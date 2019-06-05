Дания Эспаева – женщина-кандидат на выборах президента Казахстана

Удивительно богатый на политические события период выдался в Казахстане. Одно за другим волевые решения первого Президента страны – Нурсултана Назарбаева, приковывают внимание международного сообщества, выводя Республику в топ наиболее упоминаемых в прессе и в сети стран мира.

Уже через месяц в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы, в которых впервые не примет участие Назарбаев. И впервые в истории независимого Казахстана свою кандидатуру на должность первого лица государства выдвинула женщина.

Принято считать, что страны Центральной Азии, больше того – Евразии, пусть в разной степени, но, по большому счету, далеко не пример в успешной реализации гендерной политики. Тем не менее, Казахстан, являясь безусловным лидером центральноазиатского региона, и здесь выгодно отличается от своих «собратьев».

Итак, кто же она, рискнувшая стать первой женщиной-претендентом на пост главы государства в истории современного Казахстана?

Кандидатуру госпожи Дании Еспаевой, депутата нижней палаты Парламента, выдвинули на внеочередном съезде партии «Ак жол», членом которой она и является. Её кандидатура была выдвинута 24 апреля. 26 апреля госпожа Еспаева успешно сдала обязательный экзамен на знание государственного казахского языка, и уже на следующий день в Центральной избирательной комиссии РК заявили, что кандидатура Еспаевой полностью соответствует требованиям выборного законодательства.

6 мая она стала четвертым из семи зарегистрированных в ЦИК РК кандидатов, шестеро из которых – мужчины. По данным Центральной избирательной комиссии, госпожа Еспаева собрала в свою поддержку подписи 144 098 граждан во всех 17 регионах Казахстана.

По информации, взятой из открытых источников, Дания Мадиевна Еспаева родилась в 1961 году. В раннем детстве потеряла родителей. В 1982 году с отличием окончила Алма-Атинский учетно-кредитный техникум. В 1993 году – Казахскую государственную академию управления Алматы по специальности «экономист».

Сразу после окончания техникума, в 1982 году, начала работу в банковской системе. Общий стаж работы в этой сфере – 34 года, из которых 17 лет – на руководящей должности.

С марта 2016 года является членом комитета по финансам и бюджету, депутатом мажилиса Казахстана. За профессиональные заслуги награждена орденом «Курмет». Замужем, имеет двоих сыновей и столько же внуков. И это всё. Или почти всё, что известно о личной жизни первой женщины-кандидата на пост президента.

Куда больше выдержек в казахстанской прессе о деятельности госпожи Еспаевой в качестве политической единицы. Чего только стоят её высказывания в адрес «сексистов».

К примеру, не так давно Дания Еспаева заявила, что её задевают высказывания некоторых сограждан о том, что в казахстанском социуме женщина должна знать свое место. Больше того, госпожа Еспаева, по всей видимости, намерена добиваться того, чтобы люди с таким мнением меняли свое мировоззрение. «52 процента населения Казахстана – женщины. Какая главная проблема? Проблема матерей, многодетных семей. И я, как женщина, как мама, думаю, что досконально смогу разобраться в этой проблеме и найти реальные, правильные решения» – подчеркнула Еспаева.

Кроме того, Дания Еспаева озвучила и то, что «внесла свой личный вклад в решение одной из проблем многодетных матерей, предложив матерям-героиням выделить приоритет в очереди на жилье, в первую очередь на арендное».

Отдельное внимание Дания Мадиевна уделила отечественным «сексистам», заявив, что она будет защищать права женщин-предпринимателей и искоренять коррупцию в рядах государственных служащих, указав на то, что в крупных коррупционных скандалах всегда замешаны мужчины.

За время своей работы в качестве народного избранника на посту депутата госпожа Еспаева неоднократно отличалась активным участием в общественно-политической жизни страны, а также яркой социальной позицией.

И все-таки, пока госпожу Еспаеву сложно назвать фаворитом в числе кандидатов на президентское кресло. И дело тут не в гендерном равенстве. Её стаж и опыт в политике серьезно уступают, к примеру, политическому бэк-граунду такого «тяжеловеса», как Касым-Жомарт Токаев.

Так, согласно данным социологических опросов, Токаев будет фаворитом президентской гонки. Своей главной задачей действующий президент Казахстана видит «преемственность, справедливость и движение вперед».

Для международного политического истеблишмента Токаев – один из сподвижников Назарбаева, один из тех, кто стоял у «руля» государственного аппарата со времен обретения Казахстаном независимости. Он – один из архитекторов того самого курса и реформ, которые чуть больше, чем за 20 лет привели никому неизвестную республику в Центральной Азии к тому положению дел, которое теперь называют в мире «экономическим и политическим чудом Евразии».

Из несистемных игроков открытым противником транзита власти в Казахстане является беглый олигарх М.Аблязов, который ныне позиционирует себя диссидентом и оппозиционером. Он из-за рубежа уже несколько раз заявлял, что проведет массовые протестные акции во всех регионах республики. Но по факту на все эти акции вышло не более 40-50 человек в Нур-Султане и Алматы. Это свидетельствует о том, что казахстанцы в основном согласны со сценарием транзита власти, в котором они видят сохранение стабильности в обществе.

/// nCa, 5 June 2019