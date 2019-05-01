Письмо Президента Туркменистана, адресованное Императору Нарухито

1 мая 2019 года в Посольстве Японии в Туркменистане состоялась торжественная церемония официальной передачи поздравительного письма Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованного новому Императору Японии Нарухито.

По поручению Президента Туркменистана, письмо было передано Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Туркменистане Кацумата ТакахикоПредседателем Туркмено-японской группы межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана, Заместителем хякима Ахалского велаята СердаромБердымухамедовым.