АБР прогнозирует замедление экономического роста в Центральной Азии в ближайшей перспективе

Эльвира Кадырова

Рост экономик в Центральной Азии замедлится в 2019 году после прошлогоднего подъема. Об этом говорится в флагманской экономической публикации Азиатского Банка Развития (АБР) «Обзор развития Азии-2019».

Средние темпы роста в субрегионе [включающем Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан] увеличились с 4,2% в 2017 году до 4,4% в 2018 году. Но, согласно прогнозам, этот показатель замедлится до 4,2% в 2019-2020 годы, что обусловлено более низкими средними ценами на нефть в Казахстане, несмотря на некоторое позитивное изменение в Азербайджане, Грузии, Кыргызской Республике и Узбекистане.

Ожидается дальнейшее снижение инфляции до 7,8% в 2019 году и 7,2% в 2020 году в связи с дальнейшим усилением налогово-бюджетной политики в Туркменистане, денежно-кредитной политики в Казахстане, а также замедлением роста кредитования в Узбекистане.

Основные моменты части доклада, посвященной экономике Туркменистана:

Согласно заявлению правительства, рост ВВП в 2018 году составил 6,2%, по сравнению с 6,5% годом ранее. Рост в углеводородной промышленности достиг 6,0%, по сравнению с 1,7% в 2017 году.

По предварительным оценкам, рост в промышленности поднялся с 5,4% в 2017 году до 6,0%. Увеличение добычи углеводородов было частично компенсировано замедлением роста в строительном секторе. Рост в сфере услуг замедлился с 7,9% до 6,8%, несмотря на высокие показатели в торговле, транспорте и связи. Рост в сельском хозяйстве снизился с 5,9% в 2017 году до 4,8%, поскольку неблагоприятные погодные условия повлияли на урожаи стратегических культур, в частности хлопка и пшеницы.

Что касается показателей инфляции, АБР ссылается на оценки МВФ – это 9,4%, по сравнению с 8,0% в 2017 году. В перспективе, рост инфляции, скорее всего, немного замедлится, но останется близким по значению к двузначному. Ожидается, что правительство продолжит свои усилия по сдерживанию инфляции путем поддержания фиксированного валютного курса и административного контроля за ценами, поддержки импортозамещения и ограничения валютных обменных операций.

Хотя рост кредитования снизился с 17,0% в 2017 году до 12,0%, кредитование по-прежнему занимает значительную долю в соотношении к ВВП – 60%. Большая часть кредитования была направлена на государственные предприятия, работающие в приоритетных секторах для содействия импортозамещению и стимулирования экспорта.

Дефицит государственного бюджета, по оценкам, сократился с 2,8% ВВП в 2017 году до 0,9%, что отражает консолидацию бюджетов, в результате которой сокращены капиталовложения и субсидии в рамках крупной реформы.

Неуглеводородный бюджетный дефицит сузился с 7,7% ВВП в 2017 году до 5,5%.

Экспортные доходы выросли в 2018 году за счет восстановления мировых цен на углеводороды и увеличения спроса на газ в Китае. Помимо этого, ограничения на импорт сократили дефицит текущего счета с 11,5% ВВП в 2017 году до примерно 8.2%.

Экспорт вырос с 6,3% в 2017 году до 26,0%, в то время как импорт увеличился на 9,3% после падения на 18,0% в 2017 году.

Приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году оценивается в 1,5 млрд.долл.США, при этом большая часть ПИИ была вложена в нефтегазовый сектор и химическую промышленность.

Ожидается, что дальнейшая добыча углеводородов поможет добиться промышленного роста на уровне 6-7%, чему будут способствовать достижения в области переработки сельскохозяйственной продукции, легкой и пищевой промышленности, промышленности строительных материалов и химической индустрии. Данные отрасли играют ключевую роль в программе импортозамещения.

При заявленной государственной поддержке фермеров, рост в сельском хозяйстве в 2019-2020 годы составит 4%, в то время как сфера услуг испытает ежегодный рост в 5-6%.

Правительство намерено продолжать оказывать социальную поддержку населению, при этом более 70% бюджетных расходов приходится на заработную плату, пенсии и стипендии.

По прогнозам, контракты на более крупные поставки газа увеличат товарный экспорт на 14,0% в 2019 году и на 10,0% в 2020 году.

С завершением крупных проектов, требующих импорта современного оборудования и услуг, дефицит текущего счета, как ожидается, сократится до 5,7% ВВП в 2019 году и 3,4% в 2020 году. /// nCa, 4 апреля 2019 года

Полный текст доклада «Обзор Развития Азии-2019» можно найти здесь:

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/492711/ado2019.pdf