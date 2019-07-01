В Туркменистане пущен в строй первый в мире завод по производству бензина из газа

28-го июня 2019 года при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия завода по производству бензина из природного газа в Ахале. В церемонии приняли участие иностранные гости, руководители дипломатических миссий, работающие в Туркменистане, представители министерств и профильных ведомств страны, представители зарубежных компаний, туристы, а также представители международных и национальных средств массовой информации.

В торжественном заседании, в честь строительства и открытия нового промышленного комплекса, проведенного в бизнес-центре “Мизан”, принял участие и выступил с речью уважаемый Президент Туркменистана. В своем выступлении уважаемый Президент подробно говорил о проводимой за последние годы деятельности в нефтегазовой и газо-химической отрасли, о проектах, направленных на развитие сотрудничества с ведущими иностранными компаниями, а также о перспективном влиянии уникального в своем роде крупного завода на развитие различных сфер жизнедеятельности страны. Также была отмечена роль богатого на газ, нефть и другие минеральные ресурсы Туркменистана на международной арене, по ведению сотрудничества в нефтегазовой отрасли, а также по экспорту нефтегазовых продуктов и приоритетных возможностях.

Далее состоялся показ видеофильма, посвящённого успехам в нефтегазовой, энергетической и газо-химической отрасли нашей страны.

В ходе мероприятия Государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии Йошихико Исозаки зачитал поздравительное послание Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также выступил директор департамента иностранных дел Либерально-демократической партии Японии, председатель секретариата Японско-туркменской межпарламентской группы дружбы Шинпе Мацусита.

После состоялась церемония вручения сертификатов заводу по производству бензина из природного газа в Ахале – сертификат “Первый в мире завод по производству бензина из природного газа” был вручен официальным представителем компании “Guinness World Records” госпожой Шейдой Субаши-Гемиджи, сертификат с надписью “Экологически чистый” был вручен координатором по европейскому региону Фонда по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки Пия Скамбеллури, а также сертификат и знак “Инновационные технологии” вручил руководитель энергетического департамента федерального технологического института Швейцарии Урс Вайдман.

По завершению торжественного заседания, уважаемый Президент Туркменистана, а также главы японской делегации оставили памятную запись в Книге почетных гостей.

Затем, при участии Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония открытия завода по производству бензина из природного газа в Ахале. Здесь туркменский Лидер посредством видеофильма ознакомился с производственной мощностью завода, а также благословил отправку новой продукции отечественным потребителям и для экспорта зарубежным странам./// МИД Туркменистана, 28 июня

Состоялся брифинг, посвящённый открытию завода в Ахале по производству бензина из природного газа

28 июня 2019 года в Ашхабаде состоялся брифинг, посвящённый открытию завода в Ахале по производству бензина из природного газа.

В мероприятии приняли участия высокопоставленные гости, прибывшие для участия в церемонии открытия вышеупомянутого завода, руководители министерств и профильных учреждений сферы нефти и газа страны, зарубежных компаний, местных и международных средств массовой информации.

В ходе мероприятия со вступительной речью выступил советник Президента Туркменистана по вопросам нефти и газа Я. Какаев. Затем, в своей речи Государственный министр Туркменистана – глава государственного концерна “Türkmengaz” М. Арчаев отметил особую значимость завода в Ахале по производству бензина из природного газа, его влияние на развитие различных сфер страны, а также перспективные возможности. Также, в ходе мероприятия были продемонстрированы видеофильмы, посвящённые первому Каспийскому экономическому форуму и сфере нефти и газа и нефтехимии Туркменистана.

Кроме того, в ходе брифинга выступили руководители зарубежных компаний таких как «ITOCHU», «Haldor Topsoe», «RÖNESANS», «Kawasaki Heavy Industry LTD», «Mitsubishi Corporation» и другие, которые в своих выступлениях говорили о сегодняшнем состоянии двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа и, о создающихся с открытием завода будущих возможностях для расширения сотрудничества.

В брифинге также выступили руководители соответствующих учреждений сферы сельского хозяйства, нефти и газа, торговли и промышленности, которые отметили проводимые сегодня работы в этой сфере, а также деятельность, направленную на развитие сотрудничества с зарубежными компании.

По окончанию мероприятия участники обменялись вопросами и ответами. /// МИД Туркменистана, 28 июня

Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова по случаю ввода в эксплуатацию завода по производству бензина из природного газа

Уважаемые участники церемонии!

Дорогие гости!

Сердечно поздравляю вас с радостным для нашей страны событием – вводом в эксплуатацию завода по производству высококачественного автомобильного бензина из природного газа!

Как вам известно, проводимая нашим нейтральным государством политика «открытых дверей» положена в основу всей системы международных отношений нашей суверенной Отчизны. Эта система определяет основные направления торгово-экономического партнерства, научно-технологических и инвестиционных связей.

Мы готовы вести равноправное, взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и развивать торговые, транспортно-коммуникационные связи. Предлагая наиболее удобные маршруты транспортировки грузов через нашу территорию, мы соединяем между собой экономические полюса и крупные рынки.

Учитывая лучший мировой опыт, наша экономическая модель реализуется в государственных и национальных интересах, а также в рамках задач регионального и глобального устойчивого развития. И потому независимый нейтральный Туркменистан во всех аспектах сотрудничества проявляет себя как надёжный и ответственный партнёр.

Уважаемые друзья!

Что же именно стимулирует иностранные компании инвестировать крупные капиталы в реализацию наших масштабных инфраструктурных и промышленных проектов?

Естественно, их привлекает экономическая выгода, поскольку наша страна обладает огромными запасами природных ресурсов. Мы не ограничиваемся тем, что их эффективное использование позволяет нам приумножать экономический потенциал страны и повышать уровень жизни родного народа, но и превращаем их в фактор решения многочисленных глобальных вопросов.

Помимо огромных запасов сырьевых ресурсов, создание всех циклов производства товаров с высокой добавленной стоимостью способствует тому, чтобы и регионы Туркменистана становились для иностранного бизнеса привлекательными как перспективные рынки сбыта. Ведь тот факт, что Туркменистан добился самого высокого показателя ВВП в Центральной Азии также свидетельствует об этом. Наша страна активно включается в систему мирохозяйственных связей, в том числе создавая транзитно-транспортные коридоры и новые направления инновационно-промышленного развития.

В настоящее время мир переживает четвёртую индустриальную революцию. Наша страна также участвует в этом, обмениваясь технологиями и ноу-хау, создавая наукоёмкие производства, внедряя передовые системы во все отрасли экономики и осуществляя их цифровизацию. Приток иностранных инвестиций, высокие технологии и управленческие решения создают условия для быстрого достижения экономического роста, позволяя нам шире использовать свои трудовые и сырьевые ресурсы.

С переходом к цифровой экономике начинается новый этап индустриализации страны, проведения рыночных и структурных реформ, диверсификации перерабатывающих отраслей. Таким образом, в мире растёт роль Туркменистана как крупного государства-экспортёра товаров – от текстиля до газохимической продукции.

В этой связи хочу отдельно остановиться на нашей политике «открытых дверей». Эта политика становится основным условием нового подъёма экономики страны. Конкурентоспособность национальной экономики укрепляет её авторитет как достойного партнёра, повышает дипломатический престиж нашего независимого нейтрального государства в мире.

В настоящее время, проводя диверсификацию топливно-энергетического комплекса и выпуская пользующуюся на мировых рынках большим спросом продукцию нефтегазовой отрасли, мы успешно реализуем масштабные программы развития нашей страны. В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности на период до 2030 года уже реализован ряд больших проектов в этом направлении. Наглядным тому примером является сданный в октябре прошлого года в посёлке Киянлы Балканского велаята полимерный завод.

Уважаемые участники церемонии!

Дорогие гости!

Сегодня мы становимся свидетелями ещё одного знаменательного события. В этот день мы вводим в строй новый объект производственного назначения – единственный в мире завод по производству экологически чистого синтетического бензина из природного газа.

Реализуя такие беспрецедентные проекты, мы создаём необходимые условия для превращения нашей страны в один из самых действенных центров «зелёной» экономики, ориентированных на будущее для всего мира.

Это современное производственное сооружение оснащено новейшими технологиями и оборудованием от всемирно известных производителей из США, Великобритании, Франции, Голландии, Швеции, Японии, Кореи, Индии и других государств. Ежегодно на новом предприятии будет перерабатываться 1 миллиард 785 миллионов кубометров «голубого топлива», из которого будет производиться 600 тысяч тонн бензина марки ECO-93, отвечающего самым высоким экологическим требованиям, а также 12 тысяч тонн дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа.

В Центре криминалистических исследований Министерства внутренних дел Туркменистана была проведена экспертиза физико-химических характеристик нового бензина. Проверка показала, что бензин марки ECO-93 отвечает требованиям Госстандарта, а по химическому составу отвечает пятому уровню экологической безопасности.

При сравнительной оценке характеристик качества полученного бензина ECO-93 и бензина из нефти было установлено, что при использовании бензина ECO-93 серы в 50 раз меньше, бензола – в 3,5 раза, других пахучих углеводородов меньше на 20 процентов. Это позволяет значительно снизить уровень выброса вредных газов в атмосферу.

Совокупная стоимость данного проекта составляет 1 миллиард 700 миллионов долларов США. В финансировании проекта принял участие Банк международного сотрудничества Японии. С вводом в эксплуатацию данного предприятия создано около 800 новых рабочих мест. По заказу Государственного концерна «Туркменгаз» строительные работы осуществлены консорциумом японской компании «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» и турецкой компании «Rönesans».

Новый завод состоит из четырех технологических модулей. Они предназначены для синтезирования газа, производства синтетического метанола и синтетического бензина, повышения качества автомобильного топлива. Помимо этого, здесь будут задействованы и вспомогательные технологические сооружения по производству сжатого воздуха, азота и кислорода, необходимых для решения технологических задач. Вся производственная система автоматизирована, управление ею осуществляется централизованно. Работающие на предприятии местные специалисты прошли стажировку в специализированных компаниях Японии.

Хочу ещё раз отметить, что новый завод топливно-энергетического комплекса страны по многим параметрам является единственным в своём роде. На этом предприятии впервые в мире природный газ в промышленных масштабах преобразуется в жидкое топливо.

Это грандиозное решение, проект GTG – gas tо gasoline – осуществляется при помощи разработанной датской компанией «Haldor Topsоe» технологии TIGAS. Таким образом, технология GTG на предпринимательском уровне впервые в мире реализовывается в Туркменистане.

В соответствии с принятой Программой развития нефтегазовой промышленности страны мы планируем в ближайшее время построить ряд газохимических комплексов в Балканском, Дашогузском, Лебапском и Ахалском велаятах. Наряду с этими объектами промышленного назначения будут возводиться и социальные объекты. Это позволит нам значительно повысить уровень жизни и благосостояния родного народа!

Уважаемые участники церемонии!

Дорогие гости!

Независимый Туркменистан будет и дальше интенсивно развивать взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными компаниями. Мы и впредь будем содействовать их работе в нашей стране, приложим максимум усилий для активизации такого партнерства.

В свою очередь, это окажет позитивное влияние на приумножение экономического потенциала региона и повышение социально-бытового уровня жизни народа.

Ещё раз искренне поздравляю вас с сегодняшним торжественным событием – вводом в эксплуатацию нового завода по производству высококачественного автомобильного бензина из природного газа! /// nCa, 28 июня

Выступление Матсушита Шинпея, руководителя секретариата Парламентской лиги японо-туркменской дружбы, директора управления по внешним делам Либерально-демократической партии Японии

Ваше Превосходительство, Уважаемый Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,

От имени Японо-Туркменской Группы Межпарламентской дружбы хотелось бы искренне поздравить с успешным завершением строительства завода по производству бензина из природного газа в Овадан-депе. Для меня большая честь принять участие в данной торжественной церемонии в присутствии уважаемого Президента Туркменистана Бердымухамедова. Хотелось бы выразить большое уважение ко всем сотрудникам Государственного Концерна «Туркменгаз», японских компаний Кавасаки, Соджицу и турецкой компании Ронесанс за их приложенные усилия в процессе строительства данного завода. Надеюсь, что этот завод, являющийся символом экономического сотрудничества между Японией и Туркменистаном и в дальнейшем будет вносить большой вклад в развитие экономики Туркменистана.

В Туркменистане, который богат запасами природного газа, совместно с японскими компаниями осуществляется множество крупномасштабных проектов по строительству заводов по переработке природного газа и производству продуктов повышенной стоимости. Завод GTG по производству бензина из природного газа, строительство которого завершилось на данном этапе, является замечательным примером таких проектов. Я очень рад, что японские передовые технологии вносят большой вклад в диверсификацию промышленности и стимулирование экспорта для дальнейшего плодотворного развития страны.

В последнее время японо-туркменские отношения углубляются, в том числе в экономической сфере, и мы, Японо-Туркменская группа межпарламентской дружбы, под руководством Председателя группы г-на Эндо, укрепляем парламентские связи с Туркмено-Японской группой межпарламентской дружбы, под руководством г-на Сердара Бердымухамедова, Хякима Ахалского велаята и в полной мере способствуем дружественному обмену и сотрудничеству. Наша группа намерена прилагать максимальные усилия для дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений.

В заключение, пользуясь случаем, еще раз хотелось бы поздравить с проведением сегодняшней церемонии и пожелать дальнейшего укрепления японо-туркменского сотрудничества.

Спасибо за внимание!/// nCa, 1 июля 2019