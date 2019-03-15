Туркменистан и Узбекистан глазами новатора цветной фотографии в царской России – Часть 3

Кадырова Эльвира
Знакомство первопроходца в области цветного фотографирования Прокудина-Горского с Центральной Азией началось с посещения Туркестана в декабре 1906 года. Тогда, отправляясь в южные окраины необъятной Российской империи, мастер нацелился запечатлеть солнечное затмение, которое произошло 14 января 1907 года.
Путешествие было организованно великим ученым Менделеевым. Сама съемка состоялась в горах Тянь-Шаня близ станции Черняево (ныне Хаваст, 150 км южнее Ташкента) над Сулюктинскими копями.
Однако, сфотографировать природное явление не удалось из-за повышенной облачности. И тем не менее, экспедиция в Туркестан обогатила портфолио Прокудина-Горского и историю, как науку, цветными снимками Самарканда и Бухары, ставшие яркими свидетельствами богатого археологического наследия Центральной Азии.
Цветные изображения орнаментов мечетей и мавзолеев вызвал большой научный интерес еще и потому, что многие храмы впоследствии были разрушены землетрясением 8 октября 1907 года.
Например, мечеть Биби Ханым в Самарканде, построенная величайшим полководцем Амиром Тимуром (Тамерлана) после индийского похода, была снята дважды в 1907 году и после землетрясения с разрушенным куполом в 1911 году. Легенда гласит, что храм был назван в честь любимой супруги Тамерлана.
Снимок мечети Биби Ханым в 1906-07 гг
Снимок после землетрясения 1908 г, где видно, что купол мечети разрушен
Вход в мавзолей Амира Тимура
Купол мечети Амира Тимура
Часть минарета и купола (медресе) Шир-Дор с Тилля-Кари. Самарканд
Внутри мечети Бахауддин Накшбанд (основателя суфийского ордена)
Монахи в Каландар-Ханэ
Вид с Тилля-Кари на Самарканд
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Работы Прокудина-Горского дают прекрасное наглядное представление о жизни центрально-азиатского общества в начале 20-го века, о социально-экономическом укладе.
Доктора
Торговец дынями
Торговец материями
Бухарская пекарня
Торговец лепешками. Самарканд
Чайхана
Шашлычная.
Водонос в Самарканде
Парикмахер на Регистане
Меняла на Регистане. Самарканд
На Регистане. Самарканд
Конная игра Байга
Сартская школа в Самарканде
[Сарты — общее наименование части населения Средней Азии в XV—XIX веках. Согласно БСЭ, до Октябрьской революции 1917 года название «сарт» по отношению к оседлым узбекам и отчасти равнинным таджикам]
Студенты в медресе. Самарканд
Группа еврейских мальчиков с учителем. Самарканд
Эмир Бухарский
///nCa, 15 марта 2019