Пресс-релиз

28-го мая 2019 в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, г. Нью-Йорк, США состоялось 85-ое пленарное заседание 73-ей сессии Генеральной АссамблеиООН при участии полномочных представителей государств-членов Организации.

В ходе заседания была единогласно принята резолюция «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала», инициатором которой выступил Туркменистан.Соавтором данной резолюции выступили 21 страна.

Отмечая, что вопрос сохранения Аральского моря имеет глобальное значение, Туркменистан последовательно выступает за объединение усилий мирового сообщества для разрешения данного экологического кризиса.Туркменистан в рамках своего председательствования в Международном фонде спасения Аралав период 2017-2019 годы, инициировал разработку Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Согласно положениям принятой резолюции отмечена необходимость дальнейшего совершенствования деятельности МФСА в целях укрепления регионального сотрудничества. Одним из важных пунктовпринятой резолюции является предложение рассмотреть возможность разработки Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря, а также провести в 2019 году соответствующие консультации с Исполнительным комитетом МФСА, государствами-членами и учреждениями Организации ОбъединенныхНаций.

В этом контексте подчеркнута важность разработки и эффективной реализации региональных программ по защите окружающей среды в целях достижения устойчивого развития в Центральной Азии, включая программы оказания содействия странам бассейна Аральского моря.

В рамках резолюции специализированным учреждениям и другим организациям, программам и фондам системы ООН, а также международным финансовым учреждениям предложено развивать сотрудничество с Международным фондом спасения Арала.

/// MFA Turkmenistan, 29 May 2019