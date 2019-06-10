Исторические президентские выборы в Казахстане

Доклад nCa

Президентские выборы в Казахстане прошли 9 июня 2019 года с участием семи кандидатов, в том числе одной женщины.

Явка избирателей была высокой. По данным избирательной комиссии Казахстана, 77,4% из 12 миллионов имеющих право голоса избирателей отдали свои голоса.

На выборах присутствовали более 1000 наблюдателей из многих стран и организаций.

Помимо 120 иностранных журналистов, базирующихся в Казахстане, выборы освещали более 200 журналистов из ряда стран и средств массовой информации.

Наблюдатели объявили выборы справедливыми и прозрачными.

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Хотя кандидатов было семь, результаты опросов общественного мнения, объявленных 5 июня 2019 года, всего за четыре дня до выборов, показали, что Касым-Жомарт Токаев, скорее всего, победит с почти 73% голосов. Следующие кандидаты, АмиржанКосанов из движения “Судьба нации”, значительно отставали, судя по соцопросу, с ожидаемыми голосами в 7,9%.

Опрос проводился Научно-исследовательским центром “Молодежь”.

Интересно, что в ходе того же опроса 73,1% респондентов заявили, что намерены голосовать. Тот факт, что явка избирателей составила более 77%, показывает, что небольшой процент имеющих право голоса, приняли решение очень близко ко дню выборов. Это может повлиять на точность опроса на несколько процентных пунктов, но неоспоримый факт заключался в том, что Касым-Жомарт Токаев обязательно победит с очень явным большинством.

На основании ответов респондентов высокие явки избирателей были спрогнозированы для Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Акмолинской областей и сравнительно низкие в Алматинской и Шымкентской. — это прекрасно согласуется с цифрами, обнародованными избирательной комиссией сразу после выборов.

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Необходимо признать значимость этих выборов и то, почему Касым-Жомарт Токаев с самого начала был кандидатом-победителем.

Чтобы понять это, следует рассмотреть так называемый фактор Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев, президент-основатель Казахстана и политик, непрерывно занимавший руководящие должности в течение последних 50 лет, ушел в отставку 20 марта 2019 года. Он временно передал должность президента спикеру верхней палаты парламента Касыму-ЖомартуТокаеву.

Добровольная отставка Назарбаева – явление редкое в мировых масштабах и не имеет аналогов на пространстве СНГ.

Можно сказать, что Ельцин покинул свой кабинет, чтобы уступить место Путину, но на самом деле нет никакого сравнения между Ельциным и Назарбаевым, когда речь идет о добровольной отставке.

Ельцин был слаб здоровьем и не полностью контролировал свои способности. В последние месяцы его популярность была удручающе низкой.

С другой стороны, Назарбаев находился на пике своей деятельности и популярности в момент своей отставки. Несмотря на то, что ему больше 78, он более подвижен и бодр по сравнению со многими людьми, которые вдвое моложе его.

Как он объяснил в своей прощальной речи, он освобождает место для нового поколения лидеров.

Его выбор Касым-ЖомартаТокаева в качестве вероятного преемника не был случайным или фаворитизмом.

Помимо двух постов председателя Сената (с 2013 по 2019 год и с 2007 по 2011 год) Токаев занимал многие высокие должности.

Он был премьер-министром Казахстана с 1999 по 2002 год и генеральным директором отделения ООН в Женеве с 2011 по 2013 год.

Токаев, сын известного писателя КемеляТокаева, связан с Назарбаевым с 1992 года. Тогда он был назначен заместителем министра иностранных дел. С 1994 года он занимал пост министра иностранных дел, а позднее вице-премьера.

Токаев имеет степень доктора политических наук. Является автором девяти книг и многочисленных статей по международным вопросам. Является членом Коллегии видных деятелей Мюнхенской конференции по безопасности, почетным профессором Шэньчжэньского университета, почетным профессором и доктором Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также членом ее попечительского совета. Он также является почетным деканом Женевской школы дипломатии и международных отношений.

Токаев свободно говорит на казахском, русском, английском и китайском языках, владеет французским языком.

Те, кто знаком с историей современного Казахстана, знают, что Нурсултан Назарбаев успешно вел страну через волны вызовов и кризисов. Каждый новый вызов, каждый новый кризис, который по началу наносил какой-либо ущерб, делал страну сильнее и устойчивее. Именно поэтому народ Казахстана в целом доверяет Назарбаеву как лидеру и государственному деятелю.

Президентские выборы, с широким кругом кандидатов, предложили народу выбор: – хотят ли они преемственности или хотят изменений.

Неудивительно, что люди поддержали преемственность, как показал опрос общественного мнения, поскольку их жизни трансформировались из-за политики Назарбаева. Они не станут рисковать своим уровнем жизни, голосуя за неизвестное.

Токаев является гарантией продолжения успешной политики Назарбаева.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что именно фактор Назарбаева предопределил победу Токаева на выборах.

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За выборами и предвыборным периодом наблюдали более 1000 наблюдателей из всех регионов Казахстана. По их мнению, выборы были справедливыми и прозрачными.

Кришна Кенгаппа из наблюдательной миссии ШОС сказал: «Наши наблюдатели работают в 8 городах Казахстана, во всех регионах. И доклады, которые мы получаем от них очень положительные. Атмосфера на избирательных участках хорошая. И очевидно, что Казахстан готовился к выборам очень тщательно и хорошо».

Американский международный наблюдатель Ричард Вейц сказал: «Выборы прозрачны. Для меня это хороший знак».

ВладимирКравченко, международныйнаблюдательизРоссии, сказал: «Мы, прежде всего, искали ответ на вопрос, были ли нарушения на избирательном участке или нет. С технической точки зрения были определенные обстоятельства. Например, возникали очереди, возможно, потому, что большая часть людей пришла после 10 часов утра. Некоторые немогли найти свои имена в списках. Но, следует отметить, что эти вопросы решались быстро».

Наблюдатели из Польши Виолетта ТересаПоровска и ЯнушПехочинский заявили, что явка избирателей была впечатляющей, и они не заметили никаких нарушений на избирательных участках. По их словам, никаких препятствий для международных наблюдателей не было.

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Для освещения президентских выборов в Казахстан прибыли 227 журналистов из 40 стран. Этопомимооколо 120 иностранныхжурналистов, которыебазируются в Казахстане.

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Президентские выборы по-разному носили исторический характер.

Одна пара решила провести свой самый важный день в жизни одновременно с президентскими выборами.

МирасАбдрахман и ЖанельБердалинова поженились на избирательном участке № 147, расположенном в лицее № 35.

«Мы коллеги и встретились на работе. И все началось там. С тех пор прошел год. Мы оба-сотрудники, специализирующиеся на менеджменте», – сказал Мирас Абдрахман.

Молодые люди рассказали журналистам, почему для этого знакового события выбрали день президентских выборов в Казахстане. «Президентские выборы-важное и судьбоносное событие для будущего. В этой связи мы хотели внести свой вклад. Мы вместе проголосовали и поженились», – сказал он.

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Для некоторых избирателей возраст не был препятствием в выполнении своих гражданских обязанностей.

БальзибеМажитовой из Атырау 101 год. Она пришла на избирательный участок в хорошем настроении.

«Несмотря на свой возраст, я пришла на избирательный участок. Пусть в Казахстане растет число долгожителей, пусть страна развивается и процветает», – сказала БальзибаМажитова.

На самом деле БальзибаМажитова кажется довольно молодой по сравнению с другим избирателем.

ЖакыбайБиссенгалиевой из Актобе 104 года. Она голосовала на избирательном участке, организованномна железнодорожном депо. Она прибыла на участок за 30 минут до его открытия и стала первой, кто проголосовал здесь.

ЖакыбайБисенгалиева родилась в 1915 году в селе КызылсуХромтауского муниципалитета Актюбинской области. Ее мать заболела, и отцу пришлось самому растить детей. С раннего утра до позднего вечера Жакыбай упорно трудилась, чтобы помогать отцу.

Она заботилась о своих братьях и помогла им встать на ноги. Ее муж ГабитБиссенгалиев был сотрудником местной администрации. Служил в Красной Армии во время Второй мировой войны. Семья стремя детьмижила счастливо.

Теперь уЖакыбайБиссенгалиевой 7 правнуков. «Я участвовала во всех выборах в нашей стране. Мой внук привез меня сюда сегодня на машине. Я сделала свой выбор. Я считаю, что нашим детям нужен этот выбор», – сказала она. /// nCa, 10 июня 2019 года [большинство фотографий и некоторые материалы взяты из информации агентства Казинформ]