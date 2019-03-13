Мередов посетил Пакистан: ТАПИ приближается к практической реализации – намечено создание нового коридора

Доклад nCa

Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов 12 марта 2019 года посетил Пакистан, где провел отдельные встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром финансов, министром нефти и газа и министром энергетики и водных ресурсов Пакистана.

В течение одного дня, плотно укомплектованного встречами высокого уровня, ориентированными на результат, стороны подписали доработанный вариант соглашения с правительством принимающей страны по проекту ТАПИ, договорились сформировать совместную рабочую группу по ежегодному экспорту 1000 мегаватт электроэнергии из Туркменистана в Пакистан, приступили к формированию совместного делового совета через торговые палаты и созданию нового коридора, соединяющего морские порты Пакистана и Туркменистана через территорию Афганистана.

Встречи

Туркменская делегация провела встречи с рядом высших должностных лиц Пакистана, среди которых:

Президент Ариф Алви

Премьер-Министр Имран Хан

Министр иностранных дел Махдум Шах Махмуд Куреши

Министр финансов Асад Умар

Министр нефти и газа Гулам Сарвар Хан

Министр энергетики и водных ресурсов Омар Аюб

Глава Государственного банка Пакистана Тарик Баджва

Председатель инвестиционного совета Пакистана Харун Шариф

Подписанные документы

Следующие документы были подписаны в ходе визита:

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Исламской Республики Пакистан;

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Исламской Республики Пакистан на 2019-2024 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана о создании Туркмено-Пакистанского совместного делового совета;

Меморандум о взаимопонимании между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Академией дипломатической службы Министерства иностранных дел Исламской Республики Пакистан;

Основные условия Договора с Правительством принимающей стороны проекта строительства газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия».

Встреча с Президентом Алви

Президент Пакистана д-р Ариф Алви выразил готовность Пакистана предложить Туркменистану кратчайший путь в открытое море через морской порт Гвадар и национальные сети автомобильных и железных дорог.

Президент Алви подчеркнул, что Пакистан является миролюбивой страной, стремящейся к добрым отношениям со всеми своими соседями.

Он отметил, что Пакистан готов вступить в диалог с Индией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, и работать над смягчением напряженности в Южной Азии.

Он далее заявил, что Пакистан хотел бы, чтобы все дружественные страны настоятельно призвали Индию сотрудничать с Пакистаном в деле мирного урегулирования спора о Кашмире в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Стороны сошлись во мнении о том, что скорейшая реализация проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) отвечает интересам всех сторон.

Алви сообщил, что Пакистан планирует провести на своей территории в согласованную дату церемонию запуска проекта газопровода ТАПИ.

Он также поприветствовал предложение Туркменистана об экспорте электроэнергии в объеме 1000 МВт в Пакистан и подписание межправительственного соглашения между Пакистаном, Афганистаном и Туркменистаном.

Президент отметил, что существующий объем торговли не отражает потенциала связей между двумя странами, и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических отношений.

Он указал на необходимость изучения возможности создания совместных предприятий в различных секторах, таких, как сельское хозяйство, строительство, нефтехимия и информационные технологии.

Президент также подчеркнул необходимость скорейшего завершения работы над Меморандумом о взаимопонимании между Гвадаром и Туркменбаши, как портами побратимами.

Встреча с премьер-министром Имран Ханом

Выразив удовлетворение нынешним уровнем двусторонних отношений, премьер-министр Имран Хан подчеркнул важность усилий по укреплению торгово-экономических отношений между Пакистаном и Туркменистаном.

Согласно заявлению министерства, премьер-министр тепло принял министра иностранных дел Туркменистана и туркменскую делегацию.

Мередов передал от имени туркменского руководства искренние пожелания мира, процветания и доброй воли в адрес Пакистана, его правительства и народа.

В свою очередь, премьер-министр Имран-Хан выразил наилучшие пожелания президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу. Глава МИД Туркменистана проинформировал Премьер-Министра о существующих братских отношениях между Пакистаном и Туркменистаном, характеризующихся взаимным доверием и пониманием.

Он также подчеркнул важность проектов газового и электроэнергетического экспорта между обеими странами, находящиеся на стадии обсуждения и требующие скорейшей реализации.

На встрече также присутствовали министр энергетики Туркменистана Чарымырат Пурчеков и посол Туркменистана в Пакистане.

Встреча с министром иностранных дел Махмудом Куреши

Во вторник в Министерстве иностранных дел в Исламабаде состоялся второй раунд пакистано-туркменских двусторонних политических консультаций, сообщает информационное агентство Dispatch News Desk.

Делегации на переговорах возглавляли министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши и заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В ходе переговоров стороны рассмотрели ход выполнения двусторонних решений, принятых в ходе первого раунда пакистано-туркменских двусторонних политических консультаций.

Обе стороны приветствовали прогресс взаимодействия в политической, дипломатической, экономической, торговой и оборонной сферах между Пакистаном и Туркменистаном.

Они также обсудили другие аспекты двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Встреча с министром нефти и газа Гулам Сарвар Ханом

Министр нефти Гулам Сарвар Хан подтвердил приверженность Пакистана скорейшему и успешному осуществлению проекта ТАПИ.

Он выразил надежду на то, что в этом году в Пакистане состоится запуск практической работы по проекту.

Министр иностранных дел Туркменистана Р. Мередов высоко оценил усилия министерства по обеспечению сроков реализации проекта, а также поприветствовал неизменную приверженность и активный интерес Пакистана к газовому проекту ТАПИ.

Стороны обсудили план по созданию транспортно-энергетического коридора между Пакистаном и Туркменистаном через Афганистан, а также по прокладке волоконно-оптической сети параллельно маршруту трубопровода и его возможному расширению до Китая.

Пакистан и Туркменистан подписали сегодня в Исламабаде окончательный вариант соглашения с Правительством принимающей страны о сети газопроводов ТАПИ.

Под Соглашением свои подписи поставили секретарь нефтяной компании Миан Асад Хаяуддин и исполнительный директор ТАПИ Лтд. Аманов.

ТАПИ будет реализовываться в два этапа: первый этап – фаза свободного потока газа. Этот этап ориентировочно обойдется в 5-6 млрд.долл.США. Второй этап предусматривает установку компрессорных станций стоимостью от 1,9 до 2 млрд.долл.США. Инженерные работы по проекту уже начались в Афганистане.

Туркменистан и Пакистан решили провести заседание руководящего комитета проекта ТАПИ в марте 2019 года. Тендеры по данному проекту будут проанализированы в ближайшие два месяца. Строительное оборудование будет закуплено в мае 2019 года.

Встреча с министром энергетики и водных ресурсов Омаром Аюб Ханом

Стороны договорились создать совместную рабочую группу (СРГ) для ведения переговоров по проекту линии электропередачи из Туркменистана в Пакистан через Афганистан.

По словам министра Омара Аюба, между двумя регионами существует огромный потенциал для торговли и развития. Он сказал, что географическое положение Пакистана обеспечивает самый короткий и наиболее возможный маршрут через глубоководные морские порты в Центральноазиатский регион.

Министр подчеркнул, что мир и стабильность должны вернуться в Афганистан, что будет отвечать интересам не только Пакистана, но и Южной и Центральной Азии.

Омар Аюб подчеркнул, что в Пакистане предусматривается формирование открытого и конкурентоспособного рынка электроэнергии, что не только откроет инвестиционные возможности предпринимателям, но и откроет перспективы для региональной торговли электроэнергией.

Он сказал, что сетевое взаимодействие между центральноазиатскими государствами и странами Южной Азии также привлечет другие страны, особенно вдоль маршрута Китайского-Пакистанского экономического коридора.

Встреча с министром финансов Асадом Умаром

Министр финансов Асад Умар заявил, что Пакистан твердо верит в содействие региональной экономической интеграции в интересах развития всего региона.

Он заявил, что премьер-министр Пакистана выдвинул задачу по развитию региональной экономической интеграции, которая, по его словам, имеет крайне важное значение для социально-экономического процветания региона.

Министр проинформировал делегацию об экономических приоритетах правительства, которые, по его словам, направлены на обеспечение ориентированного на людей экономического роста и предоставление социальных услуг всем гражданам страны. Он также подчеркнул преимущества Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК), заявив, что Пакистан станет центром экономической деятельности после завершения проекта.

Он также предложил учебные заведения для банков из Туркменистана. Участники встречи также подчеркнули необходимость укрепления финансовых связей между двумя странами, а также активизации сотрудничества в борьбе с отмыванием денег./// nCa / Geo / ARY / Radio Pakistan / Business Recorder, 12-13 марта 2019