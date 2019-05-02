Казахстан и Узбекистан предлагают новые возможности для раскрытия экономического потенциала Центральной Азии

Эльвира Кадырова

В середине апреля в ходе официального визита Президента Казахстана в Ташкент, уполномоченные ведомства Казахстана и Узбекистана подписали меморандум о создании Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия».

О том, как будет на практике реализоваться данная идея, которая приведет к активизации международной торговли в центральноазиатском регионе, сообщило недавно информационное агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент международного сотрудничества Министерства национальной экономики Казахстана.

https://lenta.inform.kz/ru/centr-mezhdunarodnoy-torgovli-postroyat-na-granice-kazahstana-i-uzbekistana_a3521700

Для полноценной деятельности МЦТЭС, который расположится на узбекско-казахстанской границе, стороны намерены проделать крупную инфраструктурную работу. В частности, планируется создание суперсовременного пропускного пункта, объекты оптово-розничной торговли, транспортно-логистический узел.

Что касается транспортной составляющей, Центр будет находится неподалеку от ж/д станции Сарыагаш (около 30 км севернее Ташкента), международного пункта пропуска «Жибек жолы», автотрассы Западная Европа – Западный Китай

По данным Министерства национальной экономики Казахстана, МЦТЭС будет формироваться в несколько этапов:

Подготовительный этап – 2019 год

Инвестиционный этап – 2020-2023 годы, включающий освоение инфраструктуры и ее перспективное развитие.

Основной этап – 2023 год.

Как ожидается, на полную мощь Центр развернет свою работу к 2025 году. Предполагается, что МЦТЭС, располагаясь, по сути, в сердце 70-миллионного центральноазиатского рынка, в итоге придаст стимул развитию целой системы услуг в транспортно-коммуникационной сфере, приграничной торговле туризма.

Но еще более важно то, что в перспективе Центр может стать важной торговой площадкой и для других центральноазиатских соседей – Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана. Недаром, Центр назван «Центральная Азия». Позитивную роль в этом процессе сыграет и нацеленность МЦТЭС на то, чтобы стать ключевым хабом транспортно-транзитного коридора Север-Юг, соединяющего Центральную Азию с Южной Азией, Россией, Европой.

Многие эксперты убеждены, что более тесная экономическая и торговая кооперация на пространстве Центральной Азии может помочь этим странам построить новую модель экономического развития, которая обладала бы большим иммунитетом к внешним экономическим шокам и позволила этим странам оторваться от сырьевой привязки (углеводородного, агросырьевого) экономики.

В этой связи примечательна точка зрения директора базирующегося в Ташкенте Центра экономических исследований д-ра экономических наук Шарофиддина Назарова. В своей статье «Экономика на стыке цивилизаций», опубликованной в апрельском выпуске журнала «Экономические обозрение», эксперт выделил следующие меры, реализация которых будет означать многоуровневую интеграцию региона ЦА:

Устранение торговых барьеров и создание благоприятного правового режима для налаживания и усиления прямых кооперационных связей стран ЦА с такими ведущими экономическими державами Азии, как Китай, Япония, Южная Корея и др. В этом направлении представляется целесообразной выработка Концепции инвестиционного сотрудничества азиатских стран. Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры, гармонизация национальных законодательств в сфере транспорта, создание мощных логистических систем обслуживания торговых потоков между Европой и Азией. [К слову Узбекистан уже выступил с этой инициативой. Президент Мирзиёев, выступая на круглом столе лидеров во на полях 2-го международном форуме Пояса и Пути в Пекине, предложил вести сквозные тарифы на железнодорожные перевозки по маршруту: порты Желтого Моря (Китай) – Центральная Азия – Европа. Одним словом единые тарифы от пункта отправки до пункта назначения.] Создание крупных специализированных компаний, которые могли бы активно продвигать центральноазиатскую продукция на внешних рынках. Для создания подобных компаний необходимо расширять региональную производственную кооперацию, создавать международные кластеры в производственном секторе и туристической отрасли, формировать логистические центры для совместного продвижения экспортной продукции на рынки третьих стран. Создание принципиально новых форм сотрудничества в области цифровой экономики, внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий, способных обеспечить согласованное регулирование электронной коммерции, таможенного и налогового законодательства, логистики, валютных операций, а также совместное использование электронных денежных средств. Ускорение развития туристической отрасли и кооперации в этой сфере: составление новых туристических маршрутов по посещению сразу нескольких стран Азии, продажа совместного турпродукта, введение для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути, единой визы «Silk road». В целях обеспечения продовольственной безопасности переход стран ЦА к принципиально новой модели развития агропромышленного комплекса. Первым шагом на этом пути может стать создание совместных агрокластеров, обеспечивающих полный цикл производства — от выращивания в поле до переработки и поставки продукции АПК на внешние рынки, особенно такие емкие, как европейские. Перспективными направлениями здесь эксперт считает совместные исследования в области повышения эффективности сельского хозяйства за счет применения новых инновационных технологий, развития кластерной системы производства и переработки сельхозпродукции и др. Рассмотрение вопроса о создании в Азии межгосударственных свободных экономических зон с предоставлением широких льгот для инвесторов, реализация совместных проектов на основе государственно-частного партнерства, осуществление взаимных инвестиций и совместное привлечение к участию в подобных проектах международных финансовых институтов.

Полный текст статьи «Экономика на стыке цивилизаций здесь»: http://review.uz/ru/news/policy/prezident-uzbekistana-vystupil-na-forume-odin-poyas-odin-put

/// nCa, 2 мая 2019 г.