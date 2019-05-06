Особая значимость Императора Японии Нарухито для Центральной Азии

Комментарий nCa

Император Нарухито взошел на Хризантемовый трон Японии 1 мая 2019 года. Его отец, Почетный император Акихито, отрекся от престола днем ранее.

Взойдя на трон, император Нарухито произнес короткую речь, пообещав придерживаться курса, установленного его отцом:

«Я унаследовал трон в соответствии с Конституцией Японии и Законом О специальных мерах по закону Императорского Дома.

«Когда я думаю о важной ответственности, которую я взял на себя, меня переполняет чувство значимости.

«Оглядываясь назад, Его Величество Император Почетный, с момента вступления на престол, выполнял искренне каждую из своих обязанностей в течение более 30 лет, молясь за мир во всем мире и счастье народа, и во все времена разделяя радости и печали народа. Своим поведением он выказывал глубокое сострадание. Я хотел бы выразить искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору за его поведение как символ государства и единства народа Японии.

«Вступая на престол, я клянусь, что буду глубоко размышлять о том, каким путем шел Его Величество Почетный император, и помнить путь, пройденный прежними императорами, и посвящу себя самосовершенствованию. Я также клянусь, что буду действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности как символ государства и единства народа Японии, всегда обращая свои мысли к народу и стоя с ним. Я искренне молюсь за счастье народа и дальнейшее развитие нации, а также за мир во всем мире».

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Центральная Азия, будучи всегда близким другом и партнером Японии, восприняла новость с теплотой и радостью.

Сын Президента Туркменистана, председатель межпарламентской туркмено-японской группы и заместитель хякима Ахалского велаята Сердар Бердымухамедов вручил послу Японии в Туркменистане Кацумата Такахико в посольстве Японии поздравительное письмо от туркменского лидера.

Посольство Японии в Туркменистане, как и японские дипмиссии по всему миру, открыло книгу приветствий, в которой друзья могли бы оставить добрые пожелания.

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Император Нарухито имеет большое значение для Центральной Азии.

Император сказал в своей речи: «Я хотел бы выразить свое искреннее уважение и признательность Его Величеству Почетному императору как символу государства и единства народа Японии».

Это заявление имеет некоторые общие нити с обещаниями, которые дают президенты в Центральной Азии.

Речь идет о том, что память предков приравнивается к институциональной памяти – выход из прошлого и взгляд в будущее, обеспечение преемственности.

Несмотря на то, что император не играет никакой роли в управлении правительством, особые интересы и достижения императора Нарухито, несомненно, помогут укрепить партнерство между Японией и Центральной Азией.

С детства император Нарухито проявлял большой интерес к дорогам и истории транспорта. Именно эти темы и получили серьёзное внимание при получении будущим императором степени бакалавра и магистра по истории.

В течение двух лет учебы в Оксфорде император Нарухито сосредоточился на исследованиях в области средневекового европейского водного транспорта. Его книга, охватывающая этот период, называется «Темза и я – мемуары двух лет в Оксфорде».

Острый интерес и глубокие знания императора о транспорте – это область, которая резонирует с тем, что происходит в Центральной Азии – коридорами, связью, мультимодальными перевозками.

В статье Википедии об императоре говорится: «Нарухито заинтересован в водной политике и сохранении водных ресурсов. В марте 2003 года в качестве почетного председателя третьего Всемирного форума по водным ресурсам он выступил с речью на церемонии открытия форума под названием «Водные пути, соединяющие Киото и местные регионы». Посетив Мексику в марте 2006 года, он выступил с основным докладом на церемонии открытия четвертого Всемирного водного форума «Эдо и водный транспорт». В декабре 2007 года он выступил с торжественной речью на церемонии открытия первого Азиатско-Тихоокеанского водного саммита «Человек и вода: от Японии до Азиатско-Тихоокеанского региона».

Рациональное и устойчивое использование общих водных ресурсов имеет большое значение для Центральной Азии. Этот процесс, безусловно, будет черпать вдохновение из взглядов императора.

Еще один общий интерес – музыка. Император овладел искусством игры на скрипке, хотя позже он перешел на альт. Музыка, как универсальный язык дружбы, – это точный способ наведения мостов. /// nCa, 6 мая 2019 года