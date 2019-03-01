Туркменистан: Политическое заявление по Транскаспийскому газопроводу

Во время визита на озеро Алтын Асыр в четверг, 28 февраля, Президент Бердымухамедов побеседовал с Любомиром Фребортом, временным поверенным в делах офиса Евросоюза в Туркменистане.

Слова Президента можно расценивать в качестве политического заявления по вопросу о Транскаспийском газопроводе:

«Говоря о Транскаспийском газопроводе, глава государства подчеркнул, что действительно, тема реализации данного проекта, предусматривающего выход туркменского газа на рынки Западной Европы, – одна актуальных на сегодняшний день.

Однако воплощение его в жизнь требует, прежде всего, определения маршрута прокладки газовой магистрали, объёмов работы, сроков и др. Только при условии совместного решения участниками проекта комплекса организационных, правовых, коммерческих, технических и других вопросов, можно говорить более детально на эту тему, сказал Президент.

В этом контексте была подчеркнута важность создания максимально благоприятных условий, необходимых для обеспечения надёжного, стабильного и долгосрочного международного энергетического сотрудничества, в равной степени учитывающего интересы производителей, транзитеров и потребителей энергии». /// nCa, 1 марта 2019