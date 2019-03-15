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Туркменистан и Узбекистан глазами новатора цветной фотографии в царской России – Часть 3

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Кадырова Эльвира

Знакомство первопроходца в области цветного фотографирования Прокудина-Горского с Центральной Азией началось с посещения Туркестана в декабре 1906 года. Тогда, отправляясь в южные окраины необъятной Российской империи, мастер нацелился запечатлеть солнечное затмение, которое произошло 14 января 1907 года. 

Путешествие было организованно великим ученым Менделеевым. Сама съемка состоялась в горах Тянь-Шаня близ станции Черняево (ныне Хаваст, 150 км южнее Ташкента) над Сулюктинскими копями.

Однако, сфотографировать природное явление не удалось из-за повышенной облачности. И тем не менее, экспедиция в Туркестан обогатила портфолио Прокудина-Горского и историю, как науку, цветными снимками Самарканда и Бухары, ставшие яркими свидетельствами богатого археологического наследия Центральной Азии. 

Цветные изображения орнаментов мечетей и мавзолеев вызвал большой научный интерес еще и потому, что многие храмы впоследствии были разрушены землетрясением 8 октября 1907 года.

Например, мечеть Биби Ханым в Самарканде, построенная величайшим полководцем Амиром Тимуром (Тамерлана) после индийского похода, была снята дважды в 1907 году и после землетрясения с разрушенным куполом в 1911 году. Легенда гласит, что храм был назван в честь любимой супруги Тамерлана.

Снимок мечети Биби Ханым в 1906-07 гг

Снимок после землетрясения 1908 г, где видно, что купол мечети разрушен

 

Вход в мавзолей Амира Тимура

 

Купол мечети Амира Тимура

 

Часть минарета и купола (медресе) Шир-Дор с Тилля-Кари. Самарканд

 

Внутри мечети Бахауддин Накшбанд (основателя суфийского ордена)

 

Монахи в Каландар-Ханэ

 

Вид с Тилля-Кари на Самарканд

***

Работы Прокудина-Горского дают прекрасное наглядное представление о жизни центрально-азиатского общества в начале 20-го века, о социально-экономическом укладе.

Доктора

 

Торговец дынями

 

Торговец материями

 

Бухарская пекарня

 

Торговец лепешками. Самарканд 

 

Чайхана 

 

Шашлычная.

 

Водонос в Самарканде 

 

Парикмахер на Регистане

 

Меняла на Регистане. Самарканд

 

На Регистане. Самарканд

 

Конная игра Байга

 

Сартская школа в Самарканде

[Сарты — общее наименование части населения Средней Азии в XV—XIX веках. Согласно БСЭ, до Октябрьской революции 1917 года название «сарт» по отношению к оседлым узбекам и отчасти равнинным таджикам]

Студенты в медресе. Самарканд 

 

Группа еврейских мальчиков с учителем. Самарканд

 

Эмир Бухарский

///nCa, 15 марта 2019

              

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