Женщины в Объединенных Арабских Эмиратах и Дипломатические действия

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) присоединяются сегодня ко всему миру в праздновании Международного женского дня, отмечаемого ежегодно 8 марта в знак признания роли женщин и их активного вклада в процесс политического, культурного, социального и экономического развития.

Этот день стал глобальным событием, в ходе которого рассматриваются и освещаются достижения женщин и будущие грандиозные задачи в отношении дальнейшего прогресса в области расширения прав и возможностей женщин, поскольку женщины являются жизненно важными участниками и партнерами в различных секторах страны.

ОАЭ заняли крепкую позицию в сфере расширения прав и возможностей женщин, устанавливая новые стандарты, основанные на уникальной модели, взятой из видения покойного шейха Заида бен Султана Аль Нахайяна, отца-основателя ОАЭ. Этот подход, основанный на естественной роли дочерей ОАЭ, увековечивает видение нынешнего руководства на будущее, в соответствии с которым женщины выступают в качестве активных партнеров и участников процесса развития страны и играют жизненно важную роль в воспитании будущих поколений.

Его Высочество шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов, возглавляет усилия по расширению прав и возможностей женщин, в результате чего женщины занимают одни из самых высоких должностей во всех областях. Это дополняет стратегический план страны, который был ориентирован на женщин на ранних этапах становления государства и в то время был сосредоточен на образовании и расширении прав и возможностей. В настоящее время женщины, жительницы ОАЭ, занимают министерские посты, председательствующие должности и являются членами Федерального Национального совета, и представляют свою страну в качестве послов в различных странах мира, а также играют заметную роль в судебной системе.

Женщины ОАЭ добились больших успехов за последние несколько лет, эффективно реагируя на требования и изменения в жизни благодаря поддержке и содействию со стороны Ее Высочества шейхи Фатимы бинт Мубарак, председателя Генерального Союза женщин (ГВС), председателя Верховного Совета по вопросам материнства и детства и Верховного председателя Фонда развития семьи в ОАЭ.

Конституция ОАЭ гарантирует равные права для женщин и мужчин. Среди различных социально-экономических показателей страна лидирует в ряде региональных и глобальных индексов по гендерному равенству и достижениям женщин, образованию и грамотности, занятости женщин, уважению к женщинам,

ОАЭ поддерживают участие женщин в процессе принятия решений в качестве одного из основных компонентов расширения их экономических прав и возможностей. В 2012 году Кабинет министров ОАЭ принял решение о назначении женщин в советы директоров всех учреждений и правительственных организаций, установив квоту для женщин на уровне 15% в государственных учреждениях. В настоящее время женщины составляют 15 % рабочей силы в государственном секторе и 22,5% от членского состава Федерального национального совета. В состав нынешнего кабинета входят девять женщин-министров, что составляет 27 % от состава кабинета.

Президент шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян недавно призвал эмиратских женщин занять 50 % состава Федерального национального совета страны после выборов в следующем году. Это решение подкрепляет планы страны по обеспечению полного расширения прав и возможностей женщин Эмиратов в жизненно важных секторах.

Это решение направлено на расширение прав и возможностей эмиратских женщин и увеличение их вклада в развитие, что является достижением, обеспеченным в рекордно короткие сроки по сравнению с другими странами мира.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ предприняло значительные действия и назначило восемь женщин в качестве послов и дипломатов, представляющих страну на международных форумах, среди них: ЕП Хесса Абдулла Аль Отейба, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Нидерландах, ЕП Ханан Халфан Алили, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Латвии, ЕП Фатима Хамис аль-Мазруи, посол ОАЭ в Дании, ЕП Хафса Абдулла Аль-Олама, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Бразилии, ЕП Нура Мухаммед Абдель Хамид Джума, Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Финляндии, ЕП доктор Наваль Аль-Халифа аль-Хосани, Постоянный представитель ОАЭ в Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) и ЕП Лана Заки Анвар Нуссейбе, постоянный представитель ОАЭ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, ЕП Набила Абдулазиз Аль Шамси, Генеральный консул ОАЭ в Гонконге, Китай. Это подтверждает видение мудрого руководства Эмиратов в отношении поддержки и расширения прав и возможностей женщин Эмиратов в качестве неотъемлемого участника общества, поскольку они работают наравне с мужчинами в целях содействия продвижению процесса развития.

Женщины отлично зарекомендовали себя в качестве партнеров в дипломатической сфере, развивая обширную сеть международных отношений ОАЭ и укрепляя партнерские отношения.

В настоящее время 175 эмиратских женщин служат в дипломатическом и консульском корпусе в штаб-квартире министерства, в дополнение к 42 женщинам в дипломатическом корпусе, служащим в представительствах ОАЭ за рубежом.

Расширение прав и возможностей женщин во всем мире

Тема «Расширение прав и возможностей женщин и девочек» объявлена правительством Объединенных Арабских Эмиратов одной из трех тематических областей деятельности, реализуемой в рамках политики страны по оказанию международной помощи на 2017-2021 годы. Эта тема также является одним из главных пунктов стратегии Министерства иностранных дел и международного сотрудничества.

ОАЭ полностью привержены делу расширения прав и возможностей женщин и девочек в области предпринимательства, поэтому ОАЭ направили на финансирование инициативы Всемирного банка по финансированию женщин-предпринимателей 50 млн. долл. США. Эта инициатива поможет мобилизовать более 1 млрд. долл. США на финансирование женщин-предпринимателей. ОАЭ также привержены обеспечению женщин необходимыми инструментами и оказанию им поддержки посредством предоставления возможностей.

Инициатива “1000 лидеров” является одним из примеров, отражающих такие действия, в соответствии с которой государство будет предоставлять обучение и возможности для нынешнего и будущих поколений женщин, чтобы укрепить их и дать им возможность усовершенствовать свои знания для того, чтобы они могли стать лидерами в сферах деятельности по своему выбору. Это в свою очередь, устранит и оставит в прошлом социальные предрассудки о разделении гендерных ролей и возможностей.

Среди международных проектов по оказанию помощи, способствующих решению этой важнейшей задачи, – профессиональная подготовка женщин и поддержка женщин-предпринимателей в странах с низким и средним уровнем дохода, а также поддержка более 100 проектов в секторе здравоохранения в интересах женщин и детей. В Афганистане ОАЭ оказали поддержку развитию шафранового производства, где женщины занимают 80 % производственного бизнеса. В Шри-Ланке ОАЭ также оказали финансовую поддержку институту, занимающемуся вопросами расширения прав и возможностей женщин. /// Посольство ОАЭ в Ашхабаде, 8 марта 2019 г