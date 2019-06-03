Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств -в Ашхабаде 31 мая

Доклад nCa –Эльфира Кадырова

В столице состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое прошло под председательством Президента Бердымухамедова.

До начала заседания, 31 мая, Президент Бердымухамедов встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Главыделегаций, принявшихучастиевсаммите:

Премьер-министр Азербайджанской Республики Новруз Исмаил оглы Мамедов

вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян

Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин

вице-премьер-министр Кыргызской Республики ЖенишРазаков

представительРеспубликиМолдоваВикторСорочан

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым

первый заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саида

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

Узкий формат

Объявив очередное, 73-е заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств открытым, Президент Туркменистана отметил, что в нём в качестве члена Совета впервые принимает участие вновь назначенный Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Поприветствовав главу правительства Казахстана от имени Совета и от себя лично, туркменский лидер пожелал успехов в его ответственной деятельности.

Отметив, что руководители делегаций, не являющиеся членами Совета, имеют соответствующие полномочия на принятие решений, глава государства также сообщил, что Республика Молдова принимает участие в заседании в статусе наблюдателя.

Затем Президент Гурбангулы Бердымухамедов предоставил слово Председателю Исполнительного комитета – Исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву, который выступил с соответствующей информацией по организационным вопросам.

После утверждения повестки дня заседания и его регламента туркменский лидер предложил участникам встречи обменяться мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в рамках СНГ, предоставив им слово.

В своих выступлениях главы делегаций дали высокую оценку организационному уровню ашхабадского Саммита. Была также выражена уверенность, что заседание, проводимое в рамках председательства Туркменистана в СНГ, послужит наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического партнёрства между странами Содружества.

Как отмечалось, актуальными задачами настоящего времени видятся увеличение объёмов взаимного товарооборота, развитие на комплексной основе связей по различным направлениям, обмен опытом в индустриальном секторе, а также стимулирование плодотворных контактов в культурно-гуманитарной сфере. Одним из ключевых векторов сотрудничества была также обозначена координация общих усилий в противодействии угрозам и вызовам современности.

В последние годы, как и во всём мире, в экономических системах стран Содружества приоритет отдаётся инновационному развитию и цифровизации. А это, в свою очередь, обуславливает внедрение в производство передовых технологий, взаимополезный обмен опытом между профильными специалистами из стран СНГ.

В выступлениях особо отмечался долгосрочный характер инициатив Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, находящих своё воплощение в конкретных документах. Это является отличительной особенностью нынешнего форума, проводимого в период председательства нашей страны в СНГ, а также подтверждением нацеленности государств Содружества на эффективное многоплановое партнёрство с расчётом на перспективу.

Подчеркивалось, что принятие Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала» является предметом гордости не только для стран региона, но и для государств СНГ. В данном контексте, поздравив главу государства с этим знаменательным событием, участники заседания подтвердили готовность сторон и впредь всемерно поддерживать выдвигаемые Туркменистаном конструктивные инициативы.

Отмечалось также, что в числе приоритетных направлений партнёрства стран Содружества выступает взаимодействие в формате авторитетных международных организаций, прежде всего, ООН и ОБСЕ, где в настоящее время одним из ключевых факторов являются вопросы укрепления всеобщего мира и безопасности.

Поблагодарив глав делегаций за конструктивные выступления, Президент Гурбангулы Бердымухамедов, завершая обмен мнениями, изложил точку зрения Туркменистана по актуальным проблемам экономического взаимодействия в формате Содружества, в том числе с учётом председательства нашей страны в СНГ.

Тепло приветствуя руководителей правительств государств СНГ в Туркменистане, глава государства поблагодарил всех за принятое приглашение собраться в Ашхабаде для обсуждения насущных вопросов сотрудничества в рамках Содружества. Отметив, что во всех странах-участницах велась активная подготовка к сегодняшней встрече, глава Туркменского государства выразил уверенность, что она пройдет успешно и результативно.

Сегодня, продолжил Президент Туркменистана, в соответствии с согласованным графиком, проводится очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, в повестку дня которого включён целый ряд вопросов, имеющих большое значение. Выразив уверенность, что по ним будут приняты соответствующие решения, Президент обозначил одной из основных тем предстоящего обсуждения дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества между странами СНГ.

Для Туркменистана это направление партнёрства в рамках Содружества является приоритетным. Мы считаем, подчеркнул глава государства, что оно требует особого внимания, координации усилий в таких перспективных сегментах, как энергетика, промышленность, транспорт, торговля.

В данном контексте Президент Гурбангулы Бердымухамедов высказался о необходимости системного и адресного взаимодействия в этих сферах, разработки совместных проектов, ориентированных на стратегические задачи по выводу стран СНГ на континентальные и межконтинентальные экономические связи по линиям Запад-Восток и Север-Юг.

Сегодня Содружеству нужны широкие и прочные интеграционные связи международного масштаба, подразумевающие участие наших стран в крупных инфраструктурных проектах не только на пространстве СНГ, но и за его пределами. Говоря об этом, Президент подчеркнул, что логика современного глобального развития диктует необходимость стратегического видения перспектив Содружества, чёткого обозначения его роли как крупного экономического субъекта, способного реализовывать масштабные проекты с охватом пространства СНГ и сопредельных с ним регионов.

Только так Содружество может стать притягательным полюсом многостороннего экономического взаимодействия для многих стран и интеграционных структур, перспективным партнёром для международных инвестиционных фондов и финансовых институтов. Очевидно, что, действуя только в пределах собственных границ, нам этого не добиться, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Поэтому Туркменистан выступает за расширение горизонтов сотрудничества, настойчиво продвигает идею участия СНГ в реализации крупных транспортных, энергетических, коммуникационных проектов южнее, восточнее и западнее пространства Содружества, для чего имеются трудовые, ресурсные, производственные и технологические возможности.

СНГ – естественная территория, охватывающая Азию и Европу, и мы должны в максимальной мере воспользоваться этими преимуществами, не ждать, пока к нам придут партнёры из других стран, а сами создавать новые площадки экономического роста и опережающего развития, предлагать другим государствам выгодные и перспективные проекты, сказал лидер нации. В этом Туркменистан видит стратегическую перспективу для Содружества Независимых Государств.

Ранее наша страна выдвигала соответствующие инициативы, которые в целом нашли поддержку в государствах-членах СНГ, за что туркменская сторона им признательна. Сегодня мы рассчитываем на предметное обсуждение дальнейших совместных шагов в данном направлении, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, отметив, что будет полезно обменяться мнениями и предложениями по вопросам увеличения взаимного товарооборота, его диверсификации. Для этого имеются все возможности, хорошие наработки, полезный опыт совместной деятельности, которые нужно максимально использовать.

Рассчитываем здесь на более эффективную координацию нашей работы со стороны Экономического совета СНГ, ждём от него предложений, направленных на придание нашему партнёрству должной конкретики, нацеленности на конечные результаты, сказал туркменский лидер.

При этом глава государства отметил, что основные подходы к активизации взаимодействия в сфере экономики и его приоритеты изложены в проекте Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств, которую планируется принять на заседании Совета глав государств СНГ в октябре текущего года в Ашхабаде.

Обозначив важной темой обеспечение прочного мира и безопасности в СНГ, глава государства констатировал, что на фоне нынешних непростых внешнеполитических процессов, наблюдающихся в ряде регионов мира, важно сохранить на пространстве Содружества стабильность и добрососедство на основе взаимопонимания, доверия, открытости и уважения друг к другу.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также выразил убеждение, что сегодня требуется более акцентированное взаимодействие стран СНГ на мировой арене, на площадках авторитетных международных организаций. В данной связи ещё в октябре 2017 года Туркменистаном было предложено активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств государств Содружества и разработать в этих целях среднесрочную программу действий. Проект такого документа в принципе готов. Его принятие планируется на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ 10 октября этого года в Ашхабаде.

Должное внимание в ходе сегодняшнего заседания уделяется сотрудничеству наших стран в культурно-гуманитарной сфере. Две недели назад в Ашхабаде с успехом прошёл XIV Форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ, в котором приняли участие видные деятели науки, образования, культуры и искусств наших стран. В качестве Председателя СНГ в текущем году Туркменистан запланировал проведение у себя ещё целого ряда интересных культурных мероприятий, сказал лидер нации, пригласив к участию в них друзей из государств Содружества.

Отметив плотность и насыщенность повестки дня сегодняшнего заседания, и выразив убеждение, что она будет выполнена, глава Туркменского государства пожелал всем плодотворной работы.

Затем, переходя к рассмотрению вопроса о дате и месте проведения очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, Президент Гурбангулы Бердымухамедов предоставил слово Председателю Исполнительного комитета – Исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву.

Объявив о принятом решении провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ 25 октября 2019 года в городе Москве, глава Туркменистана отметил, что все вопросы, вынесенные на повестку дня встречи в узком составе, исчерпаны.

Расширенный формат

Затем заседание продолжилось в расширенном формате, с участием членов делегаций стран СНГ, а также представителей средств массовой информации.

Выступление Президента Бердымухамедова

Уважаемые главы правительств Содружества Независимых Государств!

Уважаемые члены делегаций!

Дамы и господа!

Прежде всего, хотел бы тепло и сердечно приветствовать в Ашхабаде руководителей правительств стран Содружества. Признателен всем участникам за принятое приглашение, за активную и плодотворную совместную работу на всех этапах подготовки нашей встречи.

Уважаемые участники!

Содружество Независимых Государств, являясь самобытным, во многом уникальным объединением, сегодня осуществляет свою деятельность в новых политических и экономических условиях, обусловленных тенденциями глобального развития.

В этой связи, по нашему глубокому убеждению, требуется вдумчивый, глубокий анализ процессов, происходящих в современном мире. Это необходимо для адекватного и своевременного реагирования на изменения в мировой политике и экономике, определения чётких подходов к развитию основных направлений работы в рамках Содружества.

Нашим странам, объединённым географией, общим историческим опытом, многочисленными гуманитарными узами, предстоит найти в этих меняющихся условиях свое достойное место. Конечно, каждое государство, каждый народ сам вправе выбирать свой путь, где, с кем и по каким направлениям сотрудничать.

Но, думаю, что государствам СНГ необходимо в полной мере использовать те объективные преимущества, которыми мы располагаем, прежде всего, в плане геоэкономики, для полноценного, эффективного и равноправного участия в глобальных и континентальных процессах. На это, в первую очередь, и направлены инициативы Туркменистана по выводу партнёрства в рамках СНГ на более широкие географические и экономические горизонты.

Речь идёт, прежде всего, о наших известных предложениях в сфере транспорта, логистики и энергетики, с которыми мы впервые выступили в ходе Саммита СНГ в Сочи в 2017 году. Как известно, суть наших предложений состояла в более активном участии стран СНГ в реализации масштабных инфраструктурных проектов в Евразии, по линиям «Восток-Запад» и «Север-Юг», выходящих за границы Содружества.

Уже есть хорошие примеры реализации таких проектов, в которых принимают участие страны СНГ. Сооружённая железнодорожная магистраль Казахстан-Туркменистан-Иран, способная транспортировать до 10-12 миллионов тонн грузов ежегодно, создаёт для всех государств Содружества возможность подключения к транспортной инфраструктуре в южном направлении – на Персидский залив и Ближний Восток.

Туркменистан совместно с Узбекистаном выстраивает новый транзитный коридор, который позволит по короткому пути выйти на морские порты Ирана, Омана и Индии. Вместе с Азербайджаном мы активно работаем над эффективным соединением регионов Центральной Азии, Каспийского и Чёрного морей.

По сути, формируется разветвлённая, интегрированная транспортная сеть, охватывающая огромное континентальное пространство. В такой конфигурации участие стран Содружества является естественным и выгодным. Оно также вписывается в логику обеспечения законных интересов стран СНГ, не имеющих прямого выхода к морю.

В данном контексте хочу особо подчеркнуть, что в мае прошлого года на Каспийском побережье Туркменистана были завершены строительство и модернизация Международного порта Туркменбаши. Сегодня это – мощный, многофункциональный терминал, оснащённый по последнему слову техники, ориентированный на транспортное сообщение между Азией и Европой. В этом качестве порт Туркменбаши, без преувеличения, призван стать одним из крупнейших транспортных узлов континентального значения. Выгоды полноценного использования его возможностей для стран СНГ очевидны.

В целом, считаю роль Каспийского моря ключевой в контексте евразийского экономического взаимодействия. Каспий призван стать стратегическим узлом объединения деловых интересов не только самих прибрежных стран, но и других государств, в том числе участников СНГ. Этим продиктована наша инициатива о созыве Первого Каспийского экономического форума, который пройдёт в городе Туркменбаши 12 августа текущего года.

Ожидаем, что на предстоящем форуме состоится серьёзный и предметный разговор о перспективах сотрудничества на Каспии именно в таком широком контексте. Пользуясь случаем, приглашаю делегации всех стран СНГ принять в нём участие.

Считаю актуальным участие государств Содружества в реализации многосторонних проектов в энергетической сфере. Речь, в первую очередь, идёт о долгосрочных поставках энергоносителей в сопредельные с СНГ регионы в восточном и южном направлениях – Китай, Афганистан, Пакистан, Индию.

Ряд стран СНГ входит в число крупнейших в Евразии производителей и поставщиков углеводородов. Мощная ресурсная база, транзитные преимущества делают возможным осуществление крупномасштабных, во многом уникальных проектов по доставке энергоносителей на международные рынки. Яркий пример того – строительство газопровода из Туркменистана в Китай, часть которого пролегла по территориям Узбекистана и Казахстана.

То же самое можно сказать о проекте газопровода Туркменистан- Афганистан-Пакистан-Индия, работы на котором уже идут полным ходом. Думаю, что этот проект открывает перспективы для участия в нём в различных формах заинтересованных государств СНГ. Речь может идти о строительстве сопутствующей инфраструктуры, сервисных услугах, поставках оборудования и техники, необходимых для осуществления проекта.

Я убеждён, что в контексте диверсификации энергетических потоков наши государства имеют все возможности для реализации своего потенциала.

Видим и реальные перспективы для подключения к этой работе крупных континентальных интеграционных структур, участниками которых являются страны СНГ – Шанхайской Организации Сотрудничества и Евразийского Экономического Сообщества. Убеждён в целесообразности такого взаимодействия, их соответствия общим интересам.

Уверен, что потенциал Содружества сегодня далеко не раскрыт в такой перспективной области, как связь и коммуникации. Только наличие современной, надёжной инфраструктуры в этой сфере позволит нашим государствам полноценно интегрироваться в систему мирохозяйственных связей, а в будущем выйти на лидирующие позиции торгово-экономического партнёрства на континенте.

23 февраля минувшего года состоялась закладка оптико-волоконной линии связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Рассматриваем это событие как начало реализации планов по созданию широкой, охватывающей многие государства и целые регионы коммуникационной сети. Призываем партнёров по СНГ внимательно изучить возможности своего участия в осуществлении таких проектов.

Убеждён, строительство трансграничной транспортной, энергетической, коммуникационной инфраструктуры выступает сегодня наиболее твёрдой и обоснованной гарантией ускоренного экономического развития наших государств, роста благосостояния людей, создания дополнительных рабочих мест, привлечения крупных внешних инвестиций.

Всё это, в свою очередь, будет способствовать неуклонному упрочению региональной безопасности, созданию благоприятного политического климата, необходимого для конструктивного межгосударственного сотрудничества, совместного эффективного ответа на актуальные вызовы.

Уважаемые участники!

В высшей степени важной темой нашего взаимодействия выступает сегодня партнёрство в сфере инновационного развития, высоких технологий. Это опять-таки диктуется ходом современного глобального развития, где инновация является синонимом эффективности и конкурентоспособности.

Я глубоко убеждён, что в государствах СНГ, во всех без исключения, есть потенциал инновационного роста, имеются прекрасные научные школы, передовые технологические наработки. Нужно объединить наши усилия в этом направлении, придать экономикам наших стран ярко выраженный инновационный характер, цифровое измерение.

Считаем целесообразным, чтобы соответствующие структуры Содружества, Исполком СНГ подготовили конкретные предложения.

Конечно, актуальной остаётся тема взаимной торговли в рамках СНГ, увеличение объёмов товарооборота, его диверсификации. Структурная совместимость наших экономик, опыт совместной торговой деятельности позволяют нам эффективно работать, совершенствовать механизмы экономических связей и торговых операций, выходить на проекты в производственной кооперации, сфере услуг.

В этом контексте вижу важную роль приграничной и региональной торговли, малого и среднего бизнеса. В данной связи мы нацелены на более тесное взаимодействие по линии бизнес-сообществ с выходом на совместные проекты, на широкое проведение в рамках СНГ выставок и ярмарок товаропроизводителей.

Уважаемые члены делегаций!

Вопросы надёжного сохранения мира и безопасности остаются основополагающими в повестке дня взаимодействия в рамках СНГ.

Пространство Содружества, в силу разных причин, находится в непосредственной или достаточной близости от некоторых очагов международной напряжённости. Это – реалии, с которыми нам приходится считаться, и потому тесное, действенное сотрудничество государств СНГ в деле обеспечения безопасности сегодня объективно востребовано. Особую роль здесь призвана сыграть дипломатия наших стран.

В целях придания должного импульса этой работе Туркменистаном был подготовлен и направлен на рассмотрение всем странам СНГ проект Программы действий по активизации партнёрства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников Содружества. Мы высоко ценим поступившие от них предложения и рекомендации к проекту этого документа. Уверен, что Программа будет принята в согласованные сроки и станет отправной точкой для активизации дальнейшей совместной работы.

Важнейшим направлением внешнеполитического взаимодействия государств СНГ остаётся деятельность в международных организациях, прежде всего, в Организации Объединённых Наций, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. Нужно усилить координацию работы наших стран в этих структурах, выходить с совместными инициативами и предложениями в тех сферах, где общие интересы государств СНГ очевидны.

На мой взгляд, это такие направления, как борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, противодействие киберпреступности, в целом, обеспечение информационной безопасности.

Не менее актуальны сегодня вопросы энергетического сотрудничества, экологии, продовольственной безопасности, миграционной политики.

Культурно-гуманитарная сфера остаётся прочным и надёжным связующим звеном государств и народов СНГ. С удовлетворением отмечаю, что в этом направлении много сделано и делается, сотрудничество развивается последовательно, охватывает новые области. Самое главное, что такое взаимодействие пользуется полной поддержкой со стороны народов наших стран.

На 2019 год Туркменистан как Председатель СНГ подготовил план проведения мероприятий культурной направленности. Они уже начались. Буквально две недели назад в Ашхабаде с успехом прошёл XIV Форум научной и творческой интеллигенции стран СНГ, собравший видных деятелей науки, образования, культуры и искусства из всех государств Содружества. В нашей стране будут проводиться и другие мероприятия, на которых мы будем рады видеть посланцев из государств СНГ.

Важное место в развитии культурно-гуманитарного взаимодействия должны занять детская и молодёжная тематика, студенческие и преподавательские обмены. Рассчитываем здесь на инициативную роль Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и готовы оказывать ему содействие и поддержку.

Считаем необходимым активизировать партнёрство в изучении и популяризации богатейшего культурно-исторического наследия наших народов, в проведении археологических и этнографических работ на территориях стран Содружества, в библиотечном и архивном деле, сохранении литературных памятников.

Уважаемые главы правительств!

Уважаемые участники!

Приняв Председательство в Содружестве Независимых Государств в нынешнем году, Туркменистан со всей ответственностью подошёл к этой миссии. Мы ясно отдаём себе отчёт в том, насколько важным является наше сотрудничество, что зачастую оно напрямую затрагивает интересы и насущные потребности людей, живущих в наших странах. Тем важнее сохранять уважительность и равноправие в отношениях между государствами СНГ, учитывать интересы друг друга, умение, при необходимости, находить компромиссы и взаимоприемлемые решения.

Я убеждён, что потенциал СНГ, опирающийся на талант и трудолюбие наших народов, богатый исторический опыт, велик и многогранен. Сегодня мы должны эффективно содействовать его раскрытию, максимальному задействованию имеющихся возможностей – производственных, логистических, ресурсных, научных, технологических – с тем, чтобы Содружество Независимых Государств прочно заняло место в ряду мощных и позитивных факторов и субъектов не только политической жизни, но и экономического развития в глобальном масштабе. Туркменистан готов к самому активному сотрудничеству на этом пути.

В заключение хотел бы пожелать успешной и плодотворной работы всем присутствующим, ещё раз выразить признательность партнёрам из государств Содружества, а также Исполнительному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву, всем членам его команды за большой вклад в подготовку и проведение нынешнего заседания.

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Затем Президент Туркменистана предоставил слово Председателю Исполкома – Исполнительному секретарю СНГ, который выступил с информацией о вопросах, рассмотренных на заседании в узком составе.

Как сообщалось, в ходе вышеназванной встречи состоялся обстоятельный и содержательный обмен мнениями по актуальным направлениям экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. По предложению Российской Федерации принято решение провести очередное заседание Совета глав правительств СНГ в городе Москве 25 октября 2019 года. Наряду с этим, Председатель Исполкома СНГ озвучил пункты повестки дня, предстоящие к рассмотрению на встрече в расширенном составе.

Далее был рассмотрен вопрос о подготовке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2030 года. В этой связи туркменский лидер предоставил слово Председателю Межгосударственного совета СНГ по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, Председателю Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александру Шумилину.

Как отмечалось, в настоящее время в рамках Содружества идёт процесс реализации аналогичной Межгосударственной программы на период до 2020 года, принятой решением Совета глав правительств СНГ 18 октября 2011 года. За время её выполнения отлаженно соответствующее взаимодействие между странами СНГ, сформированы национальные структуры инновационного развития, соответствующая нормативно-методическая база, включающая 31 документ, 6 из которых приняты в 2018 году. Обеспечивается реализация 10 межгосударственных инновационных проектов, которые уже дают конкретные результаты для экономик государств Содружества.

В связи с тем, что данная Программа хорошо себя зарекомендовала, и в целях дальнейшего углубления сотрудничества на означенном направлении Межгосударственный совет вышел с инициативой по разработке проекта Межгосударственной программы на период до 2030 года. Её основная задача – развитие межгосударственного инновационного пространства, объединяющего возможности национальных инновационных систем стран СНГ.

Ввиду отсутствия вопросов по прозвучавшему докладу Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о принятии Советом Решения о подготовке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2030 года.

Затем слово было предоставлено руководителю Федеральной таможенной службы России Владимиру Булавину, который выступил по вопросу о Соглашении о взаимодействии таможенных органов государств Содружества в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Как сообщил докладчик, в целях совершенствования сотрудничества данных структур в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и противодействия контрафакту Советом руководителей таможенных служб государств-участников СНГ был разработан проект Соглашения, предусматривающего создание правовых оснований для обмена соответствующей информацией, который сегодня представлен к подписанию.

Наряду с этим, В.Булавин затронул ряд других вопросов по таможенной тематике, включённых в повестку дня нынешнего заседания, сообщив о подготовленных проектах Протоколов о внесении изменений в ранее принятые документы.

Заслушав информацию, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что с учётом отсутствия вопросов по данному Соглашению Советом предлагается его подписать.

Переходя к следующему вопросу повестки дня – о первом заместителе руководителя Антитеррористического центра СНГ, Президент Туркменистана вновь предоставил слово Председателю Исполкома – Исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву, сообщившему, что на этот пост предлагается назначить представителя Республики Казахстан – полковника ЖанатаСайполдаева. Согласно положению об Антитеррористическом центре, его кандидатура была одобрена соответствующими структурами Содружества Независимых Государств.

Озвучив принятое Советом Решение об утверждении ЖанатаСайполдаева первым заместителем руководителя Антитеррористического центра СНГ, глава Туркменского государства поздравил его с назначением и пожелал плодотворной деятельности.

Сообщив, что с учётом достигнутой договорённости остальные документы будут подписаны без обсуждения, Президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился к Исполкому СНГ с просьбой приступить к соответствующей процедуре.

По итогам заседания был подписан солидный пакет документов, направленных на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества на пространстве Содружества, укрепление взаимовыгодных партнёрских связей в различных сферах.

По окончании церемонии подписания, поблагодарив всех участников встречи за плодотворную совместную работу, Президент Туркменистана объявил заседание Совета глав правительств СНГ закрытым.

Подписанные документы

Соглашение о взаимодействии таможенных органов государств-участников СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;

Соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств-участников СНГ;

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области музейного дела

Протоколы о внесении изменений в ранее принятые документы в области торговли, таможенного оформления и контроля товаров, а также их транзита через территории стран СНГ.

Пресс-конференция

По завершении ашхабадского форума его итоги были озвучены на пресс-конференции.

Выступая перед представителями СМИ, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев подчеркнул результативность состоявшегося заседания Совета глав правительств СНГ. Все вопросы, вынесенные на его повестку дня, были согласованы, хорошо подготовлены, и сегодня по ним приняты соответствующие решения. При этом констатировался высокий уровень ашхабадской встречи, в которой приняли участие представители 10 государств Содружества.

Как сообщалось, на заседании в узком формате состоялся откровенный и обстоятельный обмен мнениями, в первую очередь, по актуальным вопросам экономического сотрудничества. В этой связи Председатель Исполкома СНГ особо отметил значение и востребованность выдвинутой ранее Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым инициативы о подготовке концептуального документа о стратегическом экономическом сотрудничестве в рамках Содружества. Его проект был представлен туркменской стороной в Исполком СНГ и прошёл предварительное согласование в государствах Содружества.

Этот документ, получивший название Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве, в настоящее время находится на окончательном согласовании. Выразив надежду, что данная Декларация будет подписана на осеннем заседании Совета глав государств СНГ, Сергей Лебедев отметил, что уже сейчас идёт подготовка к этой встрече на высшем уровне, которая состоится в октябре в Ашхабаде. В ходе предстоящего Саммита также планируется принять ряд значимых решений, способствующих дальнейшему укреплению сотрудничества в формате Содружества Независимых Государств.

Что касается сегодняшнего заседания, то, как подчеркнул Председатель Исполкома СНГ, по его итогам подписано несколько важных документов, нацеленных на поступательное развитие партнёрства на пространстве Содружества.

Принято Решение о подготовке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года. В данном контексте Сергей Лебедев сделал акцент на том, что не только этот, но и многие другие документы, которые подписываются сейчас в рамках Содружества Независимых Государств под председательством Туркменистана, рассчитаны на длительный период. Это является очередным подтверждением нацеленности СНГ на широкое сотрудничество с расчётом на долгосрочную перспективу, на десятилетия вперёд.

Кроме того, принято Решение о назначении первым заместителем руководителя Антитеррористического центра СНГ представителя Республики Казахстан ЖанатаСайполдаева. По предложению российской стороны, а конкретно главы делегации – Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева следующее заседание Совета глав правительств Содружества состоится в Москве 25 октября текущего года. Оно также пройдёт под председательством Туркменистана. Как сообщалось, на заседании выступил и глава правительства Республики Узбекистан. Являясь сопредседателем СНГ в нынешнем году, в следующем году Узбекистан принимает председательство в Содружестве Независимых Государств.

В завершение Сергей Лебедев от себя лично и от Исполнительного комитета СНГ выразил сердечную признательность Президенту Туркменистана за помощь и поддержку не только в проведении настоящего заседания, но и в целом в организации взаимодействия в формате Содружества. Будучи ассоциированным членом СНГ, Туркменистан самым непосредственным образом участвует в интеграционном сотрудничестве, и, как было подтверждено туркменским лидером, будет и далее активным участником партнёрства в рамках Содружества, подчеркнул Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ.

Другие мероприятия

В честь глав делегаций стран СНГ Президент Туркменистана дал официальный обед, на котором обратился к участникам заседания с речью.

Президент Туркменистана принял премьер-министра Узбекистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова, прибывшего в Ашхабад для участия в Совете глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Выразив признательность за уделённое время, руководитель узбекского правительства передал туркменскому лидеру приветствия от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, адресовавшего пожелания благоденствия и процветания всему туркменскому народу.

Туркменистан, сказал Абдулла Арипов, в очередной раз продемонстрировал ответственный подход к вопросам международного сотрудничества, о чём свидетельствует нынешнее проведение встречи глав правительств стран СНГ в Ашхабаде и выдвинутые в содержательном выступлении Президента Гурбангулы Бердымухамедова инициативы, направленные на вывод партнёрства в рамках СНГ на более широкие географические и экономические горизонты.

Тепло приветствуя гостя и поблагодарив за добрые слова, туркменский лидер, в свою очередь, адресовал наилучшие пожелания высшему руководству и братскому народу соседней страны, подчеркнув готовность Туркменистана к неуклонному расширению многопланового межгосударственного диалога, выстраиваемого на фундаменте многовековой дружбы, общности истории и культуры, взаимодоверительного сотрудничества, обретающего новое качественное наполнение.

Как отметил глава государства, Туркменистан неизменно выступает за конструктивный диалог со всеми странами мирового сообщества как в двустороннем, так и в многостороннем формате. При этом большое значение придается поиску и реализации новых подходов и форм взаимодействия по актуальным вопросам региональной и мировой политики в рамках международных организаций, в том числе СНГ.

Взаимодействие в рамках этой организации выступает действенным фактором поддержания стабильности, создания благоприятных условий для взаимовыгодного экономического партнерства. Туркменистан и Узбекистан, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, успешно взаимодействуют как в двустороннем, так и многостороннем формате, демонстрируя совпадение либо близость позиций по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Касаясь темы двусторонних контактов, Президент Туркменистана и Премьер-министр Республики Узбекистан, обменявшись мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся перспектив дальнейшего развития долгосрочных туркмено-узбекских партнерских связей, подтвердили заинтересованность в диверсификации взаимовыгодного сотрудничества, располагающего огромным, востребованным временем потенциалом.

В этой связи была положительно оценена деятельность Межправительственной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в реализации договоренностей, достигаемых на различных уровнях.

Как было подчёркнуто, обе страны придают исключительно важное значение укреплению сотрудничества в решении общих проблем региона, в числе важнейших из которых – спасение Арала и рациональное использование водоресурсов.

Собеседники отметили важность реализации совместных масштабных инфраструктурных проектов, и, прежде всего, выстраиваемого нового транзитного коридора, который позволит по короткому пути выйти на морские порты Ирана, Омана и Индии, создав возможность для дальнейшего роста торговли, транзита и инвестиций.

При этом отмечалась значимость плодотворного взаимодействия в гуманитарной области, в основу которого заложена исторически сложившаяся общность культурных и духовных традиций, на протяжении веков объединяющих народы двух стран.

В завершение беседы глава государства и его гость выразили уверенность, что нынешняя встреча в рамках Совета глав правительств стран–участниц СНГ послужит ещё одним важным этапом на пути дальнейшей оптимизации сотрудничества Туркменистана и Республики Узбекистан, а также весомым вкладом в дело укрепления в регионе климата доверия и взаимопонимания.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Туркменистане А.Кучкаров.

Президент Туркменистана провел переговоры с председателем Правительства РФ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл встречу с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, прибывшим в Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

После краткой беседы Президент Туркменистана и Премьер-министр РФ вместе проследовали к Дворцовому комплексу «Огузхан», осмотрев по дороге архитектурные особенности этой центральной части беломраморной туркменской столицы.

Затем в ходе состоявшейся двусторонней встречи в Дворцовом комплексе, ещё раз приветствуя высокого российского гостя на туркменской земле, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что на повестку дня нынешнего заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств вынесено много насущных вопросов, связанных с перспективами межгосударственного взаимодействия между нашими государствами.

Вместе с тем, нынешний визит в Ашхабад Председателя Правительства РФ придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству между Туркменистаном и Российской Федерацией в двустороннем формате, которое носит характер стратегического партнёрства и динамично развивается.

Так, недавно в Ашхабаде состоялось очередное заседание Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, в рамках которого были рассмотрены практически все аспекты двусторонних отношений, включая вопросы региональной и мировой политики. Основной акцент был сделан на перспективах дальнейшего укрепления торгово-экономического партнёрства и гуманитарных связей.

Достигнутые договорённости уже дают свои практические результаты. Как отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, буквально вчера в нашу страну поступили трубы с Челябинского трубопрокатного завода. Можно привести очень много подобных примеров совместного участия туркменских и российских предприятий в реализации крупномасштабных проектов, сказал глава государства.

Подчёркивая плодотворный характер гуманитарного сотрудничества, охватывающего широкий спектр направлений – науку, образование, здравоохранение и культуру, спорт и туризм, лидер нации также отметил, что в Туркменистане с уважением относятся к русскому языку, который изучается в средних школах и высших учебных заведениях и на котором люди общаются.

Что касается спорта, то среди крупнейших событий в этой сфере – Чемпионат мира по самбо, который пройдёт в 2020 году в Ашхабаде. А российские борцы, как известно, являются бесспорными лидерами в этом виде единоборства.

Акцентировав внимание на теме сотрудничества на Каспии, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул значение состоявшегося в прошлом году V Саммита глав прикаспийских государств, важным итогом которого стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, что ознаменовало начало новой вехи в истории взаимоотношений прибрежных стран.

В данном контексте туркменский лидер высоко оценил конструктивный подход Российской Федерации, благодаря чему стало возможным решение многих актуальных вопросов по Каспию, который всегда должен оставаться зоной мира и добрососедства.

В августе этого года в нашей стране состоится Первый Каспийский экономический форум. Об актуальности данной инициативы Туркменистана, поддержанной всеми прикаспийскими государствами, свидетельствует и огромное число желающих принять в нём участие, буквально, со всех уголков планеты.

Каспийский регион обладает огромным экономическим и транзитно-транспортным потенциалом, который можно использовать как на благо народов прибрежных государств, так и других стран мира, подчеркнул глава Туркменистана.

Пользуясь случаем, Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину пожелания всех благ, а народу России – счастья и процветания.

Поблагодарив за добрые слова и оказанный радушный приём, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев также передал главе Туркменского государства тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина, подтвердившего неизменную приверженность российской стороны традиционным отношениям дружбы и плодотворного сотрудничества с Туркменистаном.

Как подчеркнул высокий гость, он очень рад вновь посетить Ашхабад и представившейся возможности в ходе нынешней встречи, хотя и проходящей в кратком режиме, обсудить различные аспекты дружественных, добрососедских и действительно стратегических отношений между двумя нашими странами.

Сегодня экономическое сотрудничество между Туркменистаном и Российской Федерацией развивается по восходящей линии, продолжил глава Правительства РФ, отметив, что несколько примеров, приведённых в словах туркменского лидера, красноречиво свидетельствуют о том, какие именно совместные проекты реализуются и какие результаты будут достигнуты. Это и двусторонние проекты, и проекты, которые имеют межрегиональное, и даже международное значение.

Особо была подчёркнута важность гуманитарных программ, в том числе в сфере культуры и образования. Это то, что исторически связывает два наших народа и является надёжной базой для развития двустороннего сотрудничества, сказал Дмитрий Медведев.

Далее, затронув тему проводимых в Туркменистане международных форумов, высокий гость отметил, что заседание Совета глав Правительств Содружества Независимых Государств, в повестке дня которого, действительно, много важных вопросов, станет хорошей площадкой для того, чтобы «сверить часы», оценить ход развития экономических процессов и некоторых гуманитарных проектов в формате СНГ.

Важное межрегиональное значение имеет и предстоящий Каспийский экономический форум, в котором обязательно примут участие представители России. Говоря об этом, Дмитрий Медведев выразил уверенность, что этот форум пройдёт на самом высоком уровне и его результатом станут новые интересные проекты.

В заключение глава правительства РФ ещё раз поблагодарил Президента Гурбангулы Бердымухамедова за гостеприимство и радушный приём, оказанный российской делегации.

Завершая встречу, прошедшую в доверительной, дружеской обстановке, Президент Туркменистана и Премьер-министр России выразили твёрдую убеждённость в том, что она придаст новую динамику развитию туркмено-российских отношений.

Пожелав главе Правительства РФ крепкого здоровья, больших успехов в его ответственной государственной деятельности и всех благ, глава государства преподнёс ему в дар щенка алабая. Как отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, алабаи издавна являются верными спутниками туркменского народа. Как известно, наряду с ахалтекинскими скакунами, алабаи, оказавшие влияние на становление многих пород собак в Центральной Азии, являются неотъемлемой частью культурного наследия туркменского народа, его живым и выразительным символом.

Затем Президент Туркменистана и глава Правительства Российской Федерации проследовали к месту проведения заседания Саммита глав правительств Содружестве Независимых Государств./// nCa, 3 июня 2019

ТВ-клипссюжетомотом, какПрезидентБердымухамедовподарил Медведеву щенка Алабая: http://www.parahat.info/news/interfax-663191