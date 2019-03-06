Туркменистан и Узбекистан глазами новатора цветной фотографии в царской России – Часть 1

Кадырова Эльвира

В начале XX века он стал первопроходцем в освоении техники цветного фотографирования в царской России. Его снимки, в свое время вызвавшие интерес и восхищение последнего российского императора, стали исторической фотохроникой событий в самых отдаленных уголках великой империи…

Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1944) был не просто фотографом, это был химик (ученик Менделеева), новатор, педагог и общественный деятель, член Императорского Русского географического, Императорского Русского технического и Русского фотографического обществ.

Он внес неоценимый вклад в развитие фотографии и кинематографии. Примечательно, что в творчестве Прокудина-Горского есть и частица культурного наследия Центральной Азии.

Дважды великий фотохудожник побывал в центрально-азиатском регионе. В 1906-1907 годах он совершил экспедицию в тогдашний Туркестан, посетив города Самарканд и Бухара (современный Узбекистан).

В 1911 году Прокудин-Горский отправился в Мервский оазис (современный Марыйский велаят, Туркменистан). Многочисленные цветные кадры, которые сейчас хранятся в самой большой библиотеке мира – Библиотеке Конгресса США – повествуют о социально-экономической жизни, природе и уникальных достопримечательностях Мерва, Байрамали, Султанбента, Чарджуя (современный Туркменабат), Фараба.

Итак, каковы лица и пейзажи, увиденные выдающимся фотографом более века назад в объективе камеры и оставленные нам потомкам?

Ниже представленная часть туркестанской коллекции Прокудина-Горского изображает окрестности города Чарджуя.

Пески у Репетека (современный Лебапский велаят)

Джузгун с плодами

Насаждения у пути

Солончаки в 12 верстах от Чарджуя

Саксаул

Семена песчаных растений в Фарабском музее

Саксаул у Репетека

Модель заносов песков в Фарабском музее

Мост через Аму-Дарью у Чарджуя

Станция Фараб