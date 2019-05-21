Посол Туркменистана побывал в Адыгее: на повестке сотрудничества – образование и экспорт продуктов питания

Эльвира Кадырова

Посол Туркменистана в России Батыр Ниязлиев на днях посетил с рабочим визитом столицу Республики Адыгея Российской Федерации – город Майкоп.

В ходе поездки Посол Ниязлиев встретился с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. В переговорах с туркменской стороны также принял участие представитель Министерства иностранных дел Бегенч Оразмаммедов.

Со стороны республики Адыгея на встрече присутствовали руководитель Администрации Главы РА и Кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, министр экономического развития и торговли РА Аназаур Куанов, министр культуры РА Юрий Аутлев, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, ректор МГТУ (Майкопский государственный технологический университет) Саида Куижева, врио ректора АГУ (Адыгейский Государственный Университет) Дауд Мамий, декан международного факультета АГУ Сусанна Тлехатук, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

Определяющими темами переговоров стали экономические и гуманитарное сотрудничество между Адыгеей и Туркменистаном.

Приветствуя гостей из Туркменистана почетного гостя, Мурат Кумпилов отметил готовность Адыгеи вносить вклад в развитие взаимовыгодных связей в рамках стабильного российско-туркменского государственного диалога.

«У наших стран общее прошлое, накоплен большой опыт взаимодействия, что сегодня служит крепкой основой для дальнейшего укрепления дружеских, стабильных взаимоотношений наших государств. Как вы и сами хорошо знаете, главы наших государств регулярно встречаются, за последние годы подписаны важные документы о стратегическом партнёрстве наших государств, о межправительственном, межведомственном сотрудничестве», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Было отмечено, что развитие отношений касается и социальной сферы, и экономики, и гуманитарных связей. Отдельное внимание уделяется сотрудничеству в сфере образования. Это в полной мере касается и Адыгеи. Сегодня в вузах республики обучается более 2,5 тыс. студентов из Туркменистана.

Мурат Кумпилов обратил внимание на то, что и АГУ, и в МГТУ обеспечиваются условия для международной студенческой мобильности, поддерживается межкультурная среда – все это вносит свой существенный вклад в укрепление гуманитарных и экономических связей народов разных стран, и в данном случае – с народом Туркменистана.

«Как вы правильно заметили, отношения между Туркменистаном и Россией имеют общее историческое прошлое. Сегодня сотрудничество с РФ и регионами вашей страны базируется на принципах добрососедства. На последнем заседании Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству был рассмотрен широкий спектр взаимодействия, в том числе и в сфере образования. Это, пожалуй, самая чувствительная область. Студенты, которые обучаются за рубежом, в том числе и в Адыгее, – наше будущее. Совместная деятельность в образовательной сфере – хороший фундамент для дальнейших многосторонних отношений Туркменистана с вашим регионом», – отметил Батыр Ниязлиев.

Помимо сферы образования, стороны также обсудили возможности укрепления партнерства по линии агропромышленного комплекса. Так, Адыгея, которая славится высокой экологической чистотой пищевого производства, готова поставлять в Туркменистан адыгейский сыр, овощи, фрукты.

В Майкопе Посол Ниязлиев провел также встречи со студенческой молодежью из Туркменистана. Студенты АГУ в честь высокопоставленных гостей организовали День национальной кухни.

Сотрудники дипмиссии побывали на турнире по мини-футболу среди туркменских студентов, обучающихся в России. /// nCa, 21 мая 2019 г.