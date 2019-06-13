Развитие и трансформация системы образования и научно-исследовательской сферы в Туркменистане

Доклад nCa

В среду (12 июня 2019 года) под председательством президента Бердымухамедова состоялось специальное заседание правительства, посвященное обсуждению перспективных направлений развития системы образования, науки и исследований в Туркменистане.

Заседание прошло в Академии наук Туркменистана. В нем приняли участие вице-премьеры, министры, депутаты Парламента, руководители многих учреждений, связанных с образованием, наукой и исследованиями, а также видные педагоги, исследователи, ученые, и др.

Былозвученрядшаговпокорректировкетемпов и направленийразвития и преобразований в сфереобразования, науки и исследований.

Школьная система

Выступая на заседании, президент призвал предпринять ряд шагов по синхронизации школьной системы (детский сад-двенадцатый класс) с меняющимися требованиями страны.

Министерству образования было поручено подготовить программу совершенствования работы дошкольных учреждений.

Президент подчеркнул необходимость совершенствования и расширения профессиональной подготовки молодежи в возрасте 16-18 лет. По его словам, районные и городские администрации по всей стране должны создать учебные центры для учащихся средних школ. Цель состоит в том, чтобы в свете появления новых, еще не полностью определенных профессий предоставить учащимся навыки начального уровня в этих профессиях, что позволит решить следующие задачи: 1. Школьники, которые решат устроиться на полный рабочий день после окончания средней школы будут иметь первоначальные навыки в выбранной профессии; и 2. Учащиеся, которыестремятсяполучитьвысшееобразование, смогутсделатьосознанныйвыбор

Уровни образовательной системы

ВТуркменистанеобразовательнаясистемаимеетнесколькоуровней:

дошкольное образование (в том числе подготовка к начальному образованию);

среднее образование (начальное образование, основное образование, общее среднее образование);

среднееспециальноеобразование;

высшее специальное образование; послевузовское специальное образование.

Образования и экономика

Президент отметил, что система образования должна быть синхронизирована с программой цифровизации экономики.

В целях повышения качества и содержания высшие учебные заведения будут постепенно переходить на платную систему с целью самообеспечения.

Новые, усовершенствованные образовательные учреждения

В целях повышения конкурентоспособности промышленно-коммуникационного комплекса, модернизации информационно-коммуникационных средств, внедрения цифровых технологий в различных отраслях экономики и подготовки специалистов для их обслуживания подписан указ “О создании института телекоммуникаций и информатики Туркменистана».

В целях развития цифровых структур экономики, совершенствования подготовки квалифицированных инженеров и технологов для транспортной отрасли и жилищно-коммунальных систем глава государства подписал Постановление «О переименовании Института коммунального хозяйства Туркменистана в Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана».

В целях дальнейшего развития массовой физкультуры и спорта высших достижений, совершенствования подготовки специалистов высокого уровня для данной сферы, мастеров спорта, тренеров, и, преимущественно, спортсменов по олимпийским видам спорта Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление «О переименовании Национального института спорта и туризма Туркменистана в Туркменский государственный институт физкультуры и спорта».

Как отметил Президент, Туркменистан придает большое значение развитию международного туризма. В этой связи, а также в целях расширения географии туристических маршрутов в стране, повышения качества и форм предоставляемых услуг, совершенствования подготовки квалифицированных специалистов для данной отрасли, был подписано Постановление «О совершенствовании деятельности Туркменского государственного института культуры».

В целях приведения в соответствие с требованиями времени системы управления высших специальных образовательных учреждений, совершенствования подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с достижениями мировой науки, лучшего национального опыта, активизации взаимосвязи производства и отраслей, развития науки в вузах глава государства подписал Постановление «Об утверждении структуры высших учебных заведений Туркменистана».

Сфера научно-исследовательской деятельности

Президент отметил, что характер развития страны и скорость технологических преобразований в мире требуют нового взгляда на научно-исследовательскую деятельность в Туркменистане.

Он призвал уделять больше внимания подготовке высококвалифицированных научных работников и проведению научных исследований.

Глава государства назвал направления, которые нуждаются в научно-исследовательской деятельности, ориентированной на результат:

Продолжение на базе природных ресурсов страны работ по созданию новых материалов строительного, промышленного, текстильного и социального назначения, разработки энергосберегающих технологий.

Разработка новых видов сельскохозяйственных удобрений

Селекционная работа в растениеводстве и животноводстве

Создание генетического фонда растительного и животного мира.

Изучение положительного влияния туркменского озера ” Алтын Асыр” на экологию региона, изучение флоры и фауны озера и его водных ресурсов

Создание новых экологических зон

Президент подчеркнул необходимость вести плодотворную работу по широкому использованию потенциала национального искусственного спутника, создавать современные транспортно-логистические центры, научно обосновывать политическое и экономическое значение международных транспортно-транзитных коридоров.

ФондРазвитияНаук

В целях совершенствования финансирования научных конференций, научных визитов, научно-инновационных открытий и совместных международных научных проектов президент подписал постановление “О создании Фонда развития науки Академии наук Туркменистана”.

Президент принял решение принял решение о выделении Академии наук денежных средств в сумме 35 миллионов манатов(около 10 миллионов долларов США).

Сотрудничество с Академией Наук

Со следующего года Академия наук и министерства и ведомства будут работать более тесно в интересах повышения производительности и эффективности.

Межведомственнаякомиссияпообеспечению эффективности научных исследований

Для обеспечения эффективности научных исследований в Туркменистане создана межведомственная комиссия.

Создан институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана

На базе Института транспорта и связи создан Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана.

Этобудетплатноеобразовательноеучреждение.

НурнепесКулиевназначенректоромИнститутателекоммуникацийи информатики.

Институт инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана

Ректором Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций ТуркменистананазначенАллаберыАширов.

Выступление Президента Бердымухамедова на заседании по вопросам развития науки и образования

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые учёные, профессора и преподаватели!

Уважаемые руководители!

Как вам известно, развитие человеческого общества напрямую связано с наукой и образованием. Как и в развитых государствах мира, так и в нашей независимой нейтральной стране наука и образование являются ключевым средством наращивания потенциала и возможностей нашего государства, движущей силой общества.

Выдающиеся успехи, достигаемые в динамично развивающейся экономике Отчизны, завоевываемые ею высокие рубежи, планомерное укрепление её роли в мировом сообществе неразрывно связаны с этими сферами.

Принятые нами долгосрочные целевые государственные программы социально-экономического развития страны, фундаментальные преобразования, в первую очередь, опираются на прочную научную базу, образовательный потенциал общества.

Наука и образование являются нашим богатством, консолидирующим общество во имя достижения великих целей, приумножающие потенциал нашего независимого государства. Мы успешно реализуем реформы, ориентированные на вывод отечественной научно-образовательной сферы на уровень развитых государств мира.

За последние годы мы коренным образом укрепили материально-техническую базу науки и образования.

Как вам известно, 14 мая 2010 года на заседании Совета старейшин в качестве первоочередной задачи мы провозгласили реформирование систем науки и образования, в том числе академической, высшей, средней профессиональной и общеобразовательной школ.

Для претворения в жизнь этих задач мы выделили около 16 млрд. долларов США на укрепление материально-технической базы систем науки и образования. Построили 623 объекта, оснащённые современной техникой и технологиями. В числе этих объектов – детские сады, школы, колледжи, институты и университеты, в том числе современный Центр Технологий.

В рамках научно-технических преобразований, регламентирующих правовые, экономические и организационные отношения в сфере науки, мы коренным образом укрепили материально-техническую базу научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений страны. Определили ключевые направления и задачи науки. Утвердили соответствующие нормативные акты, специальную Программу и Положение. А также приняли Закон «О государственной научно-технической политике».

Такие актуальные задачи, как развитие фундаментальных наук, приумножение научно-технического потенциала, формирование нового поколения учёных, привлечение молодёжи к научной деятельности нашли отражение в Законе Туркменистана «О правовом статусе научного работника».

Строительство в городе Ашхабаде Технологического центра обусловило проведение научных исследований в индустриально-инновационных и информационно-технологических направлениях научных исследований.

С этой целью мы открыли Инженерно-технологический университет имени Огуз хана. В этом учебном заведении проводится большая работа по подготовке высококвалифицированных инженеров и будущих учёных по таким важным направлениям, как технология новых материалов, наноматериалы, химические технологии, мехатроника, робототехника и инноватика.

Мы также укрепляем сотрудничество с ООН, другими крупными международными организациями, зарубежными странами в области науки, образования и инновационных технологий, что ещё больше приумножает авторитет нашего независимого государства в международном научно-образовательном пространстве.

Средства, инвестируемые нами в сферу науки и образования, уже дают положительные результаты. На наших глазах вырастают современные города. Используя новейшие достижения науки и техники, мы строим мощные заводы и фабрики. Успешно реализуем экологические и международные проекты. Создаём экологически чистые безотходные производственно-экономические кластеры, в которых сосредоточены передовой научный опыт и современные технологии.

Уважаемые друзья!

Как известно, новые технологии составляют основу развития мировой экономики. И поэтому мы успешно осуществляем государственные программы по созданию электронной промышленности, производству импортозамещающей продукции и увеличению объёмов экспорта.

В настоящее время в результате использования самого передового оборудования в нашей стране функционирует широко разветвлённая система связи. Широкие возможности для этого открыл вывод на орбиту нашего национального искусственного спутника «Türkmen Älem 520Е». В скором времени мы выведем на орбиту и второй искусственный спутник.

Информационно-коммуникационная система, компьютерные технологии во всём мире являются наиболее динамично развивающимися направлениями. Высокотехнологичные отрасли, теоретические и практические знания, информационные технологии напрямую влияют на выход мировой экономики на качественно новый уровень.

И поэтому в государственной политике мы придаём большое значение цифровизации экономики. С целью перехода на цифровую экономику мы совершенствуем компьютерные системы и современные средства связи, автоматизируем производство, создаём информационные системы и внедряем электронный документооборот, тем самым ещё более укрепляя нашу экономику.

В этих целях в будущем мы предусматриваем разработку и внедрение проектов в области информационных технологий, организации маркетинговых и консалтинговых услуг. Намереваемся увеличить на данном направлении количество центров информационных технологий, а также учебных заведений по подготовке специалистов для цифровой экономики.

Уважаемые друзья!

В нашей стране создаются новые отраслевые структуры с современными технологиями. В подобных условиях всё более повышается значимость наиболее актуальных направлений науки, генерирующих новые идеи и решения, опирающихся на абсолютно новую технику и технологии.

Мы добиваемся больших успехов в отрасли энергетики, в промышленном производстве и экономии горючего, области химических технологий, производстве новых конкурентоспособных продуктов, в новых технологиях производства и сбережения электроэнергии. И хочу с гордостью отметить, что всё это служит не только нашим национальным интересам, но и способствует решению важнейших вопросов, связанных с развитием стран и народов региона.

Принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций инициированной нами Резолюции об обеспечении безопасности транзита энергоресурсов является наглядным свидетельством торжества нашей энергетической дипломатии в мире. Мы и впредь будем создавать все необходимые условия для научно обоснованного продолжения работ на данном направлении.

Наше Отечество обладает не только природными ресурсами, но и богатым биологическим разнообразием. Глубокое изучение вопросов сельского хозяйства, медицины, лекарственной и пищевой промышленности, развития молекулярной биологии, генетики, биоинженерии, биомедицины, подготовка специалистов по этим направлениям также крайне важны для экономики нашей страны.

Проведение селекции сельскохозяйственных культур, животных, создание новых сортов, гибридов с использованием современных методов биотехнологии, налаживание производства различной пищевой продукции и лекарственных средств являются неотъемлемой частью нашего будущего экономического развития.

Проводятся эффективные научно-исследовательские работы по созданию новых семян высокопродуктивных сельскохозяйственных культур, адаптированных к почвенно-климатическим условиям нашей страны, сохранению ценных видов флоры и фауны пустыни Каракумы и Каспийского моря, определению путей использования в сельском хозяйстве Туркменского озера «Алтын асыр» и его коллекторно-дренажных систем, а также прилегающих к нему территорий, что оказывает положительное влияние на экологическую обстановку региона.

В результате полевых исследовательских работ, проведённых на искусственном острове вблизи Туркменбашинского Международного морского порта, установлено, что там образовалась экологическая система, где имеются все благоприятные условия для растительного и животного мира, в том числе для обитания водно-болотных птиц.

А совсем недавно мы заложили фундамент нового современного села в регионе Туркменского озера «Алтын асыр». Хочу также отметить, что выращенные на туркменской земле овощи и фрукты на прошедшей 29-30 мая в Индии международной выставке-ярмарке получили высокую награду как экологически чистый продукт.

На Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20», на 7-ом Всемирном водном форуме, проведенном в городе Тегу в Республике Корея, встречах глав государств Приаральских и Прикаспийских стран мы предложили на рассмотрение мировой общественности наши инициативы во благо человечества по эффективному и рациональному водопользованию, и, в целом, по водной дипломатии.

Также на Всемирной конференции «Рио+20» Организации Объединённых Наций мы предложили разработать специальную программу для Аральского моря. В результате этого была принята Резолюция «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала».

В августе текущего года мы проведем 1-ый Каспийский экономический форум. На форуме доведем до внимания международной общественности осуществляемые нами работы по основным направлениям водной дипломатии. Также изложим наши новые инициативы по торгово-экономическому сотрудничеству, развитию мультимодальных транспортных коридоров в Каспийском регионе.

Широкое внедрение передовых достижений научно-технического прогресса, инновационных технологий в современном градостроительстве, в прокладке дорог и трубопроводов способствуют созданию неповторимого архитектурного облика наших городов и сёл.

Разрабатываются научные основы использования минеральных вод, лечебной грязи, лекарственных растений туркменской земли, исцеляющих от множества болезней. Налаживается производство высококачественных лекарственных препаратов из местного сырья.

Целенаправленное и основательное развитие медицинских наук свидетельствует о внедрении в производство достижений науки. В ближайшее время мы примем соответствующую программу по цифровой медицине, что даст новый толчок масштабным делам в этом направлении.

Уважаемые друзья!

В успешном осуществлении программ социально-экономических, культурно-гуманитарных, общественно-политических преобразований, направленных на процветание нашей независимой Родины, важное место отводится сфере образования.

Поэтому, мы в своей государственной политике придаем важное значение потенциалу образования в плане создания необходимых условий для последовательного перевода всех отраслей национальной экономики и сфер общественной жизни на цифровую систему.

Известно, что первоочередной задачей, стоящей перед сферой образования, является воспитание образованного подрастающего поколения с широким кругозором, преданного Родине, народу и великим ценностям предков.

И поэтому, посредством образования мы преобразуем нашу культурно-духовную жизнь, всесторонне укрепляем позиции нашего независимого государства в мире, строим своё великое будущее с прочной основой.

Как известно, в этом направлении, в первую очередь, мы осуществляем нашу государственную политику, основанную на интересах людей, общества и государства, национальных и общечеловеческих ценностях, на гуманных традициях.

Успешно реализуем национальные программы, концепции и широкомасштабные преобразования.

Мы на государственном уровне придаем особое значение последовательной модернизации, совершенствованию структуры и управления, повышению эффективности, укреплению материально-технической и правовой базы сферы образования как неотъемлемой части нашей экономики.

Уважаемые участники совещания!

Здесь хочу обратить ваше внимание на еще одно обстоятельство. Как вы знаете, наша эпоха – это эпоха торжества знаний, технологий, интеллектуально-творческих средств. Говоря об этом, хочу отметить, что в десятках странах Азии, Европы, Америки, в том числе в нашем независимом государстве придается особое значение подготовке высококвалифицированных специалистов, созданию современных образовательных учреждений. Эта деятельность нацелена на последовательное наращивание человеческого потенциала, основанного на современных технологиях, цифровых знаниях, передовом опыте, – в целом на инновационном развитии сферы образования.

Исходя из этих целей, в 2019 году, провозглашенном Годом «Туркменистан – Родина процветания», мы передали некоторые научно-исследовательские институты Академии наук Туркменистана в ведение высших учебных заведений для ещё большего укрепления взаимосвязи образования и науки, стимулирования студенческой молодежи для ведения научно-творческой работы под руководством опытных профессоров и преподавателей, нацеливания научно-проектных, опытных работ на важнейшие направления экономики страны, и в особенности, для укрепления роли науки в нашем обществе.

И в дальнейшем, в целях усиления взаимосвязи научно-исследовательских институтов с вузами, комплексного ведения научно-исследовательских работ, нацеленных на решение важнейших вопросов отраслей экономики, мы продолжим работы по расширению сети научно-производственных центров в высших учебных заведениях.

Для глубокого ознакомления на научно-методической основе студенческой молодежи с нашими международными инициативами по энергетике, транспорту, водным ресурсам, выдвигаемыми на площадках международных и межрегиональных организаций, их широкой пропаганде среди общественности, в особенности, среди молодежи, для обеспечения творческого подхода к научно-исследовательской работе молодыми учеными мы создадим учебно-методические центры в высших учебных заведениях.

Уважаемые друзья!

В результате коренных реформ в системе отечественного образования сегодня наша счастливая молодежь получает образование по избранным специальностям. С учетом современных условий и перспектив развития нашего независимого государства мы последовательно увеличиваем число принимаемых на учебу студентов в средние профессиональные и высшие учебные заведения.

Учитывая развитие отраслей экономики на научной основе, только в последние годы мы открыли несколько новых вузов. В них готовят технологов, инженеров, экономистов, юристов и дипломатов. В вузах также открыты новые дисциплины.

Помимо этого, мы создали условия для обучения наших студентов в самых престижных передовых зарубежных вузах.

За рубежом молодёжь получает образование на основе межправительственных соглашений, договоров по подготовке востребованных специалистов для отраслей нашей экономики.

Уважаемые участники совещания!

В целях стимулирования стремления к науке школьников, раскрытия, развития и поощрения их таланта в нашей стране действуют специализированные школы иностранных языков, точных, естественных, гуманитарных, музыкальных, военных, спортивных направлений, а также детские художественные школы и школы искусств. Мы ведем работы по расширению сети таких специализированных школ, открываем вузы с преподаванием на иностранных языках.

Наши талантливые школьники, студенческая молодежь, участвуя в предметных олимпиадах, проводимых на государственном и международном уровне, добиваются замечательных результатов и приумножают авторитет нашей страны.

Убеждён, что наша молодёжь направит свои научно-инженерные идеи, промышленно-инновационные, информационно-технологические научные исследования на укрепление научно-технологической базы нашего государства. Для достижения нашей счастливой молодежью больших успехов в мире творчества во благо приумножения авторитета и славы своей Отчизны в будущем мы предпримем все необходимые усилия!

Внедрение в сферу образования цифровых средств, передового компьютерного и мультимедийного оборудования, перевод средних общеобразовательных школ на 12-летнее обучение дает новый толчок целенаправленному повышению образовательного уровня нашего общества, развитию у молодежи навыков овладения основами знаний, умственного и физического труда, выявлению их стремлений и интересов, умения находить свое место в жизни и осознанно выбрать профессию.

Недавно мы одобрили усовершенствованный учебный план двенадцатилетнего обучения. Утвердили Положения о государственных детских дошкольных учреждениях и государственных общеобразовательных заведениях. Это является важным шагом в совершенствовании национальной сферы образования.

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые учёные, профессора и преподаватели!

Но время не стоит на месте, время движется вперёд. Поэтому и наша суверенная Отчизна должна уверенно идти вперёд – в новую технологическую эпоху путём поступательного развития и широкомасштабных преобразований. В ближайшие годы система образования в мире переживет революцию, в ходе которой ряд профессий исчезнет, появятся новые предметы, а социальные сети могут заменить традиционные форматы обучения. В настоящее время экономика переходит в эпоху цифровой трансформации. Навыки, которые стали рутиной, сегодня уже во многих странах делает техника.

Уважаемые друзья!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые учёные, профессора и преподаватели!

Сегодня мы провели весьма плодотворное совещание. Принятые на ней решения и выдвинутые предложения составят основу дальнейшего реформирования отечественной системы науки и образования.

В нашей стране мы с огромной уверенностью смотрим в великое будущее науки и образования. Для этого у нас существуют конкретные программы и планы, а также огромный потенциал. Все это – прекрасные возможности для дальнейшего процветания нашего государства.

Уважаемые друзья!

Наука – мощь государства. И потому мы ведём большую работу, направленную на обеспечение динамичного развития нашего независимого государства, повышения его конкурентоспособности на политической, экономической и культурной арене мира.

Руководствуясь задачами подготовки специалистов, хорошо разбирающихся в достижениях научно-технического прогресса, новых технологиях и инновациях, мы инвестируем в эти области капитальные вложения.

Модернизируя в соответствии с требованиями времени структуру, управление и правовую базу системы науки, мы успешно осуществляем коренные научно-технические реформы. Создаём все необходимые условия для подготовки инженеров высокой квалификации, способных глубоко осваивать современные знания и науки, талантливых учёных.

Направляя возможности науки в интересах мира и дружбы, Туркменистан планомерно укрепляет, и будет и впредь укреплять сотрудничество с крупными международными организациями в области науки, техники и инновационных технологий!

Уважаемые друзья!

Звание учёного – высокое звание. Быть учёным и достигать конкретных результатов также имеет значение для будущего нашей страны. Быть учёным и претворять на практике достижения науки – это значит, способствовать дальнейшему продвижению независимого, постоянно нейтрального Туркменистана вперёд со стремительностью скакуна.

Уважаемые ученые!

Уважаемые друзья!

Ещё раз от всего сердца поздравляю вас с Днём науки!

Всем вам я желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в вашей работе во имя дальнейшего процветания нашей суверенной Отчизны!

Ашхабад, 12 июня 2019 г./// nCa, 13 июня 2019