Таланты музыкальной школы № 4 порадовали концертом ко Дню Ашхабада

Эльвира Кадырова

Недавно в Малом зале Туркменской Национальной Консерватории состоялся традиционный отчетный концерт столичной Детской школы искусств № 4.

Программа мероприятия, ставшего замечательным подарком от учащихся ДШИ ко Дню Ашхабада, была достаточно насыщенной – в нем приняли участие все творческие группы и отделения школы.

Открыл концерт оркестр народных инструментов, исполнивший композиции «Ýaşlyk» А.Агаджикова и “Iki türkmen halk heňi” Б.Худайназарова.

Оригинально интерпретировал хорошо известную украинскую народную мелодию «Два веселых гуся» оркестр духовых инструментов, вызвав волну позитивных эмоций и восторг публики.

Далее, прозвучала композиция Türkmen düzüm в исполнении ансамбля дутаристов. Юные бахши продемонстрировали отличное знание азов туркменского музыкального фольклора.

Прекрасное владение инструментами и умение работы в коллективе показали ансамбли скрипачей, гитаристов, флейтистов и кларнетистов.

Продолжился музыкальный праздник сольными выступлениями. Ребята, обучающиеся по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, гитара, представили произведения великих туркменских композиторов Нуры Халмаммедова, Чары Нурымова, Вели Ахмедова.

В исполнении юных музыкантов прозвучали также популярные мелодии мировой классики – «Чардаш» Витторио Монти, «Тико Тико» Зекинья де Абреу, «Полет шмеля» Николая Римского-Корсакова.

Заключительным аккордом концертной программы стало выступление сводного хора ДШИ «Saýrak Bilbiller» (Певчие соловьи), увенчавшееся шквалом благодарных аплодисментов зрителей.

…А пока на сцене разворачивалось завораживающее музыкальное действо, за кулисами преподаватели и руководство школы поддерживали молодых исполнителей ободряющими словами, помогая им преодолевать волнение в трепетном ожидании своего номера. Учителя-наставники, руководители ансамблей заботливо сопровождали своих воспитанников буквально до самого выхода в зал, наверняка, вспоминая в этот момент свои детские дебюты.

Детская школа искусств № 4 города Ашхабада была открыта в 2010 году. Опытный педагогический коллектив данного музыкального образовательного учреждения успешно справляется с возложенными задачами по творческому развитию своих подопечных, знакомя подрастающее поколение с удивительным миром национально-культурного наследия, вдохновляя хрупкие детские души любить, понимать и «говорить» на универсальном языке музыки. /// nCa, 24 мая 2019