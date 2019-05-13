Таможенные органы Азербайджана и Туркменистана намерены укреплять информационный обмен

Эльвира Кадырова

9 мая председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев встретился с туркменской делегацией во главе с заместителем председателя Государственной таможенной службы Туркменистана Довлетом Байрыевым, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Сафар Мехтиев ознакомил членов туркменской делегации с реформами, проведенными в таможенной системе Азербайджана в последние годы, подчеркнув важность инновационного подхода в реализации таможенных процедур, упрощения таможенного оформления, а также таможенной прозрачности в целях повышения эффективности международной торговли.

Было отмечено, что географическое расположение Азербайджана на транспортных коридорах Север-Юг, Восток-Запад повышает роль страны в международной торговле. В связи с этим, Председатель таможенного комитета Азербайджана подчеркнул важность укрепления существующего сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в развитии транзитных коридоров и выразил уверенность в том, что таможенные органы двух стран предпримут взаимные усилия по обогащению опыта и укреплению обмена информацией.

В свою очередь, зампредседателя Государственной таможенной службы Туркменистана Байрыев заявил, что его страна придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех сферах.

По словам руководителя туркменской делегации, нынешняя встреча имеет большое значение с точки зрения укрепления связей, особенно в сфере таможенного дела.

Напомним, что по итогам переговоров на высшем уровне между президентами Туркменистана и Азербайджана в Ашхабаде в ноябре 2018 года был подписан крупный пакет документов, пополнивших нормативную базу туркмено-азербайджанского сотрудничества в транспортном секторе.

Одни из документов – Соглашение между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

Туркменистан и Азербайджан выступают участниками Лазуритового международного транзитно-транспортного коридора, соединяющего Афганистан с Грузией, Турцией и европейскими странами. Скоординированная деятельность таможенных структур вдоль данного маршрута является одним из основных требований эффективного функционирования коридора.

Один из сегментов Лазуритового коридора пролегает через паромное соединение между каспийскими портами Туркменбаши и Баку. /// nCa, 13 May 2019