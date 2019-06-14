Туркменистан – Учения армии и МВД продемонстрировали высокую квалификацию военнослужащих и новые подходы к потенциальным угрозам

Доклад nCa

В ходе внезапных учений, проведенных по приказу президента Бердымухамедова в ранние часы четверга (13 июня 2019 года), Вооруженные силы и внутренние войска Туркменистана продемонстрировали свои способности противостоять многочисленным и сложным угрозам.

В первой части учений спецназ МВД показал навыки применения различных видов личного оружия. Также была продемонстрирована активная роль алабая (туркменской овчарки) и ахалтекинской лошади в составе подразделений внутренней службы.

Впечатлило умение спецназа МВД пользоваться снайперскими винтовками и длинным луком со стрелами.

В ходе военных учений, проходивших на другом участке, были продемонстрированы служебные автомобили, недавно приобретенные из Узбекистана.

В начале учений в различных маневрах был показан многоцелевой легкий самолет А-29 SuperTucano, который недавно был принят на вооружение.

По сценарию тактических учений хорошо подготовленная, вооруженная группировка перешла границу Туркменистана одновременно из разных точек.

Кроме того, возникла ситуация с захватом заложников из пассажирского автобуса и самолета.

По ходу разворачивания боевых действий участие ВВС расширилось. В бой включились самолеты МИГ-29, Су-25, вертолеты Agusta-109, Ми-24 и танки.

Наземные силы сбили вторгшийся беспилотник.

Специальные подразделения продемонстрировали способность ликвидации вредоносного воздействия химического и биологического оружия.

Группы специального назначения «Türkmen edermen» проявили высокое мастерство в ближнем и рукопашном бою, продемонстрировали уровень физической подготовки.

Президент, опытный стрелок, выстрелил из ручного оружия по нескольким целям, а затем во время езды на велосипедепоразил несколько целей из пистолета.

Сев за штурвал вертолета, глава государства направился на другой полигон, и затем вернулся в столицу.

Комментарий nCa

Состоявшиеся учения несли за собой несколько значимых посылов.

Было ясно, что Туркменистан идет в ногу с меняющимся характером потенциальных угроз и совершенствует варианты боевой готовности.

Как видно из сложившейся региональной ситуации, террористы и экстремисты отточили свое мастерство в применении стрелкового и среднего оружия, а также стали смертоносной нетрадиционной угрозой для обычных вооруженных сил.

Случаи, имевшие место в некоторых странах в недавнем прошлом, показывают, что террористы способны спокойно проникать вглубь территории и наносить удары по нескольким целям одновременно.

Эти учения продемонстрировали осознание таких угроз и проиллюстрировали различные способы сдерживания ситуации.

Вооруженные силы, обнаружившие угрозу, должны быть в состоянии справиться с опасной ситуацией до прибытия основной поддержки.

Министерство внутренних дел повысило квалификацию и вооружение спецназовцев, и теперь силы специального назначения МВД по уровню подготовки не уступают стандартам армейского спецназа.

На фоне растущей роли Туркменистана в качестве транзитной территории, прозвучал четкий сигнал о том, что любые угрозы пассажирам или перевозимым грузам будут устранены в кратчайшие сроки, с наименьшим ущербом для жизни и имущества.

Использование лошадей, собак, луков и стрел создает элемент неожиданности при борьбе с развивающейся угрозой.

В виду растущей военной роли беспилотников, а также с учетом их доступности для любых группировок или отдельных лиц, возникает необходимость либо уничтожения, либо захвата дронов. Туркменские военнослужащиепоказали навыки обоих видов действий.

Учения предоставили также отличную возможность поучиться на собственном опыте и предпринять шаги к усовершенствованию там, где это необходимо. /// nCa, 14 июня 2019

Снимки с телерепортажа обучениях: