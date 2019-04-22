Туркменистан – меняющаяся динамика двухстороннего и многостороннего партнерства – Часть 2

Тарик Саиди

18 апреля 2019 года после посещения полимерного завода в Киянлы на побережье Каспийского мора, возведение которого было выполнено консорциумом во главе с корейскими компаниями, президент Мун Чжэ Ин сказал: «Комплекс в Киянлы – это только начало двустороннего экономического сотрудничества, потенциал которого не только велик, он не знает границ».

«И этот потенциал заключается не только в природных ресурсах Туркменистана, но и в диверсификации его газохимической промышленности, создании отраслей, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью», – сказал он.

Президент Кореи подчеркнул: «Более того, в стране развивается идея формирования транспортного узла Евразии. Это согласуется с новой северной политикой Кореи, в рамках которой укрепляется сотрудничество со странами Центральной Азии и связь с евразийским континентом».

Днем ранее в ходе переговоров на высшем уровне с президентом Туркменистана глава корейского государства заявил: «Проект Киянлы продемонстрировал то, что Туркменистан является оптимальным партнером для Кореи».

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Как отмечалось в начале этой серии статей, последние изменения в динамике двустороннего и многостороннего партнерства Туркменистана обусловлены духом и видением семилетнего плана развития на период 2019-2025 годов.

По причине наличия обширного пласта общностей, Корея является естественным партнером Туркменистана. Об этом свидетельствует большое количество документов, подписанных в ходе визита президента Мун Чжэ Ина:

Некоторые из этих документов были подписаны в присутствии президентов по итогам переговоров на высшем уровне 17 апреля 2018 года:

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий между Министерством промышленности и коммуникации Туркменистана и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея;

План по реализации сотрудничества между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея по взаимообмену медицинских работников, фармацевтических средств и медицинского оборудования;

Протокол о внесении изменений в подписанную 13 апреля 2015 года в городе Сеуле между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доход;

Программа экономического сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея на 2019-2022 годы;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея об отмене визового режима для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов.

Несколько документов были подписаны накануне на уровне правительства, министерств и ведомств:

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Корея в сфере стандартизации, сертификации, метрологии, объективных оценок и технических регламентов;

Меморандумы о взаимопонимании по основным направлениям сотрудничества в текстильной промышленности между Министерством текстильной промышленности Туркменистана, Корейским институтом красильных и дизайнерских технологий (Dyetec) и Корейским институтом промышленных технологий (KITECH);

Меморандум о взаимопонимании между агентством «Türkmenawtoulaglary» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана и корпорацией «Hyundai».

Меморандум о взаимопонимании между Акционерным обществом закрытого типа «Туркменская национальная нефтегазовая компания (NaPeCo)» и компанией «LG International Corp.»

Меморандум о взаимопонимании по повышению квалификации туркменских инженеров между Государственным концерном «Туркменгаз» и Корейской организацией промышленных предприятий (KOPIA).

Меморандум о взаимопонимании между Международным учебно-научным центром Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Корейским институтом развития медицинской промышленности и клиникой национального университета Кёнбук города Тегу (Республика Корея).

Меморандум о взаимопонимании между Международным учебно-научным центром и Центром неотложной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Сеульским медицинским центром правительства Сеульской метрополии (Республика Корея)

Меморандум о взаимопонимании между Международным центром травматологии Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Сангвонским медицинским учреждением клиники Химчан.

Соглашение о сотрудничестве между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Сеульским национальным университетом

Меморандум о взаимопонимании между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Д.Азади (Туркменистан) и Ханкукским университетом иностранных языков (Республика Корея);

Меморандум о взаимопонимании между Международным университетом гуманитарных наук и развития Туркменистана и университетом Ханьянг;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Национальной дипломатической академией МИД Республики Корея;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным институтом энергетики Туркменистана (г. Мары, Туркменистан) и Сеульским национальным университетом науки и технологий (г. Сеул, Республика Корея).

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере геоинформации между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере управления лесными ресурсами между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Лесной службой Республики Корея;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана и Корейской системой телерадиоканалов (KBS).

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Как видно из характера документов, заключенных в ходе визита, акцент делается не только на расширении партнерства в углеводородном секторе, но и на признании того, что знания и опыт являются движущей силой для использования существующих возможностей.

Этот аспект освещается в пункте 10 совместного заявления, подписанного президентами:

“10. Стороны признали, что наука, техника и информационно-коммуникационные технологии являются ключевой движущей силой экономического и социального прогресса и развития инноваций двух стран, необходимость совместного реагирования на воздействие появления новых технологий на людей, промышленность и общество. Стороны также выразили желание, чтобы посредством передачи первого в мире опыта Республики Корея по коммерциализации мобильной связи 5G стороны могли успешно реагировать на вопросы, возникающие в связи с четвёртой промышленной революцией, и в дальнейшем воспользоваться возможностью всеохватывающего инновационного роста. В этой связи Стороны подтвердили важность постепенного расширения взаимодействия в области науки, техники и информационно-коммуникационных технологий посредством проведения политики, обмена кадрами и межведомственного сотрудничества”.

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Айбек Нурджанов в статье, опубликованной изданием The Caspian News 19 апреля 2019 года, пишет:

“Согласно рейтингу инновационных экономик Bloomberg Innovation Index 2019, Южная Корея является самой инновационной экономикой в мире, опережая США, Германию, Швецию и Швейцарию. Южная Корея считается вдохновителем создания нескольких технологий и гаджетов, которые распространились по всему миру – это самый первый полностью сенсорный экран мобильного телефона; портативный цифровой аудиоплеер mp3; смарт-протезная кожа; нано 3-D печать, а также паровая швабра и транспортная смарт-карта.

“Южная Корея занимает первое место в мире по уровню проникновения высокоскоростного интернета. В то время как Европа все еще переходит от 3G к 4G, южнокорейцы уже запустили более продвинутую форму связи под названием 5G. Эта технология впервые была представлена на Зимних Олимпийских играх, проходивших в Пхенчхане, Южная Корея в 2018 году. Специальная беспроводная сеть была создана Intel и Korea Telecom специально для этого события, но развертывание коммерческой сети произошло в начале этого месяца.”

Таким образом, партнерство с Кореей позволяет Туркменистану наиболее эффективно использовать свои ресурсы и человеческий потенциал.

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Важной частью меняющейся динамики двустороннего партнерства Туркменистана является ускорение процесса развития, а для этого необходимо всегда следить за возможностью экспорта своей продукции.

В ходе визита президента Мун Чжэ Ина, корейская фирма LG International Corp.и Turkmengas подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу создания предприятия, которое займется сбытом продукции, производимой на полимерном заводе в Киянлы.

Это не только сократит период самоокупаемости завода, но и откроет перспективы для более нисходящих проектов, когда партнерство переходит на новый виток развития с прогрессом проекта.

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Выгодность партнерства зависит от ряда факторов, одним из которых является применение инновационных идей.

Это стало очевидным во время визита президента Мун Чжэ Ина на завод в Киянлы, где ему был представлен ковер из полимерного волокна местного производства.

Такой ковер является сочетанием туркменских традиций ковроткачества с технологическим прогрессом Кореи. Это также пример того, как общая сумма партнерства во много раз превышает значения отдельных ее составляющих.

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Преподавание корейского языка в институте мировых языков им.Д.Азади является частью усилий по созданию человеческого потенциала для наилучшего использования знаний и технологий стран-партнеров.

Страны, которые являются близкими партнерами Туркменистана, такие как Корея, Япония, Китай, Россия, также являются странами, языки которых преподаются в учебных заведениях Туркменистана.

Это позволяет людям напрямую взаимодействовать с дружественными странами и участвовать во взаимовыгодном сотрудничестве.

Первая леди Южной Кореи Ким Чон Сук, которая сопровождала президента Мун Чжэ Ина во время визита в Туркменистан, приняла участие в викторине по корейскому языку во время экскурсии в институт мировых языков им.Д.Азади.

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Как отмечалось ранее, Туркменистан намерен сократить свою зависимость от экспорта углеводородного сырья. Этого можно добиться только путем расширения основ экономики, наращивания человеческого потенциала для использования новых технологий и укрепления партнерства со странами, с которыми имеются области совместных интересов. Соответственно, данный процесс также влечет за собой непрерывный панорамный анализ меняющегося характера задач и возможностей.

Наряду с Кореей, Япония и Россия также занимают видное место в меняющейся динамике двустороннего партнерства Туркменистана. /// nCa, 22 апреля 2019 года (all pictures copyright Yonhap)

Продолжение следует. . .