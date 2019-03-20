Назарбаев уходит с поста

Тарик Саиди

Нурсултан Назарбаев, чрезвычайно популярный и очень успешный президент Казахстана с момента обретения независимости, решил уйти в отставку.

В телевизионном обращении 19 марта 2019 года он заявил, что подал в отставку со своего поста и 20 марта 2019 года передаст полномочия председателю Сената Касыму-Жомарту Токаеву.

Следующие президентские выборы были назначены на апрель 2020 года. До тех пор Токаевбудет исполнять обязанности президента.

Один из ближайших союзников Назарбаева, Токаев занимал различные высокие посты в правительстве с момента обретения Казахстаном независимости и имеет опыт управления упорядоченной передачей власти без нарушения статус-кво. Свободно владея русским, английским и китайским языками, он также хорошо известен в зарубежных столицах со времени своего пребывания на посту министра иностранных дел, заместителя генерального секретаря ООН и представителя Казахстана при Организации Объединенных Наций.

Назарбаев освобождает пост президента, но сохранит за собой председательство в Совете национальной безопасности, который он возглавляет пожизненно. Он также останется главой правящей партии “Нур Отан”, которая имеет большинство в парламенте. Назарбаев имеет официальный титул «Елбасы» (лидер нации), звание, присвоенное ему парламентом в 2010 году.

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Назарбаев, пребывая в добром здравии и осуществляя твердый контроль над политической системой, популярен во всем спектре общества. Несмотря на свой 78-летний возраст, в нем не ощущается никакой усталости.

Возникает вопрос – почему он решил уйти в отставку и как может сложиться ситуация?

Его уход в отставку некоторые комментаторы связывают с нынешними экономическими трудностями Казахстана и некоторыми протестными инцидентами. — Это тот случай, когда смотришь не с того конца телескопа.

Назарбаев – человек, могущий разрешить любой кризис. За свою долгую политическую карьеру он доказал, что всегда находит способ добиться наилучшего результата в любой ситуации.

Нынешние экономические проблемы являются результатом глобального воздействия и не имеют ничего общего с какими-либо негативными моментами в политике правительства. Более того, Казахстан стабильно выходит из кризиса, и перспективы, безусловно, многообещающие.

Что касается протестов, то они были направлены на определенные условия,а не на Назарбаева как президента. Люди доверяют ему, и это подтвердилось, когда в прошлом месяце, он, выслушав народ, отправил в отставку правительство из-за его неадекватной работы. Решения Назарбаева всегда синхронизированы с устремлениями народа.

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Что сразу понятно, так это то, что Назарбаев трансформирует свою роль, а не устраняет ее.

На ум приходят примеры Сингапура и Малайзии.

В Сингапуре Ли Куан Ю, премьер-министр с 1959 по 1990 год, превратил островную страну с бедного ресурсами в одну из самых мощных экономик в мире. После ухода с поста он продолжал играть важную роль в разработке политики в течение еще 21 года, сначала в качестве старшего министра, а затем в качестве министра-наставника.

В Малайзии д-р Махатхир Бин Мохамад был премьер-министром с 1981 по 2003 год. При нем страна перешла из нищеты к процветанию. Даже после ухода из активной политики популярность Махатира Мохамада оставалась неизменной. Он вернулся на свой пост в 2017 году.

Назарбаев как председатель Совета национальной безопасности и глава партии “Нұр Отан” будет играть видную роль в жизни нации.

Объясняя причину своего решения уйти в отставку, Назарбаев в телеобращении заявил, что хотел бы создать пространство для следующего поколения лидеров.

Парламентские выборы также запланированы на апрель следующего года, следовательно годовой период позволит выявить и простимулировать следующее поколение лидеров к участию в выборах в парламент. Возможно, это одно из направлений, на котором Назарбаев сосредоточит свою энергию и опыт.

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Создание пространства для следующего поколения лидеров является главной целью, но своевременность принятия решения принесет в будущем некоторые дополнительные преимущества.

До выборов в парламент и президентских выборов есть еще год.

Назарбаев-деятель мирового масштаба. Следующим президентом должен быть тот, кому будет так же комфортно чувствовать себя за одним столом с такими персонами, как Путин и Си Цзиньпин, кто сможет поддерживать баланс отношений с крупнейшими державами и способен быстро и правильно принимать решения в кризисные времена.

Исполняющий обязанности президента Казахстана на промежуточный период Касым-Жомарт Токаев представляется наиболее вероятным кандидатом на эту должность. В течение следующих двенадцати месяцев он будет находиться под бдительным оком народа. Можно ожидать, что Партия “Нұр Отан” будет уверенно представлять его в качестве кандидата на следующих президентских выборах.

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Правительство Казахстана заверило, что вся внутренняя и внешняя политика останется стабильной. Серьезных изменений не произойдет, по крайней мере в течение промежуточного периода. Безусловно, это касается и всех процессов подключения и интеграции в регионе и за его пределами.

Уходя в отставку добровольно, будучи все еще очень популярным, Назарбаев создал новый прецедент для региона. В ближайшие месяцы, эффективность роли Назарбаева как национального лидера, а не президента, поможет создать жизнеспособную модель перехода власти в регионе. /// nCa, 20 марта 2019 года