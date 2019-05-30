Посол ОАЭ в Туркменистан провел ужин «Ифтар» в Ашхабаде

Посол ОАЭ Хассан Абдулла Аль-Адхаб провел прием ифтар в среду (29 мая 2019 года).

ОАЭ объявили 2019 год Годом толерантности. Толерантность, как разъясняет правительство ОАЭ, является широким понятием.

Программа, запущенная в июне 2016 года, основана на семи основных принципах:

Ислам

Конституция ОАЭ

Наследие Заида и этика ОАЭ

Международные конвенции

археология и история

гуманность

общепринятые ценности.

Программа будет осуществляться в сотрудничестве с федеральными и местными органами по пяти основным направлениям:

Усиление роли правительства в качестве инкубатора толерантности

укрепление роли семьи в государственном строительстве

поощрение терпимости среди молодежи и недопущение фанатизма и экстремизма

обогащение научного и культурного содержания

интегрирование международных усилий по поощрению терпимости и подчеркивание ведущей роли ОАЭ в этой области.

Посол Хасан Абдулла Аль-Адхаб в своем выступлении подчеркнул важность концепции терпимости.

НаприемеприсутствовалипредставителидуховенстваРусскойПравославнойЦерквиТуркменистана.

Выступление Посла:

Ваше Превосходительство СераевЧарыгельды – Муфтий Туркменистана

Ваше Превосходительство Дурдыев Юсупгельды – начальник Департамента по вопросам религии при Кабинете Министров Туркменистана

Ваши Превосходительства Господа Послы, главы дипломатических миссий аккредитованных в Туркменистане

Дорогие гости

Дамы и господа

Мир Вам и да будет над Вами милосердие и благословение Аллаха

Спасибо вам за присутствие на приеме по случаю священного месяца Рамадан. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою благодарность и признательность Его Превосходительству Президенту Туркменистана господину Гурбангулы Бердымухамедову за делегирование представителя правительства Туркменистана в лице Его Превосходительства СераевЧарыгельды – Муфтий Туркменистана, Его Превосходительства Дурдыев Юсупгельды – начальник Департамента по вопросам религии при Кабинете Министров Туркменистана на этот прием по случаю священного месяца Рамадан, который проводится посольством Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане, что является ярким доводом весьма теплых отношений существующих между двумя странами.

Дамы и господа! Всем нам известно, что Объединенные Арабские Эмираты имеют крепкие отношения с Туркменистаном, особенно очень теплые отношения существуют между Его Высочеством шейхом Халифа бен Заидом Аль Нахаяном, Президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Его Превосходительством Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. А также крепкие отношения соединяют Его Превосходительство Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Его Высочеством Шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом – Вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министром Правителем Дубая, Его Высочеством Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном – Наследным принцем Абу-Даби, Заместителем Верховного Главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, с их братьями – членами Верховного Совета Правителей Эмиратов.

Как известно, что Его Высочество Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян – Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), да сохранит его Аллах, объявил 2019 год в ОАЭ как “Годом Толерантности», который закрепляет и устанавливает Объединенные Арабские Эмираты как международный центр толерантности, подтверждает ценность толерантности, терпимости как устойчивая институциональная работа, посредством принятия ряда законов и политики, направленных на углубление ценностей терпимости, диалога и признания и открытости для различных культур, особенно среди нового поколения, с положительным влиянием на общество в целом.

Год толерантности сфокусирован на пяти основных направлениях:

во-первых, углубление ценностей терпимости, открытости для культур и людей в обществе путем сосредоточения внимания на ценностях толерантности среди нового поколения.

Второе – это укрепление позиции ОАЭ как международный центр толерантности посредством ряда крупных инициатив и проектов в этой структуре, включая исследовательский вклад и социокультурные исследования, специализирующиеся в области толерантности и диалога культур, цивилизаций;

третье – культурная терпимость посредством различных социальных и культурных инициатив, а четвертое – инициирование законопроектов и политики, направленных на институционализацию ценностей культурной, религиозной и социальной терпимости;

и, наконец, поощрение дискуссии терпимости и принятия друг друга с помощью целенаправленных медиа-инициатив.

Его Высочество Президент подтвердил, что объявление 2019 года Годом толерантности отражает подход, принятый ОАЭ с момента создания государства в качестве моста связи между народами и культурами мира в открытой и уважительной среде, отвергая экстремизм, и признание других. Его Высочество Президент отметил вклад государства в построение обществ, которые принимают терпимость и диалог, как необходимый подход. ОАЭ несет глобальную идею и культурную миссию в установлении этой ценности на региональном и международном уровнях.

В свою очередь, Его Высочество шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, подчеркнул необходимость установления ценностей терпимости, ликвидации экстремизма, открытости по отношению к культурам и народам в качестве общесоциального подхода, охватывающего все слои общества, включая государственный и частный секторы. Мы стремимся превратить ценность терпимости в устойчивую институциональную работу, которая идет на пользу нашим народам “.

«Мы хотим, чтобы государственная политика, которая устанавливает толерантность и глубокие общественные исследования, распространяла принципы терпимости среди новых поколений», – сказал шейх Мухаммед.

Его Высочество сказал, что терпимость и плюрализм являются одними из наиболее важных показателей развития стран, и, что разнообразие является одним из важнейших компонентов интеграции обществ. «Мы гордимся перед миром не высотой наших зданий, не расширением наших улиц или огромными размерами наших рынков, а гордимся толерантностью, подходом терпимости ОАЭ».

В этой связи Его Высочество Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян – Наследный Принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, сказал что: «ОАЭ – это лозунг терпимости, сосуществования и открытости для других».

Его Высочество также подчеркнул важность роли, которую играют ОАЭ в консолидации и распространении концепций и ценностей терпимости, сосуществования, мира между различными народами мира.

Его Высочество также подчеркнул важность роли, которую играют ОАЭ в консолидации и распространении концепций и ценностей терпимости, сосуществования, мира между различными народами мира.

Его Высочество подчеркнул, что общество, основанное на ценностях и принципах терпимости, любви и сосуществования – факторы посредством которых можно достичь мира, безопасности, стабильности, развития во всех аспектах и реализаций стремлений стран и достижения на пути к будущему. Он также добавил что Его Высочество шейх Заед бен Султан Аль Нахайян, да будет земля ему пухом, закрепил позицию ОАЭ как глобальную модель терпимости, сосуществования и сотрудничества, стремился прививать эти великие ценности своим соотечественникам, которые воплощают в сегодняшний день свои человеческие ценности во всех отношениях, в ОАЭ и за рубежом весьма цивилизованно и культурно.

Его Высочество сказал, что модель толерантности в ОАЭ основана на ценностях любви ко всем, гармонии, сотрудничества, благотворительности и равенства между всеми людьми. В 2016 году ОАЭ объявили о создании первого в мире Министерства толерантности и выпустили Закон о борьбе с дискриминацией и ненавистью, который предусматривает уголовную ответственность за акты диффамации религий и святынь, а также объявили о ряде активных инициатив по развитию диалога между народами и религиями, таких как «Национальная программа толерантности», «Приз Мухаммед Бин Рашид по толерантности», «Международный институт толерантности», а также создание нескольких центров по борьбе с экстремизмом, что привело ОАЭ к передним позициям по показателям «Индекса терпимости к иностранцам» в трех международных докладах за 2017–2018 годы опубликованных «TheLegatumProsperityIndex» и Индексом глобальной конкурентоспособности «INSEAD».

Сегодня мы встречаемся за этим общим столом в Посольстве Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане / Ашхабаде, и присутствие этой группы выдающихся деятелей на данном поприще усиливает послание ОАЭ, которые являются образцом открытости и терпимости. Я также хотел бы сказать, что эта встреча носит особый характер, поскольку Муфтий Туркменистана, и другие священнослужители присутствуют на этом приеме проводимого по случаю священного месяца Рамадан. В этой связи я хотел бы сослаться на «Документ об общечеловеческом братстве», который был подписан в столице ОАЭ Абу-Даби. В данном документе отмечается, что «документ стал самым важным в истории отношений между исламом и христианством, особенно благодаря совместной работе и непрерывному диалогу, который длился более полутора лет между Главой католической церкви и Шейхом Института Аль-Азхар, и вместе они несут свое видение того, какими должны быть отношения между последователями религий».

Мы в Объединенных Арабских Эмиратах выросли на наследии покойного шейха Зайда Бин Султана Аль Нахайяна, который вывел нашу страну благодаря своим идеям и концепциям на уровень развитых стран мира, так как он воплотил концепцию основанную на укрепления любви и сосуществования между людьми, закладывающую основу знания, науки, благотворительности. Его Превосходительство шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент ОАЭ, в том же духе продолжает свою миссию, чтобы завершить процесс начатый Отцом-основателем, с верой, волей и решимостью, в целях чтобы человеческая культура стала главным приоритетом в наших отношениях с другими. Следовательно, более 200 национальностей живут на территории ОАЭ в гармонии, мире, любви и в соответствии с законом».

В заключение, я благодарю всех вас за ваше присутствие на приеме организованного по случаю священного месяца Рамадан, и мы надеемся продолжать общение с вами в предстоящих радостных событиях./// nCa, 30 мая 2019