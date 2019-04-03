Туркменистан и Узбекистан глазами новатора цветной фотографии в царской России – Часть 4

Кадырова Эльвира

Сергей Михайлович Прокудин-Горский прошел весьма богатый научный и творческий путь, прежде чем обрести страсть всей своей жизни – фотографирование.

В 1888 году в возрасте 25 лет, Прокудин-Горский оставляет учебу на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского Университета и становится слушателем Императорский Военно-медицинской академии. Однако, он не окончил и ее.

Ввиду разносторонности свое личностного развития, и вероятно, движимый поиском своего места в жизни, Прокудин-Горский увлекался живописью, серьезно занимался скрипкой, изучал литейное дело. В какой-то момент жизни он добился карьерного роста в Демидовском доме призрения трудящихся – это социальное учреждение для девочек из бедных семей.

В 1898 г. Сергей Михайлович становится также членом фотографического отдела Императорского русского технического общества, интерес к фотографии, как в научном плане, так и в практическом, растет. Прокудин-Горский представил свои снимки на одной из экспозиций, сделанных с картин художников XVII-XVIII вв. Однако, мастер понял, что существовавшая на тот момент технология черно-белого фотографирования не отображает художественного наполнения картин.

Ещё в 1861 году, то есть за пару лет до рождения пионера цветной фотографии в России, английский физик Джеймс Клерк Максвелл получил первую в мире цветную фотографию в результате своего эксперимента. Он снял пеструю ленту трижды через зеленый, красный и синий фильтры. Освещая затем полученные негативы через те же фильтры, он получил красочное изображение.

Технология под названием «цветоделение» была в дальнейшем усовершенствована и немалый вклад в этот процесс внес и Прокудин-Горский. Для того, чтобы фотография могла передавать малейшие цветовые нюансы, стеклянные пластины потребовалось покрывать специальной эмульсией, делающей их чувствительными всему цветовому спектру.

Используя свои познания в химии, Прокудин-Горский разработал нужный ему сенсибилизатор, над составом которого трудился в 1902 г. в лаборатории Высшей технической школы в Шарлоттенбурге под Берлином под руководством профессора Адольфа Мите, который также считался первопроходцем в деле создания цветного фотоизображения. Мите сконструировал камеру для цветной съемки.

В 1903 году германские фирмы «Гёрц» и «Бермполь» собрали по чертежам Мите для Прокудина-Горского специальный аппарат для цветной съемки и проекции полученных цветных изображений.

Мастер начинает ездить по Российской Империи, составляя фотоисторию ее мультиэтнической жизни. Правительство оказывало транспортную поддержку его экспедиций.

«Если с одной стороны, благодаря всему описанному, работа моя была обставлена очень хорошо, то с другой, она была очень трудна, требовала огромного терпения, знания, опыта и часто больших усилий. […] Делать снимки приходилось в самых различных и часто очень трудных условиях, а затем вечером надо было снимки проявить в лаборатории вагона и иногда работа затягивалась до поздней ночи, особенно если погода была неблагоприятна и нужно было выяснить, не окажется ли необходимым повторить съемку при другом освещении прежде, чем уехать в следующий намеченный пункт. Затем с негативов там же в пути делались копии и вносились в альбомы», – вот так вспоминал знаменитый ученый-фотограф о своей работе, с которой был связан, по его словам, «весь интерес к жизни».

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После революции в России в 1918 году Сергей Михайлович Прокудин-Горский мигрировал в Европу, где завершил свой жизненный и творческий путь в 1944 году в Париже. Сыновья в 1948 году передали часть работ Прокудина-Горского Библиотеке Конгресса США – всего это около 2600 оригинальных изображений. Предположительно, Прокудин-Горский сделал более 4000 снимков в различных точках земного шара, из которых 237 увековечили природные и социальные ландшафты Центральной Азии эпохи царской России.

Прокудин-Горский с детьми

Прокудин-Горский с сотрудниками своей фото-лаборатории

Примечание: Данная серия статье о творчестве Прокудина-Горского основана на материалах, предоставленных Международным исследовательским проектом «Наследие С.М.Прокудина-Горского», и на биографии в авторстве профессора Светланы Гараниной, Московский Государственный Университет культуры и искусств. /// nCa, 2 апреля 2019 г.— КОНЕЦ.

На Сулюктинских копях, Кыргызстан, 1907 г.

Оросительный канал в Мургабском имении, 1911 г.

Младшая жена текинца в парадном костюме, Байрам-Али, 1911 г.

Сартянка, Самарканд, 1911 г.

Курдючные овцы, Голодная степь, Узбекистан, 1911 г.

Чабан, Самарканд, 1911 г.

Водокачка на станции Голодная степь, 1911 г

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