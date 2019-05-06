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Особая значимость Императора Японии Нарухито для Центральной Азии

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Комментарий nCa

Император Нарухито взошел на Хризантемовый трон Японии 1 мая 2019 года. Его отец, Почетный император Акихито, отрекся от престола днем ранее.

Взойдя на трон, император Нарухито произнес короткую речь, пообещав придерживаться курса, установленного его отцом:

«Я унаследовал трон в соответствии с Конституцией Японии и Законом О специальных мерах по закону Императорского Дома.

«Когда я думаю о важной ответственности, которую я взял на себя, меня переполняет чувство значимости.

«Оглядываясь назад, Его Величество Император Почетный, с момента вступления на престол, выполнял искренне каждую из своих обязанностей в течение более 30 лет, молясь за мир во всем мире и счастье народа, и во все времена разделяя радости и печали народа. Своим поведением он выказывал глубокое сострадание. Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его поведение как символ государства и единства народа Японии.

«Вступая на престол, я клянусь, что буду глубоко размышлять о том, каким путем шел Его Величество Почетный император, и помнить путь, пройденный прежними императорами, и посвящу себя самосовершенствованию. Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу и стоя с ним. Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире».

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Центральная Азия, будучи всегда близким другом и партнером Японии, восприняла новость с теплотой и радостью.

Сын Президента Туркменистана, председатель межпарламентской туркмено-японской группы  и заместитель хякима Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов вручил послу Японии в Туркменистане Кацумата Такахико в посольстве Японии поздравительное письмо от туркменского лидера.

Посольство Японии в Туркменистане, как и японские дипмиссии по всему миру, открыло книгу приветствий, в которой друзья могли бы оставить добрые пожелания.

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Император Нарухито имеет большое значение для Центральной Азии.

Император сказал в своей речи: «Я хотел бы выразить свое искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору как символу государства и единства народа Японии».

Это заявление имеет некоторые общие нити с обещаниями, которые дают президенты в Центральной Азии.

Речь идет о том, что память предков приравнивается к институциональной памяти – выход из прошлого и взгляд в будущее, обеспечение преемственности.

Несмотря на то, что император не играет никакой роли в управлении правительством, особые интересы и достижения императора Нарухито, несомненно, помогут укрепить партнерство между Японией и Центральной Азией.

С детства император Нарухито проявлял большой интерес к дорогам и истории транспорта. Именно эти темы и получили серьёзное внимание при получении будущим императором степени бакалавра и магистра по истории.

В течение двух лет учебы в Оксфорде император Нарухито сосредоточился на исследованиях в области средневекового европейского водного транспорта. Его книга, охватывающая этот период, называется «Темза и я – мемуары двух лет в Оксфорде».

Острый интерес и глубокие знания императора о транспорте – это область, которая резонирует с тем, что происходит в Центральной Азии – коридорами, связью, мультимодальными перевозками.

В статье Википедии об императоре говорится: «Нарухито заинтересован в водной политике и сохранении водных ресурсов. В марте 2003 года в качестве почетного председателя третьего Всемирного форума по водным ресурсам он выступил с речью на церемонии открытия форума под названием «Водные пути, соединяющие Киото и местные регионы». Посетив Мексику в марте 2006 года, он выступил с основным докладом на церемонии открытия четвертого Всемирного водного форума «Эдо и водный транспорт». В декабре 2007 года он выступил с торжественной речью на церемонии открытия первого Азиатско-Тихоокеанского водного саммита «Человек и вода: от Японии до Азиатско-Тихоокеанского региона».

Рациональное и устойчивое использование общих водных ресурсов имеет большое значение для Центральной Азии. Этот процесс, безусловно, будет черпать вдохновение из взглядов императора.

Наследный принц Нарухито играет на альте во время концерта выпускников университета Гакусюин в Токио 7 июля 2013 года. | АР

Еще один общий интерес – музыка. Император овладел искусством игры на скрипке, хотя позже он перешел на альт. Музыка, как универсальный язык дружбы, – это точный способ наведения мостов. /// nCa, 6 мая 2019 года

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