News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

You are here: Home / Articles And Reports / Письмо Президента Туркменистана, адресованное Императору Нарухито

Письмо Президента Туркменистана, адресованное Императору Нарухито

By

1 мая 2019 года в Посольстве Японии в Туркменистане состоялась торжественная церемония официальной передачи поздравительного письма Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованного новому Императору Японии Нарухито.

По поручению Президента Туркменистана, письмо было передано Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Туркменистане Кацумата ТакахикоПредседателем Туркмено-японской группы межпарламентской дружбы Меджлиса Туркменистана, Заместителем хякима Ахалского велаята СердаромБердымухамедовым.

 

Digg ThisShare via email
Submit to redditShare on Tumblr Share
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan