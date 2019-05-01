В Казани состоялась экспертная встреча по вопросам развития Центральной Азии

Эльвира Кадырова

26 апреля в Институте Международных Отношений Казанского Федерального Университета прошел круглый стол на тему «Геополитика, экономика и безопасность Центральной Азии», сообщает студенческий телеканал КФУ Univer TV.

Организатором встречи, посвященный приоритетным вопросам развития центральноазиатско-российского сотрудничества, выступил Институт исследований Центральной Азии.

Главными докладчиками на мероприятии стали Генеральный консул Узбекистана в Казани, руководители Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан, казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива», кыргызской Международной Ассоциации экономических операторов, а также эксперты Министерства экономики Кыргызской Республики, Национального Совета Кыргызстана по упрощению процедур торговли, эксперты Института исследований Центральной Азии и КФУ.

Круглый стол предоставил прекрасную возможность для обсуждения таких насущных тем повестки взаимодействия, как роль и место России и стран Центральной Азии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, евразийская модель взаимодействия экспертных сообществ, институты и методы сотрудничества экспертов России и Центральной Азии.

Достаточно содержательными оказались дискуссии по вопросам геополитических связей Центральной Азии с такими игроками международной политики, как ЕС, Китай. Кроме того, эксперты затронули реализующиеся на сегодняшний день в Центральной Азии экономические и энергетические проекты, вопросы региональной безопасности, водной проблематики и меры по противодействию росту религиозного экстремизма.

Институт исследований Центральной Азии при КФУ был открыт в феврале этого года в качестве рабочей платформы в области исследования политических, экономических и социокультурных процессов в Центральноазиатском регионе, разработки аналитических сценариев развития сотрудничества России и государств Центральной Азии.

/// nCa, 1 мая 2019