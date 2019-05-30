Нурсултан Назарбаев избран почетным главой значимых региональных структур

Нурсултан Назарбаев, который недавно ушел с поста Первого Президента Казахстана, избран главой двух важных региональных органов. Это подчеркивает широкое признание его достижений как выдающегося государственного деятеля.

На этой неделе президент России Путин назначил его почетным председателем ЕАЭС -экономического союза, который предусматривает добровольную интеграцию на пространстве СНГ. Этот пост ранее не существовал и был создан специально для Назарбаева.

Ранее Назарбаеву был присвоен статус пожизненного почетного председателя Тюркского совета. Предложение было озвучено президентом Турции Эрдоганом и поддержано лидерами всех государств-членов Тюркского совета./// nCa, 30 мая 2019