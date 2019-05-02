Посольство Турции в Туркменистане реализовало проект “Турция кистью туркменских художников: Чанкыры и Карабюк”, в рамках которого туркменские мастера изобразительного искусства совершили двухнедельную поездку в города Чанкыры и Карабюк.

Туркменские художники Алламурат Мухаммедов, Какабайгуллаев, Ходжамухаммет Чуриев, Гюльназ Розыкулова, Ахмет Халлиев и Бердигулы Амансахедов отразили в своих полотнах полученные во время поездки эмоции и восприятие окружающей обстановки. Выставка их работ состоится в Музее изобразительных искусств Туркменистана 3 мая 2019 года в 18.00 часов.

В своих работах живописцы рассказали о культурных ценностях, природных красотах, пейзажах, древней архитектуре и богатой истории городов Чанкыры и Карабюк.

Карабюк, расположенный в Черноморском регионе Турции, славится сталелитейным производством, сосновыми лесами, цветами шафрана, домами в традиционном стиле и изумительным рахат-лукумом. Среди главных сокровищ Карабюка – Природный парк Чамлык и типичный древний Османский городок Сафранболу, сохранившийся до наших дней и признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.

Чанкыры, расположенный на севере центральной Турции, известен как земля друзей и столица каменной соли в Турции. Этот городок предлагает своим гостям новый опыт и новые впечатления – это богатый фольклор, соляные пещеры, величественные деревья, Сельджукская и Османская архитектура, а также древние руины Римского и византийского периодов.

Данный проект организован в сотрудничестве Министерства культуры и туризма Турецкой Республики с Министерством культуры и Министерством иностранных дел Туркменистана. /// Посольство Турции в Ашхабаде, 1 мая