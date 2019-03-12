Туркменистан и Узбекистан глазами новатора цветной фотографии в царской России – Часть 2

Кадырова Эльвира

В начале 1911 года Прокудин-Горский отправился в Закаспийскую область, которая тогда включала территорию современного Туркменистана. Помимо посещения Ташкента, Самарканда, Бухары, фотохудожник посвятил ряд творческих работ Мервскому уезду (современный Марыйский велаят).

В Мервском уезде большая часть съемок была произведена в Байрамали, где тогда располагался центр царского имения. Вот, в частности, статья из Энциклопедического Словаря Брокгауза и Эфрона (Санкт-Петербург, 1890-1907 годы):

Мургабское Государево имение

в Мервском оазисе, образовано по Высоч. повелению от 6 авг. 1887 г. из всех впусте лежащих земель по течению р. Мургаба, на которые, по сооружению плотины, известной под названием Султанбентской, будет возможно распространить орошение без ущерба для прочих, орошаемых уже водами этой реки, частей оазиса. М. имение расположено в юго-восточной части Мервского оазиса, в области, некогда орошавшей Старый Мерв (см. соотв. статью) ирригационной сети. Постройка Султанбентской плотины, расположенной в 65 в. к Ю от станции Закаспийской ж. д. Байрам-Али, была уже почти закончена, но надолго была прервана разрушением одного из водосливов, осенью 1890 г. В 1895 г. сооружение одной новой плотины и водосливов, несколько ниже Султан-бента, закончено и преступлено к устройству ирригационной сети. Площадь имения — около 80000 дес. Надежды на орошение, путем возобновления плотины, огромной площади в несколько сот тысяч десятин не осуществились; вследствие недостатка воды в М., едва ли будет орошено более нескольких сот или, в лучшем случае, нескольких тысяч десятин (новыми сооружениями надеются оросить до 75 т. дес.). Центр управления М. имением — у жел. дор. станции Байрам-Али Закаспийской жел. дор., в Мервском оазисе; имеются небольшие опытные посевы, древесные питомники и т. п. Предполагается культивировать миндаль, высокие сорта слив, винограда и т. п.

Поездка 1911 года (февраль-март, октябрь) для Прокудина-Горского оказалась знаменательной еще и тем, что здесь он снял свой первый цветной фильм о Туркестане (Самарканд, Бухара, Мерв). Вместе с другим российским ученым-изобретателем Сергеем Максимовичем, Прокудин-Горский разработал кинокамеру, близкую по технологии к процессу “Кинемаколор”, изобретенной англичанином Джорджем Альбертом Смитом.

Снимая свое первое цветное кино, Сергей Михайлович одновременно испытывал изобретенный им киноаппарат для цветной киносъемки. Правда, результатами съемки он остался недоволен. Однако, качество его фильма о Туркестане не уступало цветному фильму, снятому британцами в Индии.

Фильм Прокудина-Горского был продемонстрирован 24 января 1912 года в Соляном городе, где размещалось Императорское Русское техническое общество.

И тем не менее, Межведомственная комиссия Совета Министров (высший исполнительный орган в царской России) подтвердила в своем заключении, что киносъемка в Туркестане была удачно проведена: «по методу Прокудина-Горского были получены «этнографические картины групп жителей, находящихся в движении, например: ярмарки, народные празднества, крестные ходы и т.п. Получение таких картин возможно только при моментальной экспозиции, для чего необходимо было спроектировать и построить особый новый фотографический аппарат, впервые испытанный С.М.Прокудиным-Горским осенью сего 1911 г. при поездке в Туркестан».

Ниже представлена коллекция Прокудина-Горского, сделанная им в 1911 году в Мервском уезде.

Мечеть Мавзолей Юсуфа Хамаданского

Гробницы Асхабов

Мавзолей Султана Санджара

Печи для плова

Семья Текинца

Дом управляющего Мургабским Имением

Джигит Ибрагим

Общий вид Султан-Бентской плотины

Оросительный Канал в Мургабском имении

Электростанция в Гундукуше

Внутренний вид Гундукушской электростанции

Розы в парке Мургабского имения

Виноградники в Мургабском имении

Хлопковый завод в Мургабском имении

Доставка хлопка на завод

Доставка хлопка на завод

Отделение для выделки хлопкового масла

Джинное отделение хлопкового завода

Машины для накатки хлопка

Лаборатория при хлопковом заводе