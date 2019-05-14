Лесные ресурсы Центральной Азии и Кавказа – в дебютном исследовании ЕЭК ООН и ФАО

Эльвира Кадырова

Общая площадь лесов и других лесных угодий в восьми странах Кавказа и Центральной Азии оценивается в 30 млн. га, что соответствует площади территории Италии. Леса на Кавказе занимают менее 15% территории, а в Центральной Азии – не более 10%.

В докладе «Состояние лесов на Кавказе и в Центральной Азии», представленном 7 мая ЕЭК ООН и ФАО на полях 14-й сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам в Нью-Йорке, содержится исчерпывающая информация об имеющихся лесных ресурсах, функционировании лесного сектора в двух регионах и основных рисках, угрожающих устойчивому развитию лесных экосистем в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Это первый в своем роде региональный обзор лесного сектора с момента обретения вышеуказанными странами независимости в 90-е годы.

Леса на Кавказе и в Центральной Азии помогают странам в борьбе с эрозией почв и опустыниванием в суровых климатических условиях регионов. Они обеспечивают богатое биоразнообразие и средства к существованию для сельского населения. Эти леса также служат важными источниками древесины для выработки энергии.

Почти 90 процентов лесов и других лесных угодий выполняют в этих регионах защитные функции. Например, в бассейне Аральского моря, где сокращение акватории привело к появлению соленой пустыни, саксауловые заросли спасают местное население от разносимой ветрами токсичной пыли, наносящей вред здоровью и окружающей среде.

Фисташки, грецкие орехи, миндаль, фундук, фрукты и ягоды, сено, лекарственные травы, грибы, мед, луковицы цветов, семена деревьев – все это многочисленные лесные дары, благодаря которым местное население зарабатывает на жизнь.

В докладе излагается ряд практических шагов по оказанию помощи в решении конкретных выявленных проблем. В частности, ЕЭК ООН и ФАО рекомендуют предпринять странам, обозначенным в докладе, необходимые меры по защите и восстановлению существующих лесов, укрепить потенциал учреждений лесного хозяйства, выделить достаточные объемы ресурсов и обеспечить их эффективное и подотчетное использование.

В исследовании также подчеркивается необходимость совершенствования информационной базы в целях устойчивого лесопользования путем регулярного проведения всеобъемлющей инвентаризации лесов, оценок состояния и жизнеспособности лесов, мониторинга выработки древесины, потребления экосистемных услуг, а также анализа занятости в лесном секторе.

Ниже приведены выдержки из главы доклада, посвященной состоянию лесного сектора в Туркменистане:

В Туркменистане леса занимают 8,7% территории страны, что эквивалентно 0,7 га на человека. Этот показатель выше среднего по региону. Площадь лесов и других лесных угодий оценивается в 4,26 млн. га.

В соответствии с Национальной лесной программой Туркменистана на 2013-2020 годы предусматривается проведение национальной лесной инвентаризации. Инвентаризация началась в 2014 году и продолжается до сих пор. Ожидается, она будет завершено к концу 2019 года.

В Туркменистане произрастают три основных типа лесов: горные, пустынные и тугайные леса.

Горные леса занимают общую площадь около 146 200 га. Они богаты такими видами, как можжевельник (Juniperus turcomanica). Однако, расширение площадей можжевеловых лесов сдерживается сложностью выращивания посадочного материала.

Растительность песчаных пустынь Туркменистана характеризуется широким эндемическим разнообразием сухолюбивых видов. Большая часть песчаных или пустынных районов (их общая площадь равна 3,95 млн. га) покрыта саксаулом, черкезом и кандымом.

Тугайные лесные заросли в основном встречаются в долинах рек. Ключевыми лесообразующими видами являются тополь, ива, тамариск и другие деревья. В настоящее время общая площадь тугайных лесов в Туркменистане составляет 26 200 га, не считая территории Амударьинского государственного заповедника (5 000 га).

В Туркменистане создано немало искусственных лесных зон – в горных и песчаных районах, на орошаемых землях лесного фонда. Непрерывные усилия по высадке саженцев и озеленению увенчались появлением 680 000 га лесов и пастбищных угодий.

Площадь санитарных зон и лесопарков в стране насчитывает около 5700 га.

Потребление лесной продукции на душу населения в Туркменистане крайне низкое – 0,1 м3 /чел.

Лесоматериалы и лесохозяйственные продукты импортируются из Турции (40%), и треть – из Российской Федерации.

Вокруг столицы и в велаятах высажены несколько десятков миллионов деревьев и кустарников (ежегодно высаживается 3 миллиона деревьев).

В будущем Туркменистан планирует расширить масштаб озеленительных работ и мер по созданию оптимальных экологических условий в стране, особенно на побережье Каспийского моря в Национальной туристической зоне Аваза. Кроме того, будут увеличены площади лесохозяйственных угодий на севере страны в зоне влияния Арала, продолжится развитие высокотехнологичных питомников по культивированию посадочного материала. /// nCa, 14 мая 2019 г

Публикация «Состояние лесов на Кавказе и в Центральной Азии»: www.unece.org/index.php?id=51705