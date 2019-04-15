Эксклюзив: Госсекретарь Франции рассказал о туркмено-французских отношениях

Государственный секретарь иностранных дел Французской Республики Жан-Батист Лемуан, или в протокольном звании Государственный министр при министре Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриане, находится с визитом в Туркменистане.

Он проведет консультации с заместителем Председателя Кабинета Министров и министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Также намечены переговоры с министром торговли и внешнеэкономических связей г-ном Амандурды Ишановым, с которым Жан-Батист Лемуан будет сопредседателем на 3-м заседании совместного французско-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству. В работе совещания примут участие представители ряда французских компаний, в том числе уже работающих в Туркменистане и желающих выйти на туркменский рынок.

Из Ашхабада Государственный секретарь Лемуан отправится в Ташкент 16 и 17 апреля, посетит Душанбе 18 апреля и Бишкек – 19 апреля.

Жан-Батист Лемуан ответил на несколько вопросов агентства nCa:

О текущем объеме двусторонней торговли с Туркменистаном, предполагаемом потенциале и планах задействования всего потенциала

Двусторонний товарооборот между Францией и Туркменистаном в 2018 году составил 82 млн. евро. Однако, в действительности, объем торговли колеблется в зависимости от цен на нефть и контрактов в рамках крупных проектов государственных закупок. Для французского бизнеса, помимо торговли, приоритетом является участие в стратегических проектах с высокой добавленной стоимостью, отражающих сильное взаимное доверие между нашими странами. Я имею в виду крупные государственные проекты, такие как контракты, заключенные с Bouygues в прошлом году и в настоящее время, и спутниковые проекты, такие как первый спутник связи Туркменистана, который был поставлен Францией и запущен в 2015 году.

Однако для улучшения положения в области двусторонней торговли и секторальной диверсификации имеется значительное пространство. Мой визит – это возможность выступить сопредседателем на третьем заседании Совместной французско-туркменской экономической комиссии вместе с министром торговли и внешнеэкономических связей Амандурды Ишановым. Мы считаем, что присутствие французского и туркменского бизнеса необходимо для успеха этой инициативы, потому что, в конце концов, именно экономические субъекты в обеих странах управляют проектами на ежедневной основе.

Как я уже сказал, наши экономические отношения строятся вокруг крупных компаний. В долгосрочной перспективе это распространится на все сферы бизнеса. По моему мнению, завершение заметных и четко определенных экономических проектов во всех секторах является хорошим показателем устойчивых двусторонних отношений. Кроме того, потенциал развития торговли оправдывает изучение языков и обмен опытом между государственными ведомствами.

О текущих активных процессах, определяющих отношения между Францией и Туркменистаном

Мой визит является последним в серии регулярных министерских встреч: министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус посетил Туркменистан в марте 2013 года; заместитель Председателя Кабинета Министров и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил Францию в июле 2015 года; и заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в праздновании 25-летия дипломатических отношений между Францией и странами Центральной Азии 29 марта 2017 года в Париже. С 2017 года наши министры иностранных дел также принимают участие в ежегодных рабочих встречах. Эти однодневные консультации с небольшим числом участников дают возможность для углубленного обсуждения двусторонних вопросов и соответствующих международных мероприятий.

Наши двусторонние отношения базируются на нескольких ключевых принципах. Мы конструктивно сотрудничаем на многосторонних форумах, таких, как Организация Объединенных Наций и Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. Франция поддерживает политический нейтралитет Туркменистана, который обеспечивает стабильное присутствие в Евразии и на международной арене. В 1995 году Франция выступила соавтором резолюции ООН по данному вопросу.

Франция также поддерживает деятельность Европейского Союза в Туркменистане через контактное бюро ЕС, которое вскоре станет полноценной миссией. В целом, ЕС является важным партнером для стран Центральной Азии. Даже если это не достаточно выражено, Евросоюз является одним из основных торговых партнеров региона и источником иностранных инвестиций.

Европейский бизнес активно работает в широком спектре отраслей и реализует крупные проекты, которые будут способствовать модернизации и диверсификации экономики регионов. Новая стратегия ЕС для Центральной Азии, которая основывается на предыдущей стратегии 2007 года, должна быть принята в июне 2019 года. Документ был разработан после широких консультаций и учитывает новую динамику в регионе.

Наконец, на двустороннем уровне Франция и Туркменистан работают над расширением культурных, языковых и научных обменов. Французско-туркменская археологическая миссия работает на участке Улугдепе с 2001 года.

Мой визит в Ашхабад – прекрасная возможность познакомиться с Музеем изобразительных искусств Туркменистана, где экспонируются артефакты бронзового века, найденные французской археологической миссией. Французский Институт в Туркменистане, который имеет небольшую, но целеустремленную команду, помогает в распространении знаний о французской культуре в Ашхабаде и способствует обмену между талантливыми людьми из обеих стран. При этом он пользуется ценной поддержкой со стороны туркменских властей.

О взаимно выявленных перспективных направлениях расширения партнерства, в том числе в сфере науки и техники, и идеи/планы по этим направлениям

В наших двусторонних отношениях по-прежнему есть неразвитый потенциал в плане образовательного, лингвистического и академического сотрудничества. Лучшие послы наших стран – это наши студенты, преподаватели, лингвисты и ученые, которые являются естественными лидерами в разработке новых проектов.

Например, что касается подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли и исследований, делегация Туркменистана посетила Францию в ходе министерской конференции Болонского процесса в мае 2018 года. Это позволило туркменскому сельскохозяйственному университету и Министерству сельского хозяйства и продовольствия Франции установить контакты. На основе этого первоначального контакта французский консорциум сельскохозяйственного высшего образования Agreenium может принять участие в ознакомительном визите в Ашхабад и Дашогуз.

Система высшего образования Франции хорошо подходит для иностранных студентов из разных стран. Наши учреждения предлагают курсы, конечно, на французском, но и на английском языке также. Мы были бы рады приветствовать больше туркменских студентов во Франции и в Институте Сорбонна-Казахстан в Алматы.

О позиции Франции по Транскаспийскому газопроводу

В сентябре 2011 года, Франция и другие государства-члены ЕС поручили Еврокомиссии начать переговоры с Азербайджаном и Туркменистаном по данной теме.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 года открывает новые возможности. Однако осуществимость проекта и завершение строительства газопровода зависят от двусторонних соглашений, достигнутых между соседними государствами в отношении практического осуществления рамочного соглашения. Сегодня все зависит от Туркменистана и Азербайджана.

О стремлении Туркменистана сократить импорт и увеличить экспорт и окажет ли это какое-либо среднесрочное или долгосрочное влияние на двустороннее партнерство

Франция полностью понимает стремление Туркменистана поддержать местное промышленное и сельскохозяйственное производство и располагает ресурсами для достижения этой цели. Франция обладает опытом в таких областях, как сельское хозяйство, агропродовольствие, ирригация и другие сферы. Например, Туркменистан закупил сельскохозяйственную технику, которая была частично произведена на заводе в Ле-Мане, что позволило повысить урожайность сельскохозяйственных культур и способствовало достижению целевых показателей правительства. В этом контексте еще более актуальным является научное сотрудничество в области сельского хозяйства и производства агропродовольствия.

О гостеприимстве туркменского народа

Я рад начать свой визит в Центральную Азию с Туркменистана, прежде чем отправиться в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Мне часто говорили о гостеприимстве людей в регионе. Судя по прекрасным отношениям, которые у меня сложились с представителями Туркменистана в Париже, я уверен, что мое пребывание в Ашхабаде станет одним из самых ярких моментов моей поездки.

Биография Жана-Батиста Лемуана

Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел

Родился 15 сентября 1977 г. в г.Бур-ля-Рен

Университетское образование

Страсбургский институт политических исследований

Высшая школа экономических и коммерческих наук (ESSEC)

Карьера

Аналитик по стратегическому планированию в компании IBM Global Services (2000-2002 гг.)

Технический советник по вопросам взаимодействия с Парламентом при государственном секретаре по связям с Парламентом, затем при ответственном министре при министре внутренних дел и при ответственном министре государственного бюджета и государственных реформ, пресс-секретарь правительства (2002-2007 гг.)

Уполномоченный генеральный секретарь фракции Союза за народное движение (UMP) в Национальном собрании (2007-2014 гг.)

Выборные должности

Член Генерального совета департамента Йонна (с 2008 г.)

Член муниципального совета г.Валлери

Член Сената от департамента Йонна (с 2014 г.) /// nCa, 15 апреля 2019