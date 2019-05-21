10-й Международный Газовый Конгресс Туркменистана начинает работу

Сегодня в Авазе, национальной туристической зоне Туркменистана на Каспийском побережье начал работу 10-й ежегодный Международный Газовый Конгресс Туркменистана.

Двухдневное мероприятие организовано государственным концерном “Туркменгаз” в сотрудничестве с организатором мероприятия Turkmen Forum и при поддержке Gaffney Cline & Associates.

Газовый конгресс объединяет отраслевых лидеров из государственного и частного секторов, включая делегации стран-партнеров, международных организаций, а также Exxon Mobil, Shell, ПАО “Газпром”, Petronas, CNPC, Hyundai, Kawasaki, NAPECO, Vitol, Dragon Oil, ENI, Buried Hill, LG, Gaffney, Cline & Associates и др.

В рамках конгресса будут проведены пленарные сессии по следующим темам:

Газ – топливо будущего

ТАПИ трубопровод мира и стабильности

Трубопроводные проекты – ключевые элементы энергетической безопасности и устойчивости

Монетизация газа – путь к диверсификации и росту

Сотрудничество в нефтегазовой отрасли

По сообщению организаторов, Газовый Конгресс нацелены на выполнение следующих основных задач:

Развитие и укрепление международных связей и партнерства с Туркменистаном в сфере нефтегазового бизнеса.

Всесторонняя экспертная оценка инвестиционного потенциала газовой отрасли Туркменистана и обмен опытом в этой сфере.

Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности газовых проектов региона на международном уровне.

Презентация новых условий инвестирования и ведения нефтегазового бизнеса, государственной поддержки перспективных инвестиционных проектов газохимической промышленности.

Большое внимание будет уделено обсуждению ключевых вопросов по проекту газопровода ТАПИ.

Обзор рынка (с веб-сайта конгресса)

Туркменистан является крупнейшим игроком газового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются в более чем 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, из которых более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа. Согласно этим цифрам на сегодняшний день Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.

Сейчас самым крупным покупателем туркменского природного газа является Китайская Народная Республика. По трем ниткам (A, B и C) транснационального газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, введенного в эксплуатацию в декабре 2009 года, поставляется около 40 миллиардов кубометров газа в год. С вводом в строй четвертой нитки D ежегодные поставки туркменского природного газа будут доведены до контрактных 65 миллиардов кубометров.

Кроме этого, Туркменистан имеет технические возможности поставлять природный газ в Иран (южное направление) и Россию (северное направление). О возможности этих поставок ведутся соответствующие переговоры.

Помимо этого, Туркменистан ведет строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство этого газопровода общей протяженностью 1814 километров и мощностью 30 млрд куб. м в год началось в декабре 2015 года. В настоящее время прокладывается 214-километровый туркменский участок ТАПИ, а в феврале 2018 года были начаты строительные работы на афганском участке. ТАПИ предстоит пройти через афганские города Герат и Кандагар, через пакистанские города Кветта и Мултан и достичь населенного пункта Фазилка на пакистано-индийской границе. Проект поддерживается Соединенными Штатами Америки, Россией и рядом других стран, а также крупными международными финансовыми институтами, в частности, Азиатским банком развития.

В дополнение к вышеупомянутым поставкам на Север, Юг и Восток, а также с учетом недавних соглашений относительно Каспийского моря, Туркменистан в настоящее время рассматривает возможность поставок природного газа по западному направлению в Европу. Существуют несколько вариантов реализации этого проекта, которые в настоящее время детально прорабатываются.

Параллельно с экспортом природного газа Туркменистан в настоящее время активно наращивает свой собственный крупный газоперерабатывающий потенциал, который в долгосрочной перспективе может стать доминирующим в экономике страны. Ряд комплексов уже построен и планируется построить еще больше для того, чтобы выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Только в прошлом году были введены в эксплуатацию заводы по производству карбамидных удобрений, полиэтилена высокой плотности и полипропилена.

В настоящее время на завершающей стадии находятся работы по строительству газохимического комплекса по производству жидкого синтетического топлива (GTL). Кроме того, в Туркменистане разрабатываются дополнительные проекты для ряда газоперерабатывающих заводов и производства высоколиквидных на мировом рынке товаров./// nCa, 21 мая 2019 г.

Официальный веб-сайт Газового Конгресса Туркменистана 2019

https://tgc2019.org/