрасли. В ходе проведения конференции будут представлены обзоры нефтегазового рынка Туркменистана и последних газохимических проектов, ведущие нефтегазовые компании мира выступят с презентациями, поделятся накопленным опытом.

В работе конференции планируют принять участие руководители и представители государственных организации Туркменистана и ведущих нефтегазовых компаний, крупнейших международных организаций и финансовых институтов мира. Среди них: Shell, Petronas, Gazprom, Gaffney, Cline & Associates, NAPECO, Hyundai, Vitol, CNPC, Dragon Oil, ENI, BP, Socar, Exxon Mobil, Buried Hill, IFC, ADB, EBRD, Allen & Overy и многие другие.

Согласно предварительной программе форума в первый день работы конференции состоятся презентации и панельные сессии для обмена опытом и информирования участников о состоянии ключевых проектов, которые в настоящее время реализуются в нефтегазовом секторе Туркменистана. Панельные сессии этого года будут посвящены таким темам, как: «Тренды в газохимическом секторе», Инвестиционные проекты на Каспийском шельфе Туркменистана», газопровод «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия» (ТАПИ) и «Новые инвестиционные проекты в нефтегазовом секторе». Высокопоставленные представители нефтегазовой отрасли

Туркменистана и руководители других компаний, работающих в настоящее время в Туркменистане, примут участие в этих заседаниях, чтобы внести непосредственный вклад в обсуждения.

Во второй день будут проводиться аналогичные презентации и дискуссии по текущим нефтегазовым проектам, а также дискуссии о дальнейших международных инвестиционных возможностях в этом секторе. Также состоится церемония подписания недавно согласованных контрактов и меморандумов.

В рамках этого крупнейшего нефтегазового бизнес-форума представители иностранных компаний встретятся с руководителями государственных учреждений и предприятий нефтегазового комплекса Туркменистана чтобы обсудить как актуальные вопросы, так и возможности для сотрудничества и инвестиций. Кроме того, всех желающих ждет поездка на новый завод по производству бензина из

природного газа в Овадандепе.

Во время пребывания в Ашгабаде иностранных гостей разместят в отеле «Огузкент»,

располагающем номерами-люкс и стандартными номерами. Кроме того, участники конгресса будут проживать в отеле «Йылдыз», предоставляющем для гостей номера с высоким комфортом.

Более подробную информацию об OGT 2019 Вы сможете найти на сайте www.ogt2019.com . Также Вы можете связаться с нами по электронной почте: info@turkmen-forum.com или по телефону: +993 12 923552 .

Факты: Туркменистан обладает огромными запасами природного газа и в настоящее время занимает четвертое место в мире по объему. Газовое месторождение Галкыныш является одним из крупнейших на планете с запасами 26,2 трлн. кубических метров. В соответствии с программой развития нефтегазовой отрасли Туркменистана к 2030 году планируется довести добычу природного газа до 250 миллиардов кубометров в год, а добычу нефти – до 110 миллионов тонн.