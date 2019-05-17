Узбекистан тестирует возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута

Эльвира Кадырова

На днях из каспийского порта Казахстана – Актау выехал первый транзитный контейнерный груз поезд Актау – Ташкент. В состав вошли 10 фитинговых платформ, на которых разместились 20 двадцатифутовых контейнеров, принадлежащих АО «Узбекистон темир йуллари».

Как сообщает пресс-служба Узбекских железных дорог, первый транзитный состав, отправленный в Узбекистан, стал логическим продолжением плодотворного сотрудничества железнодорожных администраций Узбекистана, Казахстана, Китая, Ирана и Туркменистана по вопросам дальнейшего развития грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Контейнерным парком железных дорог Узбекистана управляет АО «O’ztemiryo’lkonteyner».

В частности, АО «O‘ztemiryo‘lkonteyner» и его дочерние филиалы являются одним из тех предприятий, которые принимают и отправляют основные грузы железнодорожной сферы, а также осуществляют экспортно-импортную грузоперевозку внутри страны и за рубеж.

Ввозимые в контейнерах грузы доставляются в логистические центры, где проходят процедуру оформления документов, таможенный контроль и далее достигают пункта своего назначения.

Основные работы по погрузке и разгрузке контейнеров осуществляются в логистических центрах Чукурсай, Сергели, Хаваст, расположенных в географической близости к Ташкенту. В логистические центры также планируется превратить Ахангаранскую и Джизакскую области.

В частности, участок Сергели Ташкентского филиала АО “O‘ztemiryo‘lkonteyner” также является одним из основных приёмо-отправочных подразделений. В настоящее время здесь налажено эффективное сотрудничество с такими крупными транспортными компаниями, как UNICO LOGISTICS, Inter Rail Service, GM Uzbekistan. Эти транспортные компании экспортируют в Россию, Китай, Корею и Францию такую продукцию, как бобовые, фрукты, полуфабрикат виноградных соков, корень солодки. Обратно в Узбекистан завозятся бумага, металл, строительные материалы, автомобили и комплектующие для электрооборудования и др.

Транскаспийский международный транспортный маршрут является инициативой транспортно-логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу.

По прогнозам экспертов, к 2020 товарооборот в регионе ТМТМ составит от 646 до 992 млн.долл.США, что в грузовом измерении эквивалентно 300 тысячам контейнеров. /// nCa, 17 мая 2019